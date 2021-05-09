ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Заря» — «Александрия». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (09.05.2021)

вчера, 13:01

В 26-м туре чемпионата Украины луганская «Заря» примет дома «Александрию».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.90 3.45 4.10
Мелбет 1.88 3.55 4.18
1XBET 1.77 3.64 4.54
BetBoom 1.88 3.35 4.05

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 4.37 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 3.92, а взять победу хозяев можно по 1.77.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

Бронзовый призер чемпионата продолжает готовиться к главному матчу сезона – финалу Кубка страны. Последние два матча подопечные Виктора Скрипника выигрывают без пропущенных голов – 1:0 у «Миная» и «Днепра-1». В этом матче, скорее всего, будет задействована ротация и больше игрового времени получат игроки, которые мало выступали в этом сезоне.

«Александрия» находится в середине таблицы и лишена задач на остаток сезона. Завершающие матчи «александрийцы» проводят очень плохо: в прошлом туре команда Владимира Шарана дома проиграла «Колосу» (0:2), а еще туром ранее львовскому «Руху» (1:2). Выездные поединки даются «Александрии» сложно, в 2021 году была добыта всего одна победа на выезде, а матч с такими раскладами идеален для того, чтоб прервать эту серию.

Информация для ставок

• «Заря» забивает минимум один гол в восьми матчах подряд
• Серия без побед «Александрии» на выезде в УПЛ составляет шесть поединков
• Игра первого круга завершилась поражением «Александрии» со счетом (0:2)

Прогноз

Есть сомнения, что здесь будет много голов. Рекомендуем сделать ставку ТМ 2.5 по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.65 1.44 1.84 1.90 1.47 2.55
1XBET 2.80 1.41 1.14 5.71 1.52 2.42
BetBoom 2.70 1.40 1.83 1.87 1.46 2.52
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:02
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100