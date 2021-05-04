«Виченца» — «Брешиа». Прогноз на матч Серии В (04.05.2021)

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вчера, 11:09

В 36-м туре Серии В два середняка чемпионата встретятся между собой. «Виченца» дома примет «Брешию».

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры в этой игре не выделяют, котировки равны. Взять победу «Виченцы» можно по коэффициенту 2.5, в случае победы гостей зайдет коэффициент 2.83. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 2.1. Тотал меньше букмекеры предлагают за 1,74. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Виченца» в последних матчах показывает нестабильные результаты, чередуя поражения с победами. В прошлом туре была обыграна «Энтелла» (2:1), а еще туром ранее проиграли дома «Лечче» (1:2).

«Брешиа» продолжает борьбу за плей-офф, а свои последние матчи команда провела достаточно ярко: много забивала, много пропускала, но и очки в копилку также набрала – 8 баллов в последних пяти играх. Несколько дней назад был обыгран СПАЛ (3:1), а туром ранее дали бой лидирующему «Эмполи», но все же проиграли (2:4).

Информация для ставок

• В каждом из 5 последних матчей «Брешии» забивали обе команды

• Игра первого круга завершилась победой «Виченцы» (3:0)

• «Виченца» забивала в шести из семи последних домашних поединков

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.86.