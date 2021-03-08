«Ювентус» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.03.2021)

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» примет дома «Порту». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 9 марта 2021 года. Первый матч закончился победой «Порту» (2:1).
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Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Ювентус», ставки на его победу принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.48. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 7.6, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.4.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять за 2.05.
Форма команд
«Ювентус» безнадежно проигрывал первый матч противостояния, но гол Кьезы в концовке изменил положение команд. Теперь команде Андреа Пирло нужно отыграть всего один мяч, что не кажется большой проблемой. Коллектив в прошлом туре Серии А победил «Лацио» (3:1), а несколькими днями ранее одержал верх над «Специей» (3:0).
«Порту» идет на втором месте в чемпионате Португалии и практически не имеет шансов на чемпионство. Команда будет делать упор на Лигу чемпионов, где от коллектива требуется сохранить преимущество в один мяч. Матч против чемпиона Италии обещает быть очень непростым. В прошлых двух играх «Порту» обыграл «Жил Висенте» (2:0) и уступил «Браге» (2:3) в кубковом матче.
Информация для ставок
- «Ювентус» не проигрывает дома одиннадцать матчей подряд во всех турнирах
- «Порту» проиграл всего один матч из десяти на выезде во всех турнирах
- «Ювентус» пропустил всего один мяч в восьми домашних последних встречах
Прогноз
Команда Андреа Пирло считается фаворитом этого матча и должна отыграть один мяч за прошлую встречу. Считаем, что «Ювентус» сможет уверенно пройти «Порту» по сумме двух матчей. Рекомендуем сделать ставку на хозяев с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.35.
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