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«Вест Хэм»  -  «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (15.02.2021)

сегодня, 16:40

«Вест Хэм» принимает на своем поле «Шеффилд Юнайтед». Этот поединок состоится 15 февраля 2021 года в рамках 24-го тура АПЛ. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.625.28
Fonbet 1.85 3.60 4.40
Pin-up 1.93 3.45 4.55

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Вест Хэма» за коэффициентом 1.75. Ничейный исход оценивают в 3.70, а победу «Шеффилда» в 5.10.

Форма команд

«Вест Хэм» расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, у клуба 39 пунктов в активе. В последнее время лондонская команда собралась, она начинает выдавать неплохие матчи, особенно выделяется линия атаки. У «Вест Хэма» 34 забитых мяча и 28 пропущенных голов.

«Шеффилд» замыкает турнирную таблицу АПЛ, у клуба всего 11 пунктов и 20-я строчка. «Шеффилд» выиграл два матча из последних пяти.

Информация для ставок

● «Шеффилд» забил 15 голов в Премьер-лиге — худший показатель чемпионата

● «Вест Хэм» не проигрывает пять матчей подряд

● «Вест Хэм» забивал в четырех матчах из последних пяти

Прогноз

Букмекеры считают, что в этом матче можно поставить на то, что хозяева поля выиграют хотя бы один тайм за коэффициентом 1.47. Также можно обратить внимание на ставку победа любой из команд с разницей в один забитый мяч за коэффициентом 2.38.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.625.28
Fonbet 1.85 3.60 4.40
Pin-up 1.93 3.45 4.55
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 17:42
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед»
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