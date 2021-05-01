«Вильярреал» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (02.05.2021)

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вчера, 22:33

«Вильярреал» примет «Хетафе» на своем поле в рамках очередного тура Примеры. Этот поединок запланирован на 2 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Вильярреал». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.05, а на победу «Хетафе» по 3.85.

Форма команд

В этом сезоне у «Вильярреала» 49 набранных баллов. Клуб расположился на седьмой строчке. В активе этого клуба 12 побед, 13 ничьих и восемь поражений. Команда забила 50 мячей и пропустила 38 голов. В последних играх «Вильярреал» играет не лучшим образом, но это касается только Примеры. В еврокубках у «подлодки» все хорошо, команда обыграла «Арсенал». «Вильярреал» может вновь попасть в Лигу Европы по итогам сезона.

«Хетафе» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 34 набранных балла. У команды из пригорода Мадрида восемь побед, десять ничьих и 15 поражений. Клуб забил 26 голов и пропустил 39 мячей. В последних играх «Хетафе» играет не лучшим образом, но также нельзя сказать, что команда провалила все эти игры. Были некоторые матчи, которые прошли для «Хетафе» хорошо, даже в поединках с «Реалом» клуб смотрелся неплохо.

Информация для ставок

● «Вильярреал» забил 11 голов в последних пяти играх

● «Хетафе» выиграл в одном матче из последних пяти

● У «Вильярреала» три победы в последних пяти играх во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на то, что в этом поединке тотал голов будет больше 2.5 по коэффициенту 2.45.