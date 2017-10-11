Лига Наций. С кем сыграет и не встретится Россия

В следующем году Россия сыграет четыре матча с двумя соперниками по своей группе Лиги Наций. О перспективах сборной в турнире – на «Соккер.ру».

Пятьдесят пять сборных ночью разбили на четыре дивизиона согласно с их рейтингом на 11 октября 2017 года – готовятся к жеребьевке будущей Лиги Наций. Россия оказалась во второй лиге, хотя могла быть и дивизионом ниже – улыбнулась удача:

Дивизион А (12 команд): Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды.

Дивизион B (12 сборных)*: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия и Турция.

Дивизион C (15 команд): Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва.

Дивизион D (16 сборных)**: Азербайджан, Македония, Грузия, Беларусь, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар.* - Украину и Россию разведут по разным трио по решению УЕФА, но они теоретически могут встретиться в плей-офф для победителей групп дивизиона.

** - Азербайджан и Армения тоже в одной группе не сыграют.

Регламент Лиги Наций УЕФА

- в лигах А и В будет по четыре группы из трех команд;

- лигу С сформируют три группы по четыре команды и одна – с тремя участниками; дивизион D тоже из четырех групп, но по четыре команды в каждой;

- играть будут дома и на выезде по два матча с каждым соперником осенью 2018 года;

- победители группы лиги А пройдут в финальную стадию и разыграют трофей в июне 2019 года;

- победители групп в низших лигах идут на повышение, а худшие в лигах А, В и С – вылетают ниже;

- к слову, в финальную часть Евро-2020 выйдут по два победителя отдельных десяти отборочных групп – будет традиционный отбор, на который Лига Наций не влияет;

- дополнительно 4 путевки на Евро-2020 разыграют 16 победителей групп Лиги Наций УЕФА, по путевке на дивизион;

- процедура этого раунда будет простой – в каждой лиге свой плей-офф из одноматчевых полуфиналов и финала, победители которого пойдут в решающую часть Евро-2020;

- если в финале конкретной лиги побеждает сборная, которая через обычный отбор пройдет в финальную часть Евро-2020, то путевка достается следующему участнику. Если и он прошел – пойдут дальше по показателям команд в Лиге Наций и найдут счастливчика.

Что Лига Наций дает сборной России?

Во-первых, стабильную игровую практику и матчи с турнирными задачами и соперниками ее уровня. Не случайно играли почти со всеми сборными в последнее время. Из одиннадцати соперников не доступна только сборная Украины, судя по заявлению УЕФА – вряд ли снимут запрет при жеребьевке, как и в дивизионе Армении и Азербайджана.

Но согласитесь, что игра на результат против Уэльса любопытнее, чем с Ираном ради подписания бессмысленного меморандума. Тренеры всех сборных, футболисты и болельщики спорить не станут – товарищеские матчи на редкость скучные. А добавив турнирной борьбы, можно выжать из игроков полезные для сборных поединки. Россия будет рисковать вылететь в третий дивизион Лиги Наций осенью следующего года – надо будет сыграть четыре сильных матча.

И одновременно начнет борьбу за первое место и повышение в классе. А поскольку итоги турнира влияют также на путевки в финальную часть юбилейного Евро-2020, который пройдет в разных городах и странах, то уйти от борьбы не получится. Плюсом также является уменьшение нагрузки на игроков – поводов для бессмысленных спаррингов станет заметно меньше. Сборная России, если выиграет свою группу, присоединится к компании фаворитов – там будет еще интереснее!

С кем лучше сыграть России и каковы ее перспективы?

Ждем января и жеребьевки, ведь можно сыграть со многими старыми знакомыми от Северной Ирландии до Уэльса, и каждому хорошо бы раздать долги. Все соперники команды Черчесова приличные, хотя разница в подготовке между кризисной сборной Турции и неслабым Уэльсом понятная. Но за год многое может измениться!

В дивизионе России только хозяева ЧМ точно сыграют в финальной части (плюс парочка сборных прошла в стыковые матчи), так что надо ставить на победу в любой группе. Ведь если выиграть свой дивизион – получишь путевку на Евро-2020 и повышение в классе. Две победы по цене одной, плюс шанс в следующей Лиге Наций сыграть с Германией, Испанией или Англией по два матча за год.

Кто фавориты и аутсайдеры четырех лиг?

