«Ювентус» — «Фрайбург». Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.63. Победа «Фрайбурга» оценивается за 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.
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09 марта 2023, 23:00
четверг
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.
Форма команд
«Ювентус» смог пройти в 1/8 Лиги Европы и продолжает свой пусть к трофею, который дал бы возможность команде выступать в Лиге Чемпионов в следующем футбольном году. В чемпионате Италии «старая синьора» занимает восьмое место с 35 баллами, поэтому европейский турнир сейчас более важен для команды Алегри. Два последних матча «Ювентуса» завершились минимальным поражением от «Ромы» (0:1) и победой над «Торино» (4:2).
«Фрайбург» за последние годы зарекомендовал себя как боеспособный коллектив, который достаточно успешно противостоит лидерам Бундеслиги. В предстоящей встрече с «Ювентусом» у гостей будет хорошая возможность проверить свои силы на серьезном европейском уровне. В чемпионате Германии «Фрайбург» занимает пятое место с 42 баллами. В прошлом туре коллектив сыграл вничью с «Боруссией» М (0:0), а ранее поделил очки с «Байером» (1:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Фрайбурга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ювентус» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних выездных поединков немецкого клуба завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Ювентус» является более высококлассной и квалифицированной командой, чем «Фрайбург», но вряд ли хозяева добьются крупной победы. Предлагаем сделать ставку на туринцев по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.