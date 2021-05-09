«Заря» — «Александрия». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (09.05.2021)

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вчера, 13:01

В 26-м туре чемпионата Украины луганская «Заря» примет дома «Александрию».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 4.37 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 3.92, а взять победу хозяев можно по 1.77.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

Бронзовый призер чемпионата продолжает готовиться к главному матчу сезона – финалу Кубка страны. Последние два матча подопечные Виктора Скрипника выигрывают без пропущенных голов – 1:0 у «Миная» и «Днепра-1». В этом матче, скорее всего, будет задействована ротация и больше игрового времени получат игроки, которые мало выступали в этом сезоне.

«Александрия» находится в середине таблицы и лишена задач на остаток сезона. Завершающие матчи «александрийцы» проводят очень плохо: в прошлом туре команда Владимира Шарана дома проиграла «Колосу» (0:2), а еще туром ранее львовскому «Руху» (1:2). Выездные поединки даются «Александрии» сложно, в 2021 году была добыта всего одна победа на выезде, а матч с такими раскладами идеален для того, чтоб прервать эту серию.

Информация для ставок

• «Заря» забивает минимум один гол в восьми матчах подряд

• Серия без побед «Александрии» на выезде в УПЛ составляет шесть поединков

• Игра первого круга завершилась поражением «Александрии» со счетом (0:2)

Прогноз

Есть сомнения, что здесь будет много голов. Рекомендуем сделать ставку ТМ 2.5 по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Мелбет.