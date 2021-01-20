«Витория» — «Насионал»: прогноз на матч Примейры (21.01.2021)

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20 января 2021, 10:53

21 января «Витория» сыграет с ФК «Насионал» в рамках очередного тура португальской Примейры.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этой встречи будет «Витория», которая неплохо выступает в нынешнем сезоне. У «Насионала» слишком плохая форма, чтобы думать о победе. На триумф хозяев поля рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 1,60. Также букмекеры советуют присмотреться к ничейному исходу с коэффициентом 4,00.

Форма команд

В нынешнем розыгрыше португальской лиги «Витория» занимает шестую строчку в таблице с 20 баллами в активе. Команда играет в неплохой футбол, но очки она зарабатывает с трудом. Примейра сама по себе непростая лига, но «Витория» старается выжать максимум. Последний матч португальцы сыграли вничью со счетом 2:2.

«Насионал» находится на 14-й строчке в таблице и имеет 13 набранных баллов. В нынешнем сезоне команда демонстрирует далеко не самый лучший футбол и заслуженно находится на дне турнирной таблицы. Свой последний матч португальский клуб из Фуншала проиграл со счетом 0:1.

Информация для ставок

● «Насионал» проиграл три матча из последних пяти

● У «Витории» всего одна победа в последних пяти встречах

● «Насионал» пропускал в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры БК Фонбет рекомендуют сделать ставку на тотал меньше 1,5 забитых мячей за игру с коэффициентом 2,70.