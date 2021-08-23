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«Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (23.08.2021)

вчера, 12:23

«Вест Хэм» сыграет против «Лестера» в рамках АПЛ. Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.593.502.86
Фонбет Live! 1.10 8.00 48.00
BetBoom 2.48 3.47 2.93

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Вест Хэм». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.40, а победа гостей в 2.80.

Форма команд

«Вест Хэм» очень неплохо выглядел в прошлом сезоне и мог показать себя в Лиге Чемпионов, но клубу совсем немного не хватило. Команда в этом сезоне стартовала с победы, это был поединок против «Ньюкасла», который завершился со счетом 4:2 в пользу «молотобойцев». «Вест Хэм» находится на восьмой строчке с тремя баллами в активе. Против «Лестера» клуб не собирается играть аккуратно, это будет агрессивная игра.

«Лестер» в этом сезоне набрал три балла. Команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба победа над «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0. Команда неплохо играет с начала прошлого сезона. Клуб успел выиграть Суперкубок Англии, обыграв «Манчестер Сити» со счетом 1:0. «Лисы» хороши в обороне, они крайне редко пропускают больше мяча за игру.

Информация для ставок

● «Лестер» не проигрывает четыре поединка кряду

● «Вест Хэм» не проигрывает 11 игр кряду

● «Лестер» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Это будет тяжелый матч как для одной, так и для другой команды. Лондонский клуб не проигрывает 11 игр кряду, а «Лестер» не знает поражений четыре матча подряд. Идеальная ставка для матча — обе команды забьют по коэффициенту 1.69.

Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на ничейный результат в матче «Галатасарай» — «Хатайспор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.41 2.05 1.86 1.61 2.46
BetBoom 3.27 1.36 2.09 1.79 1.65 2.31
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Все комментарии
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вчера в 20:22
Футбольный клуб Лестер Сити одержит победу.
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вчера в 19:21
Футбольный клуб «Вест Хэм» (Лондон) выиграет матч.
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