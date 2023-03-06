«Ювентус» — «Фрайбург». Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2023)

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сегодня, 11:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.63. Победа «Фрайбурга» оценивается за 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Ювентус» смог пройти в 1/8 Лиги Европы и продолжает свой пусть к трофею, который дал бы возможность команде выступать в Лиге Чемпионов в следующем футбольном году. В чемпионате Италии «старая синьора» занимает восьмое место с 35 баллами, поэтому европейский турнир сейчас более важен для команды Алегри. Два последних матча «Ювентуса» завершились минимальным поражением от «Ромы» (0:1) и победой над «Торино» (4:2).

«Фрайбург» за последние годы зарекомендовал себя как боеспособный коллектив, который достаточно успешно противостоит лидерам Бундеслиги. В предстоящей встрече с «Ювентусом» у гостей будет хорошая возможность проверить свои силы на серьезном европейском уровне. В чемпионате Германии «Фрайбург» занимает пятое место с 42 баллами. В прошлом туре коллектив сыграл вничью с «Боруссией» М (0:0), а ранее поделил очки с «Байером» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Фрайбурга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ювентус» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных поединков немецкого клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ювентус» является более высококлассной и квалифицированной командой, чем «Фрайбург», но вряд ли хозяева добьются крупной победы. Предлагаем сделать ставку на туринцев по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.