ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (17.04.2021)

вчера, 22:51

«Вулверхэмптон» сыграет с «Шеффилдом» в рамках 32-го тура АПЛ. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок, который будет очень интригующим и увлекательным.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.516.14
Фонбет 1.60 3.80 6.35
Мелбет 1.72 3.76 5.95

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Вулверхэмптон», поставить на победу «волков» можно по коэффициенту 1.69. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60 и на победу «Шеффилда» по 6.00.

Форма команд

«Вулверхэмптон» в прошлом сезоне на равных играл с командами топ-уровня, а в этом не способен обыграть даже средние клубы. Команда набрала 38 пунктов и расположилась на 12-м месте. У клуба десять побед, восемь ничьих и 13 поражений. Также «волки» забили 31 гол и пропустили 41 мяч. В последних играх «волки» играют очень плохо, клуб регулярно теряет очки.

«Шеффилд» — худшая команда чемпионата. Клуб набрал 14 баллов и расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды четыре победы, две ничьих и 25 поражений. Клуб забил 17 мячей и пропустил 55 голов. В последних играх «Шеффилд» играет очень плохо, у клуба большие проблемы.

Информация для ставок

  • «Шеффилд» проиграл четыре игры кряду
  • «Вулверхэмптон» выиграл всего один матч за последние пять игр
  • «Шеффилд» пропустил 12 мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Вулвз» и ТМ 5.5 по коэффициенту 1.71. Также можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.30.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Марсель» — «Лорьян»

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.81 1.61 2.46
Мелбет 1.65 2.45
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100