Набивают шишки. «Зенит» зарабатывает чемпионство

Читатели «Соккер.ру» близки к подтверждению популярных прогнозов о чемпионстве «Зенита»? Проверяем, оценивая актуальные аргументы после первого поражения фаворита.

Против чемпионства. Проблемы в созидании

Ничего страшного в пропущенном от «Арсенала» мяче нет – у Божовича любопытная команда, в контратаки хорошо ходят. Но «Зенит» должен дома вести 2:0 и не бояться таких выпадов во втором тайме. Атака должна страховать, а не получается. Впрочем, тут весь матч против «Арсенала» служит очередным и далеко не первым подтверждением, что игровой рисунок у Манчини не идеален. «Зениту» как команде, склонной к грубым ошибкам, сознательная академичность не подходит. Сегодня против туляков в атаке снова не хватило командной игры и изюминки. Даже класс в этот раз не спас. Созидает «Зенит» со скрипом, не первый раз об этом говорим, и не впервой слова подтверждают свежие факты.

За чемпионство. Поддержка болельщиков

Народ прекрасно поддерживает «Зенит» на новом стадионе – это чемпионский козырь на будущее. И люди заслужили возвращение высокого звания. Если весной болельщики будут так же охотно посещать матчи «Зенита» в чемпионате России, то по средней аудитории команда повторит результат народного французского клуба «Марселя»! Впечатляющая средняя цифра – свыше 43 000 фанатов за игру. Самый высокий показатель в РФПЛ, что не удивляет. Поддержку «Зенит» слышит и оправдывает не всегда, но вспомните концовку игры с «Рубином» - дожали Бердыева на флажке, поймав волну с трибун. А вот сегодня не получилось…

Против чемпионства. Зависимость от Андрея и Александра

Когда хвалят Паредеса за умение возить мяч или Ивановича за колоссальный опыт, позволяющий сыграть на правом фланге агрессивно, то забывают, что «Зенит» скорее зависим от двух россиян, не легионеров. Представьте, что Лунев делает одну ошибку, потом вторую – такое ведь с вратарями случается, теряет форму. Или не может сыграть, а Лодыгин выходит и работает хуже, чем против «Динамо» из Санкт-Петербурга в Кубке России. «Зенит» в таком случае отдалится от чемпионства. Им и сейчас трудно победить, если не забивает Кокорин. Александр столько раз спас на старте, что команда привыкла? Да, и это аргумент против легкого лидерства в таблице до самого конца весны.

За чемпионство. Неубедительные конкуренты

«Зенит» сегодня проиграл дома в один мяч. Но «Локомотив» до поединка с участием команды Манчини поступил аналогично, а играл намного хуже. «Краснодар» вчера не реализовал свои моменты против ЦСКА, а пропустил после удара Алексея Березуцкого. Так что отрыв «Зенита» от конкурентов после нового тура не изменился. Сами понимаете, ни «Спартак», ни «Урал» не тянут на звание сильного будущего лидера чемпионата. Остается ЦСКА, как обычно. Удивительной живучести команда, но и «армейцы» не стали мощнее. Так что коллектив Манчини – фаворит, как и в начале сезона. Два пункта перевеса – неплохое начало.

Против титула. Отвлечение на Лигу Европы

Сегодня команду мог накрыть синдром паузы на матчи сборных. Многие ведущие клубы страдают после таких длительных перерывов и отлучки футболистов в национальные команды. «Зениту», который не сыгран по умолчанию, еще труднее. Так что и этот фактор сказывается, и Лига Европы повлияет обязательно. «Краснодар» в еврокубках не играет – у него будет преимущество, которого нет у ЦСКА, «Локомотива» или «Спартака». Сам «Зенит» не раз пострадает, когда Манчини будет мудрить, применять ротацию, дозировать силы. Или если на фоне усталости ведущие игроки вылетят на время из-за травм. Состав широкий, а класса, чтобы работать на два фронта, пока не хватает.

