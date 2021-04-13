«Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (17.04.2021)

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вчера, 22:51

«Вулверхэмптон» сыграет с «Шеффилдом» в рамках 32-го тура АПЛ . Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок, который будет очень интригующим и увлекательным.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Вулверхэмптон», поставить на победу «волков» можно по коэффициенту 1.69. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60 и на победу «Шеффилда» по 6.00.

Форма команд

«Вулверхэмптон» в прошлом сезоне на равных играл с командами топ-уровня, а в этом не способен обыграть даже средние клубы. Команда набрала 38 пунктов и расположилась на 12-м месте. У клуба десять побед, восемь ничьих и 13 поражений. Также «волки» забили 31 гол и пропустили 41 мяч. В последних играх «волки» играют очень плохо, клуб регулярно теряет очки.

«Шеффилд» — худшая команда чемпионата. Клуб набрал 14 баллов и расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды четыре победы, две ничьих и 25 поражений. Клуб забил 17 мячей и пропустил 55 голов. В последних играх «Шеффилд» играет очень плохо, у клуба большие проблемы.

Информация для ставок

«Шеффилд» проиграл четыре игры кряду

«Вулверхэмптон» выиграл всего один матч за последние пять игр

«Шеффилд» пропустил 12 мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Вулвз» и ТМ 5.5 по коэффициенту 1.71. Также можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.30.

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