«ВПС Вааса» — «Экенас». Прогноз на матч второй лиги Финляндии (30.06.21)

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сегодня, 02:41

«ВПС Вааса» сыграет против «Экенаса» в рамках Первого дивизиона Финляндии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «ВПС Вааса» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход котируется в 3.55. Победа «Экенаса» представлена коэффициентом 2.95.

Форма команд

«ВПС» набрал в этом сезоне 11 баллов и расположился на 5-й строчке турнирной таблицы. На счету команды 2 победы, 5 ничьих и 1 поражение. В этом сезоне клуб забил 12 мячей и пропустил 10 голов. В последних матчах «ВПС» много пропускает и набрал лишь 2 очка за 3 тура.

«Экенас» с 12 баллами в активе находится на 4-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 3 победы, столько же ничейных исходов и 2 поражения. В текущем сезоне команда забила 14 голов и пропустила 10 мячей. Нынешняя форма «Экенаса» оставляет желать лучшего. Безвыигрышная серия клуба длится уже 4 тура.

Информация для ставок

«Экенас» забил семь мячей за последние пять игр

«ВПС Вааса» не побеждает три матча подряд

«Экенас» не может выиграть четыре матча кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей «Экенаса» больше одного по коэффициенту 1.65. Еще одна актуальная ставка на игру — «только одна команда забьет в обоих таймах», по коэффициенту 2.4

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.74 на победу хозяев в матче СИК — «Мариехамн».