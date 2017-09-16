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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 Матч завершен Ливерпуль 1:1 Бернли
17:00 Матч завершен Уотфорд 0:6 Манчестер Сити
19:30 Матч завершен Тоттенхэм 0:0 Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 1:1 Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Бавария 4:0 Майнц
16:30 Матч завершен Вердер 1:2 Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Барселона
21:45 Матч завершен Атлетико М 1:0 Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 Матч завершен Кротоне 0:2 Интер
21:45 90’ Рома 3:0 Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 Матч завершен ЦСКА 2:0 Ростов
19:00 Матч завершен Анжи 1:5 Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 Матч завершен Луч-Энергия 1:1 Зенит-2
14:00 Матч завершен Томь 1:2 Спартак-2
18:00 Матч завершен Крылья Советов 3:0 Балтика
18:00 Матч завершен Кубань 2:2 Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
18:00 Матч завершен Монако 3:0 Страсбур
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Желаем здоровья! Футбольный лазарет

сегодня, 22:38

Начало сезона, а в лазаретах главных лиг стабильные пополнения. «Соккер.ру» после жесткой травмы Панченко собирает тех, кому стоит пожелать крепкого здоровья! 

Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед») – разрыв «крестов»

Когда вернется? Конец года или начало 2018

Поговорим о сроках, когда ориентировочно можно ждать на поле игроков из известных клубов, получивших сложные травмы. И начнем с живого примера того, что разрыв крестообразной связки не приговор! Хочется пожелать каждому в солидном списке важных для своих клубов людей, чтобы были такими же профессионалами с настолько мощным организмом, как Златан. Дедушке Ибрагимовичу много лет, но за короткое время благодаря упорству – работал в зале и в бассейне, почти поправился. Уже тренирует удары ногами, чтобы отомстить Байи за шутливый пинок. Подписал новый контракт, «апгрейтнул» номер в МЮ с 9 до 10. Даже попал в заявку на Лигу чемпионов – Моуриньо своих не бросает!

Виктор Файзулин («Зенит») – проблемы с коленом

Когда вернется? Никто не знает, может, в 2018

Шутки о том, что Файзулина больше нет с нами – по аналогии со знаменитым мемом «Ляли больше нет», давно заполонили футбольный сегмент интернета. Но если убрать из расчета черный юмор, то получается очень глупая и грустная история. Аршавин говорит, что Файзулину занесли инфекцию при операции, пошли осложнения, в результате хавбек годами лечится. При этом получает в «Зените» большие деньги, но тут и человека не выгонишь, и на ноги не факт, что поставят. А ведь игрок умный, думающий! Мог бы приносить пользу…

Роман Зобнин («Спартак») – разрыв «крестов»

Когда вернется? В начале декабря 2017

Учитывая то, как долго Зобнин восстанавливается и при этом опережает график, поскольку пашет как проклятый – его возвращение может оказаться успешным. С другой стороны, даже после вложений в процедуры времени и труда никаких гарантий при настолько неприятной травме быть не может. Диагноз тут стандартный, а вот потеря для «Спартака» и сборной России не рядовая – здоровья Роману, ждем его на поле и в заявке на ЧМ-18. «Спартак» без Зобнина лишился одного из мужиков, вырвавших чемпионство из лап конкурентов.

Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед») – разрыв «крестов»

Когда вернется? В начале 2018 года

Когда играешь в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», то любой длительный простой опасен – можно вернуться, а твое место в основе уже заняли. Скорее всего, именно так получится у Маркоса Рохо. Ведь оборона «дьяволов» Моуриньо споется без него. Но парню ничего не остается – только готовиться, работать с физиотерапевтами и к началу нового года вернуться с удвоенной энергией и с желанием вырвать игровое время. А вылетел, к слову, еще в апреле – много месяцев нужно на лечение «крестов».

Росс Баркли («Эвертон») – подколенное сухожилие

Когда вернется? Конец ноября 2017

Хорошо, что на днях вернулся к тренировкам защитник «ирисок» Шеймус Коулман – помните его жуткую травму с открытым переломом ноги (правая голень буковой «г» согнулась) весной этого года в матче сборных Ирландии и Уэльса? Так вот – лечение завершилось, работает с мячом. А вот Баркли, как Боласи и Мори, вылетел у «Эвертона» надолго. Но именно Росса включаем в список, хотя он вернется первым, ведь месяц как работает по индивидуальной программе. Зато его обидное повреждение помешало перейти в «Челси» - решил, что с травмой лучше не менять клуб.

