«Витория» — «Маритиму»: прогноз на матч Примейры (31.01.2021)

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вчера, 09:43

31 января «Витория» принимает на своем стадионе «Маритиму».

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этой встречи будет «Витория», на победу клуба советуют ставить за коэффициент 1.76. Победу «Маритиму» оценили в 4.90, а ничейный исход — в 3.80. Такие коэффициенты на хозяев поля объясняются тем, что клуб хорошо выступает в нынешнем розыгрыше португальской Примейры.

Форма команд

«Витория» находится на шестой строчке в таблице и имеет в активе 26 пунктов. Команда победила в своем последнем матче со счетом 1:0. У «Витории» будет отличный шанс обойти в турнирной таблице «Пасуш», который идет на пятой строчке.

«Маритиму» находится на девятой позиции и имеет в активе 17 пунктов. Это далеко не лучший сезон в исполнении португальского клуба, но есть шанс подняться выше. Свой последний поединок «Маритиму» провел в Кубке, который проиграл со счетом 1:3. Команда попробует обыграть «Виторию» и добыть очень нужные три балла.

Информация для ставок

● «Маритиму» выиграл два матча из пяти последних

● «Витория» непобедима в четырех из последних пяти матчей

● «Витория» пропустила 13 мячей — один из лучших показателей в Примейре

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что первый гол будет забит во втором тайме с коэффициентом 1.90. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют хотя бы в одном тайме за коэффициентом 2.75.