«Вест Бромвич» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.11.2021)

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25 ноября 2021, 18:57

26 ноября 2021 года «Вест Бромвич» примет «Ноттингем Форест» на стадионе «Хоторнс». Матч пройдет в рамках 20-го тура Английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Вест Бромвич». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа гостей в 5.30.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.92.

Форма команд

В нынешнем сезоне Чемпионшипа «Вест Бромвич» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. Команда выиграла девять поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. У английского клуба — 27 забитых и 16 пропущенных мячей. В последних матчах «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Блэкпулом», а также проиграл «Хаддерсфилду» и потерял очки во встрече с «Мидлсбро».

«Ноттингем Форест» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 24 пункта. Команда выиграла шесть поединков, столько же раз играла вничью и проиграла в семи встречах. Всего у английского коллектива — 24 забитых и 23 пропущенных мяча. В последних матчах «Форест» сыграл вничью с «Лутон Таун», а также не смог обыграть «Рединг» и выиграл у «Престона».

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» не проигрывает пять игр кряду

«Вест Бромвич» не побеждает три поединка кряду

У «Ноттингем Форест» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, несмотря на то, что есть явный фаворит, стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Ноттингем Форест“» по коэффициенту 2.25. Гости хорошо играют в последних поединках, они не проигрывают пять матчей подряд и много забивают.