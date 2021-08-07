«Ворскла» – «Львов». Прогноз на матч УПЛ (08.08.2021)

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вчера, 23:55

В третьем по счету туре чемпионата Украины нас порадует встреча «Ворсклы» и «Львова». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры называют «Ворсклу», поставить на победу которой в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.8. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.23. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.86 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Ворскла» с большим количеством забитых голов начала сезон, но это не принесло команде желаемого результата. Полтавский коллектив вылетел из Лиги конференций, проиграв по сумме финскому «КуПС» (4:5). В УПЛ дела обстоят чуть лучше, первая игра против «Днепра-1» завершилась ничьей (2:2), а вторая игра против «Руха» закончилась победой полтавчан (2:0).

«Львов» на старте сезона выглядит достаточно неплохо, но за два тура смогли набрать всего один балл. В первом туре львовяне сыграли вничью с «Мариуполем» (1:1), а во втором уступили вице-чемпиону донецкому «Шахтёру» (0:3), хотя коллективу удавалось сдерживать натиск грозного соперника 70 минут встречи.

Информация для ставок

«Ворскла» в четырех матчах подряд забивает по два гола

«Львов» выиграл всего один раз в последних восьми поединках

«Львов» забивает в шести из семи последних игр

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Ворсклы» (2:1)

Прогноз

Ожидается интересный поединок двух разных по стилю и уровню футболистов команд. Мы вполне можем рассчитывать на большое количество голевых моментов от обеих команд и, скорее всего, нас ждет обмен голами. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.