«ВПС Вааса» — «Экенас». Прогноз на матч второй лиги Финляндии (30.06.21)

«ВПС Вааса» сыграет против «Экенаса» в рамках Первого дивизиона Финляндии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 18:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «ВПС Вааса» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход котируется в 3.55. Победа «Экенаса» представлена коэффициентом 2.95.
Форма команд
«ВПС» набрал в этом сезоне 11 баллов и расположился на 5-й строчке турнирной таблицы. На счету команды 2 победы, 5 ничьих и 1 поражение. В этом сезоне клуб забил 12 мячей и пропустил 10 голов. В последних матчах «ВПС» много пропускает и набрал лишь 2 очка за 3 тура.
«Экенас» с 12 баллами в активе находится на 4-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 3 победы, столько же ничейных исходов и 2 поражения. В текущем сезоне команда забила 14 голов и пропустила 10 мячей. Нынешняя форма «Экенаса» оставляет желать лучшего. Безвыигрышная серия клуба длится уже 4 тура.
Информация для ставок
- «Экенас» забил семь мячей за последние пять игр
- «ВПС Вааса» не побеждает три матча подряд
- «Экенас» не может выиграть четыре матча кряду
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей «Экенаса» больше одного по коэффициенту 1.65. Еще одна актуальная ставка на игру — «только одна команда забьет в обоих таймах», по коэффициенту 2.4
Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.74 на победу хозяев в матче СИК — «Мариехамн».