«Зюлте-Варегем» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.04.2021)

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вчера, 14:56

«Эйпен» в 32-м туре чемпионата Бельгии приедет в гости к «Зюлте-Варегему». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки букмекеров

«Эйпен» расположился на 13-й позиции в чемпионате и сыграет с «Зюлте-Варегемом», который находится выше на целых пять строчек. Букмекеры называют небольшим фаворитом хозяев и дают коэффициент на их победу 2.5. На успех «Эйпена» можно сделать ставку по коэффициенту 2.75. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии, на которую можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.4.

По мнению букмекеров, в матче будет забито много голов. На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.75. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент на ТМ 2.5 составляет 2.08.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» после успешного отрезка в чемпионате в последних двух турах не смог набрать очков. Команда продолжает борьбу за попадание в первую восьмерку, которая даёт право сыграть в плей-офф чемпионата. В последних двух турах «Зюлте-Варегем» проиграл «Андерлехту» (1:4) и «Брюгге» (0:3).

«Эйпен» за счет восьми набранных очков в последних четырех турах чемпионата смог существенно подняться по турнирной таблице и обезопасить себя от зоны вылета. Коллектив находится в хорошей форме и при таких результатах ему не грозит понижение в классе. В прошлой игре «Эйпен» обыграл «Кортрейк» (2:0), а туром ранее сыграл вничью с «Хеверли-Лувен» (3:3).

Информация для ставок

«Эйпен» не проигрывает уже четыре матча подряд в чемпионате

Последние пять матчей «Зюлте-Варегема» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Зюлте-Варегем» выиграл последние пять встреч против «Эйпена» на своем поле

Четыре из пяти последних матчей «Эйпена» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Зюлте-Варегем» сильно мотивирован на все оставшиеся матчи, поэтому можно предположить, что хозяева смогут забрать три очка в этом поединке. На это указывает и статистика личных встреч. Сделать ставку на победу «Зюлте-Варегема» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.5.