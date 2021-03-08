«Ювентус» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.03.2021)

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вчера, 16:52

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» примет дома «Порту». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 9 марта 2021 года. Первый матч закончился победой «Порту» (2:1).

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Ювентус», ставки на его победу принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.48. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 7.6, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять за 2.05.

Форма команд

«Ювентус» безнадежно проигрывал первый матч противостояния, но гол Кьезы в концовке изменил положение команд. Теперь команде Андреа Пирло нужно отыграть всего один мяч, что не кажется большой проблемой. Коллектив в прошлом туре Серии А победил «Лацио» (3:1), а несколькими днями ранее одержал верх над «Специей» (3:0).

«Порту» идет на втором месте в чемпионате Португалии и практически не имеет шансов на чемпионство. Команда будет делать упор на Лигу чемпионов, где от коллектива требуется сохранить преимущество в один мяч. Матч против чемпиона Италии обещает быть очень непростым. В прошлых двух играх «Порту» обыграл «Жил Висенте» (2:0) и уступил «Браге» (2:3) в кубковом матче.

Информация для ставок

«Ювентус» не проигрывает дома одиннадцать матчей подряд во всех турнирах

«Порту» проиграл всего один матч из десяти на выезде во всех турнирах

«Ювентус» пропустил всего один мяч в восьми домашних последних встречах

Прогноз

Команда Андреа Пирло считается фаворитом этого матча и должна отыграть один мяч за прошлую встречу. Считаем, что «Ювентус» сможет уверенно пройти «Порту» по сумме двух матчей. Рекомендуем сделать ставку на хозяев с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.35.

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