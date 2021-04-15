ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (17.04.2021)

вчера, 05:06

В 29-м туре Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде с «Вольфсбургом». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.943.931.94
Лига Ставок 3.75 3.95 1.92
Фонбет 3.90 3.80 1.90
1хСтавка 3.90 3.96 1.93
Мелбет 3.94 4.00 1.95
BetBoom 3.87 3.97 1.91

Ставки букмекеров

Явными фаворитами матча букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.75. Ничейный исход оценивается в 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.87 на ТБ 3 и 1.93 на ТМ 3. Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 1.5.

Форма команд

На этой неделе «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов по сумме двух матчей с ПСЖ (2:3, 1:0). В Бундеслиге команда имеет отрыв в пять очков от «РБ Лейпциг» и еще не гарантировала себе чемпионство. У коллектива есть кадровые проблемы, однако тренерский штаб сможет подобрать боевой состав на матч с «Вольфсбургом». В последних двух турах «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» (1:0) и сыграла вничью с «Унионом» (1:1).

«Вольфсбург», идущий на третьем месте, в прошлом туре уступил «Айнтрахту» (3:4), чем существенно осложнил свое положение, подпустив франкфуртский клуб на расстояние одного балла. Команде предстоит сложный матч с чемпионом страны, где желательно набирать очки. За тур до игры с «Айнтрахтом» «Вольфсбург» обыграл «Кельн» (1:0).

Информация для ставок

  • «Бавария» выиграла четыре выездных матча подряд во всех турнирах
  • «Вольфсбург» выиграл шесть из десяти последних матчей
  • «Вольфсбург» проиграл шесть последних поединков с «Баварией»
  • «Вольфсбург» не пропускает пять домашних матчей подряд

Прогноз

«Баварии» нельзя терять очки, ведь гонка за чемпионство еще не окончена. Мы предполагаем, что обе команды смогут забить голы, и матч будет очень результативным. Сделать ставку на тотал больше 3 голов можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.58 1.98 1.93
Лига Ставок 2.50 1.54 1.99 1.83
1хСтавка 2.41 1.54
Мелбет 2.41 1.54
BetBoom 4.33 1.24 2.51 1.56 1.96 1.90
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:26
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Бавария»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100