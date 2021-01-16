«Вест Хэм» — «Бернли». Прогноз на матч чемпионата Англии (16.01.2021)

«Вест Хэм» в 19-м туре АПЛ примет на своем стадионе неуступчивый «Бернли», которому очень нужны очки. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.
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1 : 0
завершен
16 января 2021, 18:00
суббота
Ставки букмекеров
«Вест Хэм» уже давно зарекомендовал себя как команда, которая может отобрать очки у любого клуба. Букмекерская контора Фонбет предлагает сделать ставку на победу лондонцев с коэффициентом 1,90. В победу «Бернли» верят немногие, на гостей можно поставить с коэффициентом 4,35. Ничейный исход оценили в 3,40.
Учитывая статистику матчей между этими командами, букмекеры также рекомендуют обратить внимание на ставку тотал голов в первом тайме меньше 0,5 с коэффициентом 2,70.
Форма команд
Хозяева поля демонстрируют неплохой футбол под руководством шотландца Дэвида Мойеса. «Вест Хэм» находится на 10-й строчке в турнирной таблице с 26 очками в активе. Свой последний матч команда играла в Кубке Англии, где обыграла «Стокпорт» со счетом 1:0.
Шон Дайч уже не справляется с «Бернли». Команда занимает 16-ю строчку в чемпионате, всего в 4 очках от зоны вылета. В своём последнем матче команда из Бернли проиграла теперь уже лидеру чемпионата «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1.
Информация для ставок
- Самая крупная ничья между командами была зафиксирована со счетом 4:4
- За 88 матчей в противостоянии этих двух команд больше всего забил именно «Бернли» — 151 гол против 148
- «Бернли» был сильнее «Вест Хэма» в четырех матчах из пяти последних
Прогноз
Несмотря на явного фаворита в лице «Вест Хэма», находящийся на 16 строчке «Бернли» может показать неплохой футбол. Подопечным Шона Дайча очень нужно выбраться из подвала турнирной таблицы, а победа в гостях поможет придать команде уверенности.
Букмекеры рекомендуют сделать ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,95.