За чемпионство. Качественные футболисты

Сегодня «Зенит» впервые проиграл в чемпионате – последний ноль в таблице закрыли. Еще одно напоминание, что Божович – грамотный тренер, а его игроки – молодцы. Но «Арсенал» способен на разовые акции в таком стиле, а «Зенит» через полгода может выносить всех соперников уровня «оружейников». Пока такие матчи служат подсказкой, что команде Манчини надо пересмотреть основы физической подготовки. Даже в победных матчах команда нередко ползает по полю минимум в первом тайме, иногда даже дольше. Но общий уровень футболистов «Зенит» выручит, по составу они фавориты. Особенно с учетом того, как страшно жить Ганчаренко и Семину – у них качественной скамейки нет, как и денег на значимых новичков.

Против чемпионства. Сходство с «Зенитом» Луческу

На днях об этом говорили – после двенадцати туров «Зенит» Манчини повторил результаты прошлого сезона. У команд было по 28 пунктов, разница мячей идентичная, теперь вылетели из Кубка России даже раньше, чем «Зенит» Луческу. И все сходство веселило бы, если бы не становилось грустно, что потратили намного больше денег, чем выделяли Мирче, а по результатам или качеству футбола отрыв не вырос на эти самые десятки миллионов. После тринадцати туров «Зенит» Луческу тоже имел 8 побед, 4 ничьих и впервые проиграл в эту пору «Тереку». Аналогичные показатели не повод для гордости, ведь в прошлом сезоне стали третьими.

За чемпионство. Время, чтобы прибавить

У ЦСКА и компании скрытых резервов нет, а у лидера РФПЛ – есть. Оцениваем «Зенит» в середине октября, поэтому нельзя делать категоричных выводов. У Манчини несыгранная команда. Нет лидера линии обороны. Иванович на правом фланге сыграл самостоятельно здорово, а в центре он так не управляет. Мевля тоже не похож на управляющего в защите. Такого человека нет – Маммана тоже зациклен на обыгрывании форвардов, а не на первом пасе пока что. Паредес в худших матчах объясняет, почему «Рома» его отпустила, почему Сампаоли не очень доверяет - Леандро силен, но нестабилен. Как и Дриусси, а также прочие аргентинцы, которые сегодня хуже Ерохина сыграли. Но у команды есть самое ценное – время, чтобы проанализировать ошибки и не повторять их.

Мнение читателей. «Зенит» заслужит чемпионство?

Им придется доказывать свое право на «золото» и подтверждать лидерство. «Зенит» сегодня проиграл, а если бы «Локомотив» взял три очка – Семин возглавил бы таблицу. Также не забываем, что клуб из Санкт-Петербурга всегда был фаворитом, даже когда финишировал на третьем месте – в их случае это не важно. А вот забавное сходство результатов Манчини и Луческу подтверждает, что работы впереди у Роберто много. Зато фиксируем плюс от поражения «Зенита» - ясно, что команде не помогают арбитры. Никаких пенальти за падения за штрафной. Важный штрих для развития лиги и победы в сезоне без вопросов лучшей команды.

«Зенит» такой командой может стать, но многое еще нужно исправить до весны. Ведь кто внимательно смотрит матчи – не перехваливал Манчини. Роберто не раз и не два не доводил до ума перспективные проекты. Хотя его новая команда может состояться, ведь не так уж трудно выиграть РФПЛ, будучи «Зенитом». Еще надо постараться, чтобы проиграть. Времени у них полно, состав перспективный, а уже зимой «Зенит» может добавить в заявку форварда с именем или плеймейкера с интересными решениями, которых сейчас часто не хватает.

Ведь проиграли «Арсеналу» в матче, в котором неубедительно рвались к победе. Два удара в створ за игру дома при такой классной поддержке не назвать серьезной заявкой на праздник для фанатов. Но есть и оправдывающие аргументы – старались и соперник смотрелся достойно. Как «Утрехт» в первой игре или «Динамо» из Санкт-Петербурга в Кубке России. «Зенит» и выигрывал нередко по делу, и уступает полезно – могут подучиться на собственных ошибках. Сегодня команда Манчини дома не сыграла легко, красиво, размашисто и с позиции осознанной силы. Так что и ожидаемая многими победа была бы трудовой, а поражение оказалось результатом непростой игры.