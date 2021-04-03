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«Витория» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (04.04.21)

вчера, 21:22

В 25-м туре чемпионата Португалии сыграют «Витория» и «Тондела». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 4 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.663.895.81
Лига Ставок 1.71 3.70 4.80
Фонбет 1.60 3.90 5.80
Мелбет 1.72 3.88 4.80
Pin-Up.ru 1.64 3.65 5.50

Ставки букмекеров

В линиях букмекеров «Витория» идет очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.68. Сыграть ставку в пользу гостевой победы «Тонделы» можно по коэффициенту 5.40, а ничья идет по коэффициенту 3.78.

Небольшое преимущество букмекер отдают низовому формату встречи. Заключить пари на тотал меньше (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.75, больше – 2.19.

Форма команд

Из-за серии неудачных матчей «Витория» выпала из первой пятерки. На данный момент команда занимает шестую позицию рейтинга, набрав 35 очков. В пяти прошлых турах лиги «черно-белые» потерпели четыре поражения, добыв лишь одну победу.

Успешным для «Витории» в этой серии оказался матч с «Боавиштой» (2:1), после которой последовали проигрыши «Браге» (0:3), «Жил Висенте» (2:4) и «Спортингу» (0:1).

«Тондела» идет на 12-м месте рейтинга чемпионата Португалии, набрав 25 баллов. Зону прямого вылета команда опережает на четыре зачетных пункта. По итогам трех прошлых туров чемпионата «зелено-желтые» разжились только одним очком, сыграв вничью с «Санта Кларой» (1:1). До этого гости грядущей встречи уступили «Спортингу» (0:1) и «Портимоненси» (0:3).

Информация для ставок

  • В 5 прошлых встречах соперников сыграла ставка на ТМ(2,5)
  • «Тондела» не побеждала в двенадцати последних гостевых матчах чемпионата
  • «Витория» выиграла 3 предыдущих встречи у «Тонделы» во всех турнирах
  • В трёх прошлых матчах лиги на своем поле «Витория» забивала минимум два гола

Прогноз

У «Витории» есть неплохая возможность прервать череду неудачных матчей в домашней игре против удобного соперника. «Тондела» стабильно терпит неудачи в гостевых матчах. Предлагаем сыграть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.63 1.74 2.18
Лига Ставок 2.75 1.41 1.89 1.85 1.50 2.47
Мелбет 1.93 1.96
Pin-Up.ru 2.27 1.58 1.66 2.12 1.34 3.05
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STVA 1
STVA 1
вчера в 21:23
Победа хозяев
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