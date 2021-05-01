ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Вильярреал» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (02.05.2021)

вчера, 22:33

«Вильярреал» примет «Хетафе» на своем поле в рамках очередного тура Примеры. Этот поединок запланирован на 2 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Вильярреал». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.05, а на победу «Хетафе» по 3.85.

Форма команд

В этом сезоне у «Вильярреала» 49 набранных баллов. Клуб расположился на седьмой строчке. В активе этого клуба 12 побед, 13 ничьих и восемь поражений. Команда забила 50 мячей и пропустила 38 голов. В последних играх «Вильярреал» играет не лучшим образом, но это касается только Примеры. В еврокубках у «подлодки» все хорошо, команда обыграла «Арсенал». «Вильярреал» может вновь попасть в Лигу Европы по итогам сезона.

«Хетафе» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 34 набранных балла. У команды из пригорода Мадрида восемь побед, десять ничьих и 15 поражений. Клуб забил 26 голов и пропустил 39 мячей. В последних играх «Хетафе» играет не лучшим образом, но также нельзя сказать, что команда провалила все эти игры. Были некоторые матчи, которые прошли для «Хетафе» хорошо, даже в поединках с «Реалом» клуб смотрелся неплохо.

Информация для ставок

● «Вильярреал» забил 11 голов в последних пяти играх
● «Хетафе» выиграл в одном матче из последних пяти
● У «Вильярреала» три победы в последних пяти играх во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на то, что в этом поединке тотал голов будет больше 2.5 по коэффициенту 2.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.82 1.61 2.45
Лига Ставок 2.16 1.70 1.63 2.29
Мелбет 1.69 2.37
1XBET 2.03 1.79 5.90 1.13 1.29 3.64
BetBoom 2.19 1.72 1.65 2.31 1.34 3.41
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100