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«Яблонец» – «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

25 ноября 2021, 15:24

На поединок пятого тура Лиги конференций «АЗ Алкмар» отправляется в Чехию, где сразится с «Яблонцем». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Яблонец
АЗ Алкмар
1 : 1
завершен
25 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.354.001.76
Фонбет 4.90 4.05 1.65
Мелбет 4.86 4.30 1.69

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы определились с фаворитом встречи и отдали предпочтение нидерландскому клубу. Взять победу «АЗ» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы «Яблонца» зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Форма команд

«Яблонец» продолжает борьбу за плей-офф и вполне может рассчитывать на достижение поставленной цели. В третьем и четвертом турах команда провела встречи с «Раннерсом» и расписала с ним голевые ничьи с одинаковым счетом (2:2).

АЗ Алкмар уже практически обеспечил себе путевку в следующий этап турнира и может чувствовать себя более спокойно, чем соперник. Несколькими неделями ранее коллектив без проблем разобрался с «Клужем», обыграв его дважды (2:0) и (1:0).

Информация для ставок

• «Яблонец» одержал всего одну победу в крайних 11 матчах
• «АЗ Алкмар» проиграл на выезде четыре из шести минувших поединков
• Пять из шести последних игр «АЗ Алкмара» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой встрече мы увидим очень осторожный футбол, ведь хозяевам нельзя терять очки. Вполне вероятно, что основной акцент будет сделан на защите собственных ворот и много голов мы здесь не увидим. Поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.68 1.78 2.07
Мелбет 1.97 1.93
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Все комментарии
j5ncj99z76ev
j5ncj99z76ev
25 ноября в 22:36
Футбольный клуб «АЗ Алкмар» выиграет матч.
j92knq95vbuu
j92knq95vbuu
25 ноября в 16:12
Футбольный клуб «АЗ Алкмар» одержит победу.
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