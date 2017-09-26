Претенденты на корону. ПСЖ против «Баварии»

ПСЖ и «Бавария», которые ходят в числе фаворитов Лиги чемпионов, встретились уже на групповом этапе. «Соккер.ру» подготовил цифровое превью матча с яркой афишей.

Очные встречи

- 6 раз «Пари Сен-Жермен» и «Бавария» встречались до сегодняшнего вечера. Все встречи состоялись в рамках групповых раундов Лиги чемпионов, а преимущество, как ни странно, на стороне парижан. Вничью команды не играли никогда, мюнхенцы победили в 2 матчах, а ПСЖ – в 4. Разница голов – 8:8.

- 5:1 – самая крупная победа в этом противостоянии и наиболее результативный матч. «Бавария» в 1997 году выиграла с таким счетом на своем поле. Дублями отметились Карстен Янкер по прозвищу «Отбойный молоток» и бразилец Джоване «Шутник» Элбер.

Форма команд. Последние пять матчей

ПСЖ. 4 победы и 1 ничья. Разница забитых и пропущенных голов: 15:1.

«Бавария». 3 победы, 1 ничья, 1 поражение. Разница забитых и пропущенных голов: 12:4.

Накануне очной встречи ПСЖ и «Бавария» сыграли вничью в своих национальных чемпионатах. «Пари Сен-Жермен» впервые в нынешнем розыгрыше Лиги 1 потерял очки – нулевая ничья с «Монпелье», а мюнхенцы не удержали преимущество в два мяча, добытое в первом тайме поединка с «Вольфсбургом», итоговый счет – 2:2.

Травмы. ПСЖ vs «Бавария» = 1:2

Унаи Эмери не может рассчитывать на Хавьера Пасторе, а Карло Анчелотти на длительный срок лишился Мануэля Нойера, также в лазарете Хуан Бернат. Неймар, пропустивший матч с «Монпелье» из-за повреждения, должен сыграть с «Баварией».

Ориентировочные составы

ПСЖ (4-3-3): Ареола – Алвес, Маркиньос, Силва, Курзава – Мотта, Рабьо, Верратти – Неймар, Мбаппе, Кавани.

«Бавария» (4-2-3-1): Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба – Видаль, Алькантара – Роббен, Хамес Родригес, Рибери – Левандовски.

Забитые голы*

*на основании данных выступления команд в национальных чемпионатах

ПСЖ = 21 гол в 7 матчах (3 гола за игру) vs «Бавария» = 14 голов в 6 играх (2.33 гола за игру)

«Пари Сен-Жермен» играет результативнее «Баварии» на старте сезона, но, во-первых, разрыв не так уж велик, во-вторых, этому есть логичные объяснения. ПСЖ имеет более внушительное превосходство над большинством противников по Лиге 1, это кит среди рыб. В Бундеслиге средний уровень команд выше. Кроме того, мюнхенцы притормаживают на старте сезона, «Бавария» и Анчелотти находятся под давлением, команде пока не хватает уверенности и слаженности на поле.

Забитые голы по xG (ожидаемые голы)

ПСЖ. Реальное количество голов: 21; Ожидаемые голы: 17.55; Разница: -3.45

О принципе действии популярного аналитического инструмента xG вчера говорили подробнее, число «ожидаемых голов» показывает, сколько должна была забить команда, исходя из количества созданных моментов. Как видим, ПСЖ идет с опережением нормального графика. Наиболее вероятное объяснение – высокий исполнительский класс игроков группы атаки и, напротив, недостаточно мастеровитые соперники, которые регулярно позволяют Неймару и Ко создавать «чистые» моменты.

«Бавария». Реальное количество голов: 14; Ожидаемые голы: 14.37; Разница: +0.37

Мюнхенцы действуют на уровне ожиданий, то есть качество игры «Баварии» в атаке почти равно отдаче в виде забитых голов.

Пропущенные голы

ПСЖ = 3 гола в 7 матчах (0.43 гола за игру) vs «Бавария» = 5 голов в 6 (0.83 гола за игру)

Пропускают соперники, которым сегодня предстоит столкнуться на «Парк де Пренс» нечасто, но и здесь у ПСЖ преимущество.

Пропущенные голы по xG (ожидаемые голы)

ПСЖ. Реальное количество голов: 3; Ожидаемые голы: 3.37; Разница: +0.37

Парижане реально практически не позволяют соперникам угрожать своим воротам, три пропущенных гола – это не следствие стечения обстоятельств, везения или умопомрачительной игры голкипера. Оборону ПСЖ в этом сезоне еще не испытывали мощным нападением.

«Бавария». Реальное количество голов: 5; Ожидаемые голы: 6.89; Разница: +1.89

«Бавария», напротив, невразумительно действует в обороне и чаще счастливо «отскакивает» от моментов у своих ворот. Соперники мюнхенцев не досчитались парочки вполне заслуженных голов.

ПСЖ vs «Бавария». Ключевые статистические компоненты. Кто кого?

Удары (в среднем за игру): 17.1 – 19.2

ПСЖ и «Бавария» - мощные команды, которые много атакуют, поэтому логично, что лидируют в своих национальных первенствах по числу попыток поразить чужие ворота. ПСЖ рейтинг Лиги 1 возглавляет единолично, опережая «Марсель» и «Монако», а «Бавария» делит первое место с дортмундской «Боруссией», которая лидирует в Бундеслиге.

Владение мячом: 65% - 61.9%

ПСЖ чаще всех контролирует мяч в Лиге 1, а вот «Бавария» занимает только вторую строчку за «Боруссией» (65.8%). В любом случае, и парижане, и мюнхенцы предпочитают возиться с мячом больше соперника, а сегодня ни у кого нет причин играть вторым номером, поэтому ждем интереснейшую борьбу за инициативу.

Точность передач: 90.2% - 87.7%

Лучшие команды в своих чемпионатах, гроссмейстерский процент ПСЖ, переходящий границу в 90%, очень впечатляет. Представляете, насколько высоко качество игры, если футболисты ошибаются даже чуть реже, чем в одной передаче из десяти?! Конечно, друг против друга ПСЖ и «Бавария» не смогут сыграть на своих среднестатистических показателях, потому что каждый играет так, как ему позволяет соперник, а в Париже сойдутся два очень сильных оппонента. Тем не менее, от команд Эмери и Анчелотти ждем, как минимум, качественной игры, а если она при этом получится смелой и открытой, то будет просто замечательно! Не бывает много украшений у лигочемпионского вечера.

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