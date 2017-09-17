10 тактических вопросов Массимо Каррере

«Соккер.ру» фиксирует безвыходность ситуации в «Спартаке» – Каррера допускает странные ошибки, а его футболисты работают еще хуже. Спасти некому?

В стареньком цирке зажгли софиты. Теоретически Федун может уволить Карреру, но вопросы останутся актуальными для любого коуча «Спартака» ближайших месяцев. Тем более, и Массимо, и Леонид Арнольдович могут винить футболистов – они начудили.

Возможно, Массимо наоборот поддержат, разделят ответственность – отчасти чемпион «поплыл» из-за отсутствия летних кадровых правок, грамотной работы других менеджеров. Но и с тренера спрос большой, поскольку есть необъяснимые решения по тактике, за которую отвечает наставник.

1. Зачем играть «3-5-2» на выезде?

Дважды «Спартак» на выезде с новоприбывшими в РФПЛ – «СКА-Хабаровском» и «Тосно», выбирал игру в три центральных. В Мариборе – та же история. Матчи были разными, но схемы-то не работали. Обожглись на «Динамо», а теперь вроде как надежно закрыли тылы? Но ведь «Тосно» показало, что дыры в обороне были, есть и будут. Так что дает схема «3-5-2»?

Задумка – создавать большинство в атаке, но идея не работает. В Хабаровске подвела атака и середина поля, в Мариборе – опорная зона и защита, в Санкт-Петербурге – оборона, середина поля и атака. Все случаи доказывают ошибочность ставки на «3-5-2» на выезде. «Спартак» в три центральных неважно играет с соперниками любого класса, но упрямо использует схему.

2. Что команда творит после перерывов?

Давайте посчитаем. Во вторых таймах, начиная с Суперкубка России, «Спартак» забил 9 мячей, пропустил – 16. Победил всего в трех случаях во вторых таймах, а проиграл – пять раз. Еще три ничьи, то есть победы случались после перерыва по разнице мячей лишь в одном случае из четырех. Очень слабо и серо. И это вопрос тактики, ведь Каррера применяет замены, иногда даже меняет схему.

А на выходе получаем плохие вторые таймы, упущенные победы. Дамы и господа, мы дожили до этого дня – Мостовой прав: «Спартаку» аукается серийность успехов прошлого сезона. А теперь им немножко не везет. Или везет, и где ничьи – там должны быть поражения? Ах, снова Мостовой недокрутил в оценках. Как и футболисты «Спартака», которые слабенько перестраиваются, корректируя игру под соперников.

3. Почему Фернандо один в опорной зоне?

Винни Пух не может справиться, но Винни Пуху никто не помогает. Винни виноват, Винни обвинят, что он потерял много возможностей для перехватов. У Фернандо теперь меньше передач – было 70, а стало 60. Точность просела в процентах незначительно, но теперь меньше отборов и перехватов. Физически бразилец работает тяжелее, чем годом ранее. Следовательно, иногда у «Спартака» проходной двор на подступах к штрафной площади.

Но Карреру это слабо волнует – он старается компенсировать пустые места на флангах, пробует насытить зону, где сегодня играл Педро Роша, куда смещался Пашалич. Зачем «Спартаку» преимущество в центре поля? Глушаков ведь говорил, что самое важное – много и усердно бегать. Фернандо как раз не любитель движения ради движения, но поскольку соперники в РФПЛ его не боятся – проскакивают опорную зону с легкостью. Но где подстраховка?

4. Какая позиция и задачи у Пашалича?

Этот вопрос связан с предыдущим, однако он важен, поскольку именно Пашалич выделяется, если исключить Промеса, который все доказал 50 голами в 100 матчах – для «Спартака» он невероятно важен. Именно хорват Марио с самым точным пасом в команде, с двумя голами – второй показатель после Квинси, и голевой передачей способен лично прибавить так, чтобы помогать «Спартаку». Но пока у хорвата ни четкой позиции, ни правильных задач.

