«Яблонец» – «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

На поединок пятого тура Лиги конференций «АЗ Алкмар» отправляется в Чехию, где сразится с «Яблонцем». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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1 : 1
завершен
25 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки букмекеров
Букмекерские конторы определились с фаворитом встречи и отдали предпочтение нидерландскому клубу. Взять победу «АЗ» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы «Яблонца» зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.
Форма команд
«Яблонец» продолжает борьбу за плей-офф и вполне может рассчитывать на достижение поставленной цели. В третьем и четвертом турах команда провела встречи с «Раннерсом» и расписала с ним голевые ничьи с одинаковым счетом (2:2).
АЗ Алкмар уже практически обеспечил себе путевку в следующий этап турнира и может чувствовать себя более спокойно, чем соперник. Несколькими неделями ранее коллектив без проблем разобрался с «Клужем», обыграв его дважды (2:0) и (1:0).
Информация для ставок
• «Яблонец» одержал всего одну победу в крайних 11 матчах
• «АЗ Алкмар» проиграл на выезде четыре из шести минувших поединков
• Пять из шести последних игр «АЗ Алкмара» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
В этой встрече мы увидим очень осторожный футбол, ведь хозяевам нельзя терять очки. Вполне вероятно, что основной акцент будет сделан на защите собственных ворот и много голов мы здесь не увидим. Поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.