«Вест Хэм» — «Бернли». Прогноз на матч чемпионата Англии (16.01.2021)

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16 января 2021, 04:48

«Вест Хэм» в 19-м туре АПЛ примет на своем стадионе неуступчивый «Бернли», которому очень нужны очки. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

«Вест Хэм» уже давно зарекомендовал себя как команда, которая может отобрать очки у любого клуба. Букмекерская контора Фонбет предлагает сделать ставку на победу лондонцев с коэффициентом 1,90. В победу «Бернли» верят немногие, на гостей можно поставить с коэффициентом 4,35. Ничейный исход оценили в 3,40.

Учитывая статистику матчей между этими командами, букмекеры также рекомендуют обратить внимание на ставку тотал голов в первом тайме меньше 0,5 с коэффициентом 2,70.

Форма команд

Хозяева поля демонстрируют неплохой футбол под руководством шотландца Дэвида Мойеса. «Вест Хэм» находится на 10-й строчке в турнирной таблице с 26 очками в активе. Свой последний матч команда играла в Кубке Англии, где обыграла «Стокпорт» со счетом 1:0.

Шон Дайч уже не справляется с «Бернли». Команда занимает 16-ю строчку в чемпионате, всего в 4 очках от зоны вылета. В своём последнем матче команда из Бернли проиграла теперь уже лидеру чемпионата «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1.

Информация для ставок

Самая крупная ничья между командами была зафиксирована со счетом 4:4

За 88 матчей в противостоянии этих двух команд больше всего забил именно «Бернли» — 151 гол против 148

«Бернли» был сильнее «Вест Хэма» в четырех матчах из пяти последних

Прогноз

Несмотря на явного фаворита в лице «Вест Хэма», находящийся на 16 строчке «Бернли» может показать неплохой футбол. Подопечным Шона Дайча очень нужно выбраться из подвала турнирной таблицы, а победа в гостях поможет придать команде уверенности.

Букмекеры рекомендуют сделать ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,95.