Слишком часто ждет мяч, если называть его крутым «от штрафной до штрафной» и слишком слаб в подыгрыше – пасов под удар за игру, как у Джано, чтобы величать Марио плеймейкером. Высокий прессинг от Пашалича – хорошая штука, если твоя команда к нему готова. Позиционно «Спартак» атакует так себе, ведь против «Тосно» играли в большинстве, мяч у них часто крутился, но никаких веерных атак и кружевных комбинаций не увидели. Следовательно, Пашалич достойная боевая единица, но не используется на 100 %.

5. Зачем «Спартак» садится глубоко?

Есть одна команда, у которой всего тринадцать контратак в десяти турах, то есть она не славится высоким отбором. Зовут ее «Спартак», она – раб стереотипа, что можно всегда выдержать навал, если класс соперника ниже. Сознательно сжиматься тактически можно, только если нет сомнений в собственной защите. «Красно-белые» и в прошлом сезоне обжигались, когда окапывались глубоко. И сейчас всегда рискуют, позволяя соперникам атаковать часто и волнами.

Против «Краснодара» владение было 40 на 60 % в пользу «быков» - южанам не повезло. «Тосно» же нашел свои моменты, и эта команда будет не единственной с подобным результатом. Каррера вот не согласен, что обстоятельства заставили остановиться, винит игроков. Значит, дело не в физике, а если в ней - стоит иначе выстраивать тренировки. Отдавая мяч, «Спартак» ничего не получает, поскольку и в прошлом сезоне без мяча по периметру своей штрафной площади работал спорно.

6. Кто выбрал роль Адриано в «Спартаке»?

Понятно, почему в московском клубе оказался Зе Луиш – физически одаренный африканец без футбольной школы (отсюда коллекции промахов) был нужен команде, где даже некому потолкаться в атаке толком. «Спартак» любит играть примитивно – вспомните десять защитников в основе от Якина или скучный багаж Аленичева. И такой форвард, как Зе, им подходит. Но Луис Адриано – бывший нападающий «Шахтера», где до сих пор собирают серии побед.

Форвард привык играть иначе, чем ему упрямо в новом сезоне предлагает Каррера. А трагизм ситуации в том, что даже когда Луису не предлагают его родной футбол и он не приносит команде голы, то оказывается самым ударным. В прошлом сезоне Адриано был седьмым по среднему количеству ударов за игру в команде, в этом он второй. Но выхлопа нет, поскольку бразилец, играя впереди один, не получает поддержки, а когда в паре – ему неудобно, если рядом не Промес или Зе Луиш, а с ними Луис играл в атаке очень редко.

7. Что в основе «Спартака» забыл Самедов?

Скажете, хорошо, что не Попов? Возможно, но Александр ведь тоже играет, чтобы числиться на поле. Пасы ближнему, мало движения. Ни одного толкового прохода правым флангом. Всего одно касание мяча внутри чужой штрафной площади против «Тосно», какие-то непонятные дальние удары. Одним словом, достаточно причин, чтобы попытаться найти сочетание, которое позволит и в лимит вписаться, и Самедову место в основе не дарить.

Ни одного гола за шесть матчей, ни одной голевой передачи, брак подбирается к 20 %, а это показатель Ещенко. Самедов забил «Марибору», но он так умеет выскочить, а потом быть одним из самых слабых в составе атакующий группы. Даже у Джано средняя оценка за сезон может быть выше – его пустая игра хотя бы не мешает команде постоянно. Вот только если Комбарова и Ещенко всегда из основы не убрать, то по Самедову пора подумать. Тройка Промес – Зе Луиш – Роша в атаке может принести больше пользы.

8. Зачем Каррера издевается над Промесом?

Промес, Классон и Кокорин - три лучших игрока РФПЛ по xG. По показателю, который оценивает ожидаемые голы от того или иного футболиста или клуба. Но разве «Спартак» не злоупотребляет легкостью, с которой голландец создает для себя голевые моменты? В этом сезоне Квинси голами и передачами принес команде 10 пунктов. Десять из 13! Остальные настолько обленились, что собирают максимум ничьи, если Квинси не забьет и не отдаст передачу.