Артем Тимофеев («Спартак») – разрыв «крестов»

Когда вернется? В феврале 2018

Артем здесь самый юный и необстрелянный, но неопытность не означает, что ему не нужно желать здоровья. Тем более, для «Спартака» молодой хавбек становился важным футболистом в свете неготовности Глушакова и средней игры Фернандо. Жаль, не смог стать вторым Зобниным – уметь менять позиции, что приносит пользу. Пока не смог, ведь если будет хорошо работать, то вернется быстрее, чем думают врачи – в этом случае влияет, что организм молодой и сильный.

Йонас Хектор («Кельн») – разрыв синдесмоза

Когда вернется? В лучшем случае в середине декабря

Сразу у десяти игроков из Бундеслиги травмы, которые не позволят играть почти до конца года или даже исключают появление на поле до следующего мая в худшем из примеров! Защитнику сборной Германии и обладателю Кубка Конфедераций – Хектор играл в России, повезло больше. Ведь должен по плану вернуться в середине декабря. Но у Йонаса неприятное повреждение – связок ступни. Можно поймать хронические боли, например, а как с ними полноценно играть? Так что пусть болезнь пройдет бесследно!

Ари («Локомотив») – надрыв «крестов»

Когда вернется? Конец ноября, начало декабря

У Ари, похоже, надрыв связок, а не разрыв, поскольку ему врачи прописали меньше простоя, чем тому же Чорлуке, который с ахиллом мается давно и вот-вот должен вернуться на поле – через месяц-полтора. Как Ведрана не хватает, чтобы защитная линия с хорватом и Кверквелией пропускала еще меньше, так и голы Ари не помешают Семину и «Локомотиву». Эдер пока не заиграл, Миранчуки не форварды, Фарфан не центральный нападающий. Так что Ари нужен «Локомотиву», во втором круге должен уже играть, ведь усердно работает в зале:

Андреа Конти («Милан») – разрыв «крестов»

Когда вернется? Середина февраля 2018

Свежая травма талантливого игрока. Пусть не все уже привыкли к этому новичку «Милана», но именно правый латераль «россонери» - самый результативный защитник Серии А с начала прошлого сезона. На его счету восемь голов, он играл за сборную Италии, где и получил легкую травму, а потом и второе повреждение за десять дней подоспело. Теперь уже «кресты», так что Конти не будет на поле примерно полгода. Все травма запорола парню – полноценный дебют в «Милане», борьбу за основу в сборной

Марко Ройс («Боруссия» Д) – разрыв «крестов»

Когда вернется? В начале нового года

Как же жаль талантливого человека! Мог стать чемпионом мира – не получилось из-за травмы. Мог вместе с «Боруссией» побеждать. А позже оказаться в «Реале» или «Барселоне», например – снова не срослось. Ройсу давно уже не двадцать лет, но «разучиться» травмироваться и вылетать надолго, как это сделал Роббен в зрелом возрасте, у немца пока не получается. Хотя даже если Марко сможет возвращаться и возвращаться, как Данни – снимем шляпу. Ах, какой игрок пропадает из-за травм! Фрукты мог бы уплетать и сидя дома, а не лежа на больничной койке.

Кирилл Панченко («Динамо») – разрыв «крестов»

Когда вернется? Середина февраля или май 2018

Без Панченко у «Динамо» будет другая игра. Конечно, даже среди фанатов москвичей найдутся вредины, которые скажут, что без Кирилла можно отказаться от не всегда уместных дальних ударов. Но разве кто-то из форвардов забил больше, чем Панченко? Или другой стиль игры будет приносить «Динамо» победу за победой? Так что речь о большой потере. За последние годы форвард вырос, обрел почерк. Обидно, что в середине сентября порвал «кресты». Пять-шесть месяцев без футбола означают, что Кирилла мы увидим в лучшем случае на последнем зимнем сборе «Динамо». Будьте и сами бдительными, ведь порвать «кресты» или повредить мениск можно даже не занимаясь спортом – в зимнее время года при падении или даже при прыжке через лужу осенью. Причем лечение таких коварных травм влетает в копеечку не только спортсменам и клубам… 

Сразу бросается в глаза, как здесь много игроков из РФПЛ – то ли особенности полей, то ли подготовка хромает, то ли слишком грубо порой играют соперники. Так или иначе, многие российские клубы потеряли важных футболистов надолго. Теперь желаем всем и каждому в списке крепкого здоровья, ведь вылетать всегда обидно, а болеть – неприятно. Моральная нагрузка вырастает, когда речь о спортсмене, когда любая травма может стать фатальной для карьеры. Хочется верить, что каждый возьмет пример со старика Златана, не уступит унынию и покажет себя, как только врачи дадут добро на выход на футбольное поле!

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leds
сегодня в 23:09
Несмотря на развитие современной медицины «кресты» по прежнему "бич" футбола...
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