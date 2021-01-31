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«Витория» — «Маритиму»: прогноз на матч Примейры (31.01.2021)

вчера, 09:43

31 января «Витория» принимает на своем стадионе «Маритиму».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.803.864.64
Fonbet Live! 1.07 10.00 51.00
Мелбет 1.98 3.52 4.14
Лига ставок 1.96 3.25 3.95

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этой встречи будет «Витория», на победу клуба советуют ставить за коэффициент 1.76. Победу «Маритиму» оценили в 4.90, а ничейный исход — в 3.80. Такие коэффициенты на хозяев поля объясняются тем, что клуб хорошо выступает в нынешнем розыгрыше португальской Примейры.

Форма команд

«Витория» находится на шестой строчке в таблице и имеет в активе 26 пунктов. Команда победила в своем последнем матче со счетом 1:0. У «Витории» будет отличный шанс обойти в турнирной таблице «Пасуш», который идет на пятой строчке.

«Маритиму» находится на девятой позиции и имеет в активе 17 пунктов. Это далеко не лучший сезон в исполнении португальского клуба, но есть шанс подняться выше. Свой последний поединок «Маритиму» провел в Кубке, который проиграл со счетом 1:3. Команда попробует обыграть «Виторию» и добыть очень нужные три балла.

Информация для ставок

● «Маритиму» выиграл два матча из пяти последних
● «Витория» непобедима в четырех из последних пяти матчей
● «Витория» пропустила 13 мячей — один из лучших показателей в Примейре

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что первый гол будет забит во втором тайме с коэффициентом 1.90. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют хотя бы в одном тайме за коэффициентом 2.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.803.864.64
Fonbet Live! 1.07 10.00 51.00
Мелбет 1.98 3.52 4.14
Лига ставок 1.96 3.25 3.95
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:49
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Витория (Гимараеш)
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