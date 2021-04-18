«Зюлте-Варегем» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.04.2021)

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сегодня, 00:45

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 34-й тур высшей лиги Бельгии. «Зюлте-Варегем» ждет в гости «Гент». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет в гостях, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.71. Победа «Зюлте-Варегем» оценивается в 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 2.37. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Гент» идет на девятом месте в чемпионате и лишь по дополнительным показателям уступает «Зюлте-Варегем» (у команд по 46 набранных пунктов), который находится в зоне плей-офф. Этот матч для «Гента» станет одним из решающих в плане борьбы за попадание в плей-офф чемпионата. В последних двух турах «Гент» выиграл у «Шарлеруа» (4:0) и проиграл «Стандарду» (1:2).

«Зюлте-Варегем» в последних матчах показывает неуверенную игру, к тому же команда за пять последних матчей смогла набрать всего шесть очков. До конца сезона осталось несколько матчей и поэтому каждая встреча очень важна для клуба, который хочет финишировать в зоне плей-офф. В прошлом туре «Зюлте-Варегем» проиграл «Мехелену» (2:4), а немного ранее минимально обыграл «Эйпен» (2:1).

Информация для ставок

«Зюлте-Варегем» выиграл два матча из последних пяти, в то время как «Гент» смог одержать победу трижды

Семь из десяти последних матчей «Зюлте-Варегем» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2,5 мячей

«Зюлте-Варегем» выиграл три последних матча на своем поле

Прогноз

«Генту» необходимо побеждать, чтобы войти в первую восьмерку. Команда уже преодолела свои проблемы и готова побороться за плей-офф. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.

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