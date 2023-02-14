«Ювентус» — «Нант». Прогноз на матч Лиги Европы (16.02.2023)

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сегодня, 16:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Нанта» оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Ювентус» имеет много проблем в чемпионате Италии и вряд ли сможет пробиться в зону Лиги Чемпионов, ведь на данный момент занимает девятое место с 29 баллами. «Старая синьора» имеет хороший шанс получить место в главном европейском турнире в случае победы в Лиге Европы. Туринцы имеют шанс уже в домашнем матче обзавестись комфортным преимуществом перед ответной встречей. В прошлом туре Серии А «Ювентус» выиграл у «Фиорентины» (1:0), а ранее крупно переиграл «Салернитану» (3:0).

«Нант» идет только в середине турнирной таблицы Лиги 1 и не показывает стабильных результатов. Мало кто верит в то, что команда сможет пройти в следующий раунд Лиги Европы, однако в футболе случается разное и при хорошей реализации моментов, у гостей будут шансы на успех. В последнем матче чемпионата «Нант» обыграл на своем поле «Лорьян» (1:0), а ранее в кубке Франции обыграл «Анже» (2:1 в серии пенальти).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Нант» не проигрывает на выезде уже семь поединков подряд во всех турнирах

«Ювентус» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Нант» забивал только в шести из десяти поединков за последнее время

Прогноз

«Ювентус» является более высококлассной и квалифицированной командой, чем их гости из Франции. Предлагаем поставить на уверенную победу «Ювентуса» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.