Дивизион D

Фавориты: Армения, Молдова, Казахстан, Грузия, Беларусь, Азербайджан, Македония, Латвия.

Аутсайдеры: все остальные – из этой лиги нельзя вылететь, но тут самые слабые сборные континента.

Для фанатов сборных Азербайджана, Молдовы, Беларуси, Грузии или Армении замечательные новости – победитель их дивизиона сыграет на Евро-2020. Надо выиграть группу, а затем дивизион в полуфинале и финале – вожделенная путевка в кармане. Причем в финале могут сойтись, например, Азербайджан и Армения – скорее всего, в таком случае сыграют на нейтральном поле.

Прогноз «Соккер.ру»: невзирая на неудачный отбор, Армения выиграет эту лигу и пробьется на Евро-2020, сыграв в финале против белорусов. В плей-офф могут оказаться Азербайджан, Молдова или Македония.

Дивизион С

Фавориты: Сербия, Словения, Греция, Румыния.

Аутсайдеры: Эстония, Литва, Болгария, Израиль.

Не избалованные большими успехами сборные получат возможность выиграть собственный финал. А для начала четыре команды отправятся в лигу, где застрянет Россия, если не победит в своей группе. Так что этот дивизион важен для российской команды – тут или потенциальные новые оппоненты в лиге В, или в худшем случае и при вылете – будущие соперники по группе С. А фаворитов много, даже Шотландия, невзирая на жалобы о генетике и низком росте игроков, здесь не кажется аутсайдером.

Прогноз «Соккер.ру»: путевку на Евро-2020 от этой компании может получить цепкая команда, вроде Словении или Греции. Хотя у Сербии тоже отличный шанс выиграть в финале, если туда попадут.

Дивизион В

Фавориты: Россия, Уэльс, Дания, Украина, Босния и Герцеговина, Словакия, Швеция.

Аутсайдеры: Чехия, Турция, Северная Ирландия, Ирландия.

С Украиной в одну группу Россия не попадет, но в лиге В все могут удивить, тут немногое зависит от жребия. Понятно, что россияне должны претендовать на первое место в своем трио и выходить в плей-офф, ведь в списке нет сборных, которых невозможно обыграть. Во-первых, путевка на Евро-2020 лишней не будет – если выиграть свой дивизион, во-вторых, хочется в следующем сезоне Лиги Наций в первый дивизион.

Прогноз «Соккер.ру»: Россия, Уэльс, Дания и Украина могут выйти в плей-офф, если окажутся в четырех разных группах. Самый сложный дивизион для прогнозирования – выиграть может любой, от Северной Ирландии до Словакии.

Дивизион А

Фавориты: Германия, Испания, Англия, Франция, Италия и Бельгия.

Аутсайдеры: Швейцария, Хорватия, Нидерланды и Исландия.

Фактически благодаря этому дивизиону получите еще один мини-чемпионат Европы с осени 2018 года – 12 самых рейтинговых сборных будут постоянно играть между собой. А потом четыре лучших разыграют трофей в полуфиналах и финале летом 2019 года. Выбор матчей для просмотра будет шикарным. Например, жребий может свести Германию и Францию, Англию и Испанию, Италию и Португалию.

Прогноз «Соккер.ру»: на исход в этом дивизионе сильно повлияет жребий, ведь из условной группы Германия – Франция – Нидерланды выйдет только одна команда. Потенциальное трио Испания – Англия – Италия, где последняя сборная вылетает в нынешнюю лигу России, тоже весело выглядит.

В финальной четверке дивизиона А сейчас легко представить Германию, Англию, Францию и Испанию, если окажутся в разных группах. А победителем Лиги Наций может стать любая из сборных дивизиона А с интересными молодыми игроками, богатыми составами и амбициями. Кандидатов предостаточно, фактически создали еще один чемпионат Европы.

А сборным уровня России, Сербии или Армении подарили возможность получить путевку на Евро-2020 через Лигу Наций, не только через привычный отбор, где на кону останется 20 пропусков из 24. Товарищеские матчи никому не интересны за редкими исключениями, а вот мини-чемпионат Европы из 12 самых рейтинговых команд – наоборот.

Тем более, в следующий раз в нем может принять участие Россия, чья задача благодаря удачному распределению по дивизионам – выиграть группу Лиги Наций и подняться в дивизион А, где собраны лучшие и самые именитые сборные Европы.