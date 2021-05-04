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«Виченца» — «Брешиа». Прогноз на матч Серии В (04.05.2021)

вчера, 11:09

В 36-м туре Серии В два середняка чемпионата встретятся между собой. «Виченца» дома примет «Брешию».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.573.372.93
Лига Ставок 2.29 3.30 3.15
BetBoom 2.38 3.25 2.95

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре не выделяют, котировки равны. Взять победу «Виченцы» можно по коэффициенту 2.5, в случае победы гостей зайдет коэффициент 2.83. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 2.1. Тотал меньше букмекеры предлагают за 1,74. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Виченца» в последних матчах показывает нестабильные результаты, чередуя поражения с победами. В прошлом туре была обыграна «Энтелла» (2:1), а еще туром ранее проиграли дома «Лечче» (1:2).

«Брешиа» продолжает борьбу за плей-офф, а свои последние матчи команда провела достаточно ярко: много забивала, много пропускала, но и очки в копилку также набрала – 8 баллов в последних пяти играх. Несколько дней назад был обыгран СПАЛ (3:1), а туром ранее дали бой лидирующему «Эмполи», но все же проиграли (2:4).

Информация для ставок

• В каждом из 5 последних матчей «Брешии» забивали обе команды
• Игра первого круга завершилась победой «Виченцы» (3:0)
• «Виченца» забивала в шести из семи последних домашних поединков

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.86.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.49 1.90 1.99 1.47 2.82
Лига Ставок 2.75 1.42 1.87 1.87 1.49 2.50
1XBET 2.59 1.50 1.88 2.02 1.45 2.72
BetBoom 2.70 1.42 1.85 1.89 1.46 2.55
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:47
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Виченца»
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