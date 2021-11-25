«Яблонец» – «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

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25 ноября 2021, 15:24

На поединок пятого тура Лиги конференций « АЗ Алкмар» отправляется в Чехию, где сразится с «Яблонцем». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы определились с фаворитом встречи и отдали предпочтение нидерландскому клубу. Взять победу « АЗ » можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы «Яблонца» зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Форма команд

«Яблонец» продолжает борьбу за плей-офф и вполне может рассчитывать на достижение поставленной цели. В третьем и четвертом турах команда провела встречи с «Раннерсом» и расписала с ним голевые ничьи с одинаковым счетом (2:2).

АЗ Алкмар уже практически обеспечил себе путевку в следующий этап турнира и может чувствовать себя более спокойно, чем соперник. Несколькими неделями ранее коллектив без проблем разобрался с «Клужем», обыграв его дважды (2:0) и (1:0).

Информация для ставок

• «Яблонец» одержал всего одну победу в крайних 11 матчах

• « АЗ Алкмар» проиграл на выезде четыре из шести минувших поединков

• Пять из шести последних игр « АЗ Алкмара» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой встрече мы увидим очень осторожный футбол, ведь хозяевам нельзя терять очки. Вполне вероятно, что основной акцент будет сделан на защите собственных ворот и много голов мы здесь не увидим. Поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.