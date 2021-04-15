«Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (17.04.2021)

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вчера, 05:06

В 29-м туре Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде с «Вольфсбургом». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами матча букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.75. Ничейный исход оценивается в 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.87 на ТБ 3 и 1.93 на ТМ 3. Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 1.5.

Форма команд

На этой неделе «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов по сумме двух матчей с ПСЖ (2:3, 1:0). В Бундеслиге команда имеет отрыв в пять очков от «РБ Лейпциг» и еще не гарантировала себе чемпионство. У коллектива есть кадровые проблемы, однако тренерский штаб сможет подобрать боевой состав на матч с «Вольфсбургом». В последних двух турах «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» (1:0) и сыграла вничью с «Унионом» (1:1).

«Вольфсбург», идущий на третьем месте, в прошлом туре уступил «Айнтрахту» (3:4), чем существенно осложнил свое положение, подпустив франкфуртский клуб на расстояние одного балла. Команде предстоит сложный матч с чемпионом страны, где желательно набирать очки. За тур до игры с «Айнтрахтом» «Вольфсбург» обыграл «Кельн» (1:0).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла четыре выездных матча подряд во всех турнирах

«Вольфсбург» выиграл шесть из десяти последних матчей

«Вольфсбург» проиграл шесть последних поединков с «Баварией»

«Вольфсбург» не пропускает пять домашних матчей подряд

Прогноз

«Баварии» нельзя терять очки, ведь гонка за чемпионство еще не окончена. Мы предполагаем, что обе команды смогут забить голы, и матч будет очень результативным. Сделать ставку на тотал больше 3 голов можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.87.