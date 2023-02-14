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«Ювентус» — «Нант». Прогноз на матч Лиги Европы (16.02.2023)

сегодня, 16:08
Ювентус (Турин)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Нанта» оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Лига Европы 2022/2023
Ювентус
Нант
- : -
16 февраля 2023, 23:00
четверг
ВыигрышВыигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.355.169.44
Лига Ставок 1.41 4.80 8.20
Мелбет 1.40 5.05 9.60
1XBET 1.40 5.15 9.40

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Ювентус» имеет много проблем в чемпионате Италии и вряд ли сможет пробиться в зону Лиги Чемпионов, ведь на данный момент занимает девятое место с 29 баллами. «Старая синьора» имеет хороший шанс получить место в главном европейском турнире в случае победы в Лиге Европы. Туринцы имеют шанс уже в домашнем матче обзавестись комфортным преимуществом перед ответной встречей. В прошлом туре Серии А «Ювентус» выиграл у «Фиорентины» (1:0), а ранее крупно переиграл «Салернитану» (3:0).

«Нант» идет только в середине турнирной таблицы Лиги 1 и не показывает стабильных результатов. Мало кто верит в то, что команда сможет пройти в следующий раунд Лиги Европы, однако в футболе случается разное и при хорошей реализации моментов, у гостей будут шансы на успех. В последнем матче чемпионата «Нант» обыграл на своем поле «Лорьян» (1:0), а ранее в кубке Франции обыграл «Анже» (2:1 в серии пенальти).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Нант» не проигрывает на выезде уже семь поединков подряд во всех турнирах
  • «Ювентус» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Нант» забивал только в шести из десяти поединков за последнее время

Прогноз

«Ювентус» является более высококлассной и квалифицированной командой, чем их гости из Франции. Предлагаем поставить на уверенную победу «Ювентуса» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.44 2.00 1.88 1.54 2.58
Лига Ставок 2.75 1.43 1.91 1.87 1.51 2.55
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.03 1.92
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