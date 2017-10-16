​Сенсации и скандалы. РФПЛ – лига сюрпризов

Глушаков уверен, что «Зенит» можно догнать, чемпионская борьба продолжается, а «Соккер.ру» называет одну из причин живучей интриги – гранды умеют влететь неожиданно.

За календарный год в РФПЛ собирается солидная батарея матчей, в которых изначально многие слепо верили формальному фавориту – и на то были основания, а потом получали сенсационный счет, результат или скандал по ходу матча с неожиданным результатом.

12 марта 2017 года. «Амкар» - «Зенит» - 1:0

В РФПЛ не каждый тур сенсации с разгромом фаворитов. Но сюрпризом может стать даже минимальное поражение одного из лидеров со скандальным оттенком. Турбин – фамилия арбитра, которую фанаты «Зенита» запомнили надолго. Ведь на сложном поле по ходу мартовского снегопада был отменен гол-фантом, когда Нету неуклюже выбил мяч из-за линии чужих ворот. В тот день Дзюбу толкали в штрафной, Дзюба забивал – Турбин и этот гол отменил. А остальное сделал «Амкар» - подарил сенсацию.

22 апреля 2017 года. «Ростов» - «Спартак» - 3:0

Результат тут не сенсация, а счет для игры первой команды дивизиона – неожиданный. Пусть «Ростов» шел следом за группой лидеров, но «Спартак» за тур до выезда в Ростов-на-Дону обыграл «Зенит». Находились в хорошей форме, отрыв от ЦСКА был солидным. А этим поражением Каррера открыл «армейцам» и «Зениту» путь к чемпионской погоне. Пусть «Спартак» позже стараниями Зобнина ЦСКА и обыграл, в конце апреля сильно рисковали. Бердыев, Данильянц и Кириченко чисто вынесли лидера и напомнили – «Спартак» не без греха, даже когда готов стать чемпионом.

7 мая 2017 года. «Оренбург» - «Краснодар» - 1:0

За день до этого «Спартак» отмучился против «Томи», только артистизм и везение спасли команду Карреры от домашней ничьей с абсолютным аутсайдером. Но «Краснодар» Шалимова следом умудрился в гостях потерять три очка против еще одной команды, которая в итоге покинула высший дивизион. До матча между «Оренбургом» и «быками» было девять позиций, перевес по очкам почти в два раза! Сюрприз и камень в огород «Краснодара» - много невнятных матчей с аутсайдерами сыграли за последнее время, пускай чаще речь о мировых, а не поражениях…

7 мая 2017 года. «Зенит» - «Терек» - 0:1

Команда Луческу боролась за попадание в Лигу чемпионов и на тот момент имела все шансы обойти ЦСКА, поскольку если бы обыграли «Терек» дома на «Крестовском» - оказались бы выше в таблице. Вот только как в скандальной игре с «Уралом» в день открытия арены для «Зенита», так и в матче против «Терека» качество футбола было спорным. В результате грозненцы, которых дважды просить обыграть «Зенит» не нужно, взяли три очка. А вот «Спартак» позже обыграл «Терек» дома 3:0 – подтвердил право на титул, в отличие от подопечных Луческу.

21 мая 2017 года. «Арсенал» - «Спартак» - 3:0

Здесь сенсацией стал счет, а не сам результат – негоже чемпиону так влетать аутсайдеру. Хотя многие понимали, что чемпион может недооценить соперника, а тот отчаянно боролся на выживание. В ФНЛ бывшая команда Аленичева не вылетела, хотя и встретила «Спартак» Карреры, который выиграл до выезда в Тулу 8 из 9 последних игр в РФПЛ. «Арсенал» дома тогда играл скучно, этот поединок стал всего третьим за двенадцать матчей в Туле, когда зрители увидели более двух мячей!

13 августа 2017 года. «Локомотив» - «Тосно» - 0:2

Как можно дома проигрывать «Тосно» в два мяча, если борешься за лидерство в РФПЛ? Если бы в тот вечер подопечные Семина выиграли – сейчас возглавляли бы таблицу после новой сенсации в матче «Зенита». Но раз героями августовского поединка стали Чернов и Заболотный, а все попытки ослабленной травмой Ари атаки «Локомотива» оказались безрезультатными – получили неожиданное поражение фаворита. Парфенов против Семина сыграл здорово.

