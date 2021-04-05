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«Зюлте-Варегем» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.04.2021)

вчера, 14:56

«Эйпен» в 32-м туре чемпионата Бельгии приедет в гости к «Зюлте-Варегему». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.603.412.77
Фонбет Live! 1.08 8.50 100.00

Ставки букмекеров

«Эйпен» расположился на 13-й позиции в чемпионате и сыграет с «Зюлте-Варегемом», который находится выше на целых пять строчек. Букмекеры называют небольшим фаворитом хозяев и дают коэффициент на их победу 2.5. На успех «Эйпена» можно сделать ставку по коэффициенту 2.75. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии, на которую можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.4.

По мнению букмекеров, в матче будет забито много голов. На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.75. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент на ТМ 2.5 составляет 2.08.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» после успешного отрезка в чемпионате в последних двух турах не смог набрать очков. Команда продолжает борьбу за попадание в первую восьмерку, которая даёт право сыграть в плей-офф чемпионата. В последних двух турах «Зюлте-Варегем» проиграл «Андерлехту» (1:4) и «Брюгге» (0:3).

«Эйпен» за счет восьми набранных очков в последних четырех турах чемпионата смог существенно подняться по турнирной таблице и обезопасить себя от зоны вылета. Коллектив находится в хорошей форме и при таких результатах ему не грозит понижение в классе. В прошлой игре «Эйпен» обыграл «Кортрейк» (2:0), а туром ранее сыграл вничью с «Хеверли-Лувен» (3:3).

Информация для ставок

  • «Эйпен» не проигрывает уже четыре матча подряд в чемпионате
  • Последние пять матчей «Зюлте-Варегема» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Зюлте-Варегем» выиграл последние пять встреч против «Эйпена» на своем поле
  • Четыре из пяти последних матчей «Эйпена» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Зюлте-Варегем» сильно мотивирован на все оставшиеся матчи, поэтому можно предположить, что хозяева смогут забрать три очка в этом поединке. На это указывает и статистика личных встреч. Сделать ставку на победу «Зюлте-Варегема» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.38 2.03 1.83 1.61 2.36
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shlomo
shlomo
вчера в 18:45
Результативная ничья...
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