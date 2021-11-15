Вьетнам — Саудовская Аравия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (16.11.2021)

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15 ноября 2021, 13:34

16 ноября сборные Вьетнама и Саудовской Аравии сыграют на Международном стадионе «Мин Дин» в Ханое в рамках квалификации ЧМ -2022. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит игры — сборная Саудовской Аравии. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.40, а победа Вьетнама в 9.50.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.65.

Форма команд

Сборная Вьетнама проводит ужасный третий этап квалификации на ЧМ -2022. Команда в последних матчах продолжает деградировать и пропускать много голов. Вьетнам уступил Японии со счетом 0:1, а также проиграл Оману 1:3 и Китаю 2:3. В последний раз эта команда побеждала еще в июне 2021 года, тогда сборная выиграла у Малайзии.

Саудовская Аравия прекрасно себя чувствует на любых этапах. Команда в последних поединках выглядит очень хорошо. Саудиты не проиграли Австралии, сыграв вничью со счетом 0:0, а также выиграли у Китая 3:2 и у Японии 1:0. Саудовская Аравия в основном побеждает и чаще всего делает это без пропущенных голов, команда крайне редко пропускает, у нее надежная оборона, а вот с атакой не все так гладко.

Информация для ставок

Саудовская Аравия забила три гола в трех матчах

Вьетнам проиграл шесть поединков кряду

У Саудовской Аравии десять игр кряду без поражений

Прогноз

В этой игре можно поставить на то, что обе команды забьют — коэффициент 2.25. Вьетнам не слишком силен в атаке, но эта сборная все еще может показать, что ее рано списывать со счетов. Как минимум один гол команда забить способна. От Саудовской Аравии стоит ожидать только победу, уж слишком мощно играет сборная в последнее время.