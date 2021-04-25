«Заря» — «Олимпик». Прогноз на матч чемпионата Украины (25.04.2021)

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вчера, 08:58

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 23-й тур чемпионата Украины. «Заря» ждет в гости «Олимпик». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является луганский клуб. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.4. Победа «Олимпика» оценивается в 8.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.79 на тотал больше 2,5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2,5 – 2.02. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Заря» продолжает удерживать третье место в чемпионате Украины и перед очередным туром опережает «Ворсклу» всего на одно очко. Несколько дней назад «Заря» прошла в финал Кубка Украины, где сыграет с киевским «Динамо». Последние два матча луганского клуба закончились выездным поражением от «Ворсклы» в чемпионате (2:4) и победой в серии пенальти над «Александрией» в полуфинале Кубка Украины.

«Олимпик» только в последнем туре смог набрать очки в этом календарном году. Однако проблемы команды никуда не ушли. Коллектив по-прежнему не может найти свою игру и постепенно опускается на дно турнирной таблицы. Чтобы обезопасить себя от зоны вылета, тренерскому штабу необходимо вносить изменения в игровой процесс. В прошлом туре «Олимпик» сыграл вничью с «Мариуполем» (1:1), а немного ранее проиграл «Колосу» (1:2).

Информация для ставок

«Олимпик» не может выиграть уже девять матчей в этом году

«Заря» выиграла семь из десяти последних встреч во всех турнирах

«Олимпик» не может выиграть у луганского клуба пять поединков подряд

Пять из семи последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Заря» является большим фаворитом этого поединка. Команде нужны очки, чтобы оставаться на третьем месте, поэтому коллектив приложит максимальные усилия для победы. Сделать ставку на победу «Зари» с форой -1.5 можно по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Мелбет.

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