27 августа 2017 года. ЦСКА – «Ахмат» - 0:1

Еще один скандал, «армейцы» почувствовали себя «Зенитом» пермской весны. Причем реакция на гол, явно забитый не по правилам – мяч покинул пределы поля в голевой атаке, оказалась привычной для главы судейского корпуса Будогосского. Гинер призвал его уйти в отставку, ответ был резким и бессмысленным, а фанаты «армейцев», подчеркивая, что мяч покинул пределы поля, не забывали и про Васина с его странными действиями. Кононов до приезда в Москву проиграл четыре матча подряд – гости были явными аутсайдерами в поединке, так что победу «Ахмата» не назвать ожидаемой.

18 сентября 2017 года. «Локомотив» - «Амкар» - 0:1

Обыграли ЦСКА и «Спартак», но проиграли аутсайдерам – в этом весь «Локомотив». После поражения от «Тосно» Семину надо было сделать выводы, как и его подопечным! Тем более, снова играли дома, снова могли сократить отрыв от «Зенит», претендуя на первое место. Наконец, встретили «Амкар», который в девяти турах до этого проиграл шесть раз, а в Москву приехал с багажом в два забитых мяча за сезон! Но в итоге фаворит умудрился пропустить и не ответить. Благодаря этой победе команда Гаджиева покинула последнее место. И так бывает в РФПЛ – второй проигрывает замыкающему таблицу.

29 сентября 2017 года. «Арсенал» - «Краснодар» - 1:0

Поклонники «Спартака» помнят, как чемпиона опозорили в Туле во имя героического спасения «Арсенала» для Премьер-Лиги. И хотя «Краснодар» проиграл в один мяч, это тоже сенсация. Забил Лука Джорджевич, который как Семак в «Уфе» - с соперниками «Зенита» старается сыграть здорово. До этого матча «Краснодар» четыре раза встречался с «Арсеналом», одержал три победы при одной ничьей в Туле, причем выигрывал с сухим счетом. Божович подготовил команду к первому голу в ворота «быков» в истории и сразу взяли три очка!

15 октября 2017 года. «Уфа» - «Локомотив» - 1:0

Вчера был богатый день на неожиданные результаты. «Уфа» Семака работала до нового тура далеко не идеально – были близко от зоны стыковых матчей, нередко не могли сыграть качественно. «Локомотив» же претендовал и претендует на первое место, поэтому в игре против аутсайдера должен был играть на победу. Но не получилось. Слай и его группа поддержки заслужили гол в ворота Гильерме, причем счет мог быть и крупнее! Впрочем, как оказалось, это был не единственный и не главный сюрприз вечера…

15 октября 2017 года. «Зенит» - «Арсенал» - 0:1

Хронологически последняя сенсация нового года, но вряд ли последняя этой осенью, непростой для фаворитов из-за матчей сборных и еврокубков. Почему «Зенит» впервые проиграл в чемпионате именно «Арсеналу»? Потому что Божович выбрал закрытый футбол, а его команда сыграла в Санкт-Петербурге интереснее, чем «Рубин». Манчини мог проиграть еще Бердыеву – в концовке выгрызли камбэк, мог недавно уступить «Анжи» - неудобному атакующему сопернику. Но проиграли «Арсеналу», и теперь Тула на расстоянии трех пунктов от пятого места и зоны Лиги Европы!

РФПЛ – лига скандалов и сюрпризов

Интересно, какой результат этого года можно назвать главной сенсацией? Можно выбрать по своему вкусу, ведь неожиданностей хватает. Каждый может обыграть каждого. Не потому, что все невероятно сильные, но и не потому, что участники лиги слабые! Даже последняя команда РФПЛ «Анжи» после смены тренера играет не безнадежно. И тоже могла обыграть «Зенит» недавно. Но этот ярко список объясняет, почему делать прогнозы на матчи РФПЛ непросто.

Надо угадать интуитивно, не исходя из знаний, ведь фавориты вас обязательно подведут. Зато чемпионская интрига живее всех живых. Не из-за готовности «Спартака» или «Краснодара» вынести «Зенит», ведь конкуренты проиграли лидеру. Но благодаря «Анжи» и «Арсеналу» - отвоевали у фаворита пять пунктов, что позволяет Глушакову и компании преследователей «Зенита» раздавать интервью.

Хотя даже игроки конкурентов лидера понимают - «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» сами кому угодно в РФПЛ проиграют. В этом один из безусловных козырей чемпионата – середняки могут порадовать своих поклонников.