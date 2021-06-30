«Жувентуд» — «Гремио». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (01.07.21)

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вчера, 07:10

«Жувентуд» в 8-м туре бразильской Серии A примет на домашней арене «Гремио». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Гремио» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.82. Ничейный исход котируется в 3.42. Победа «Жувентуда» представлена коэффициентом 4.8.

Сделать ставку на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 2.53. Низовой исход матча (ТМ 2,5) оценивается в 1.58.

Форма команд

«Жувентуд» неудачно начал новый сезон в чемпионате Бразилии, но постепенно команда обрела стабильность. В трех прошлых турах Серии A «зелено-белые» набрали семь из девяти возможных очков. «Жувентуду» удалось победить «Спорт Ресифи» (1:0) и «Фламенго» (1:0) на своем поле, а также поделить очки в гостях с «Америкой Минейро» (1:1). В общем зачете чемпионата «Жувентуд» занимает 14-е место, набрав в общей сложности 9 очков.

У «Гремио» на старте сезона дела не заладились. Команда проиграла три первых матча, а в двух последних разделила очки с «Сантосом» (2:2) и «Форталезой» (0:0). Пока клуб пребывает на последнем месте в чемпионате, набрав всего два балла. Но, в отличие от прямых конкурентов, у «Гремио» только пять проведенных встреч.

Информация для ставок

В 3 прошлых гостевых матчах чемпионата «Гремио» проигрывал соперникам

В 3 предыдущих поединках «Жувентуда» в Серии A выигрывала ставка на ТМ (2,5)

«Гремио» побеждал в 4 из 5 последних встреч с «Жувентудом»

Прогноз

Пока «Гремио» не вошел в сезон и не набрал оптимальных кондиций, у «Жувентуда» есть шансы взять очки в предстоящей игре. Хозяева уверенно провели последние матчи на своем поле, одержав сухие победы над непростыми соперниками. Поэтому предлагаем поставить на 1Х по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.16 на победу хозяев с учетом форы (0) в матче «Коринтианс» — «Сан-Паулу».