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сегодня, 16:40

«Вест Хэм» принимает на своем поле «Шеффилд Юнайтед». Этот поединок состоится 15 февраля 2021 года в рамках 24-го тура АПЛ . Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Вест Хэма» за коэффициентом 1.75. Ничейный исход оценивают в 3.70, а победу «Шеффилда» в 5.10.

Форма команд

«Вест Хэм» расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ , у клуба 39 пунктов в активе. В последнее время лондонская команда собралась, она начинает выдавать неплохие матчи, особенно выделяется линия атаки. У «Вест Хэма» 34 забитых мяча и 28 пропущенных голов.

«Шеффилд» замыкает турнирную таблицу АПЛ , у клуба всего 11 пунктов и 20-я строчка. «Шеффилд» выиграл два матча из последних пяти.

Информация для ставок

● «Шеффилд» забил 15 голов в Премьер-лиге — худший показатель чемпионата

● «Вест Хэм» не проигрывает пять матчей подряд

● «Вест Хэм» забивал в четырех матчах из последних пяти

Прогноз

Букмекеры считают, что в этом матче можно поставить на то, что хозяева поля выиграют хотя бы один тайм за коэффициентом 1.47. Также можно обратить внимание на ставку победа любой из команд с разницей в один забитый мяч за коэффициентом 2.38.

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