При этом тактически – как против «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», а теперь и «Тосно», Каррера убивает эффективность Промеса. В последнем случае подпер слева Петковичем, а спереди закрыл вход к штрафной площади Рошей. Вынудил скитаться. Даже в таких условиях Квинси мог забить мяч. Но если твой лучший игрок видит мяч в центре поля и пару раз на правом фланге – голландец просто искал шансы, напарники им не делились, то на выходе получаешь ноль побед. Как можно не ценить того, кто принес тебе 77 % пунктов? И не стоит нести чушь о том, что Промесу дали свободу на поле. Наоборот, он ее ищет, причем без поддержки.

9. Какой смысл в одиночных флангах?

Каррера сам себе вредит, выбирая схему, которую некем реализовать. Тигиев, Петкович, Ещенко, Самедов и Комбаров не умеют закрыть всю бровку в одно лицо. Даже Джикия мог быть сильнее как левый латераль – играл на этой позиции в успешном прошлом году с «Амкаром», чем Комбаров, например. Именно в защите, хотя и в атаке от Дмитрия в последнее время пользы мало. В Мариборе он сделал 10 навесов и 9 были неточными.

У его формальных сменщиков даже количества без качества нет. Тигиев и Петкович за игру против «Тосно» сделали в сумме одну передачу под удар. Невероятной полезности получилась игра. А Георгий еще и травму получил. Так что кого бы Каррера не ставил по схеме с одним человеком на целой бровке – его ждет провал. Так зачем играть в три центральных, если чемпионский титул заполучили, когда успешно реализовали схему четверкой в линию, а Самедов, Зобнин и Промес страховали фланги?

10. У «Спартака» есть стартовый состав?

За десять туров Каррера ни разу не повторил состав. Ребров или Селихов? Ещенко или Петкович? Комбаров или Тигиев? Боккетти или Таски? Таски или Кутепов? Джикия или Боккетти? Самедов, Попов, Джано или Роша? Луис Адриано вместе или вместо Зе Луиша? Глушаков для основы или лучше без него? У «Спартака» не было серии из двух матчей чемпионата подряд, чтобы в старте не менялось по два-пять человек. После «Зенита» на игру против «Арсенала» было семь изменений!

Каррера явно дает понять, что не доверяет своим игрокам и готов персонально наказывать за промахи. То есть понятия не имеет, как должен выглядеть «Спартак» в новом сезоне? Основы точно нет, поскольку спорить о том, какая из троек защитников лучше или кто все-таки должен работать в атаке, можно до посинения. Массимо сам с собой спорит – у него каждый тур новая команда на поле. В Лиге чемпионов сыграли один матч. Не еврокубки стали причиной дикой ротации. Но разве она приносит плоды?

Вывод. Футболисты такие, как обычно, но и Каррера «поплыл»

Возможно, Массимо сам уйдет в отставку – от этого лишь выиграет, если впереди провал еще большего масштаба. Но Лига чемпионов его манит, как кольцо всевластия. С чемпионскими перстнями все в «Спартаке» стали с гонором. И сейчас он их тащит ко дну. Разве непонятно было, что один удачный сезон не перекроет все клубные и командные ошибки за 16 лет? Тем более, именно чемпионство повлияло сейчас – выиграв титул, иногда добротные, иногда средние футболисты возомнили себя королями.

Теперь их даже «Кубань» не боится – не факт, что на неделе в Кубке России «Спартак» ждет легкая победа, ведь выездная импотенция вышла на новый уровень на «Петровском». Плюс травм все больше, порядка – меньше. Тут надо или стартовать с чистого листа – вероятность такого поворота тает со скоростью льда в Сахаре, или вправду искать нового тренера и рисковать, меняя Карреру прямо сейчас. Ведь не факт, что команда винит себя, а не наставника. И если там созрел конфликт – быть беде.

Вспомните, например, если смотрели матч против «Тосно», выражение лица Промеса на скамейке. Квинси показали крупным планом, и сразу стало понятно, что в запасе его оставили в педагогических целях после Марибора. Но хмурая злость голландца подходит и самому Каррере – за полгода после чемпионства Массимо заметно постарел внешне. Доводят человека, который не привык к такому уровню стресса. Перестал быть живчиком, который верит в везучесть своего коллектива. Своего ли? «Спартак» сломался. Там такой бардак на поле, что в РФПЛ не осталось хуже организованных команд. А это значит, что впереди немало поражений.