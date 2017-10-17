«Севилья» против! С кого брать пример «Спартаку»

«Спартак» впервые в истории померится силами с «Севильей», но у российских клубов богатый опыт встреч с командой из Андалусии. «Соккер.ру» сдувает пыль с матчей прошлых лет.
Сезон 1990/1991. Кубок УЕФА, 1/16 финала
«Торпедо» - «Севилья» - 3:1 (Тишков 58; Жуков 84 – пенальти; Ширинбеков 89 – Польстер 71). Видео
«Севилья» - «Торпедо» - 2:1 (Бенгоэчеа 25; Рамон 62 – Савичев 9) Видео
Первая дуэль с «Севильей» закончилась удачно для российской команды. «Торпедо» владело преимуществом в домашнем матче, автозаводцы могли открыть счет еще в первом тайме, но Агашков не сумел переиграть с «точки» нынешнего главного тренера «Сельты» Хуана Карлоса Унсуэ. Тишков открыл счет на исходе часа игры, а вскоре получил красную карточку за умышленную игру рукой. Оставшись в меньшинстве, «Торпедо» пропустило от Польстера, однако в концовке москвичи реализовали два стандарта – пенальти и штрафной. В Севилье Савичеву удалось закрыть быстрый гол, хозяева ответили двумя, но для общего успеха этого оказалось недостаточно. Выездной матч торпедовцы тоже заканчивали в меньшинстве после удаления Ширинбекова.
Сезон 2004/2005. Кубок УЕФА, групповой этап
«Зенит» - «Севилья» - 1:1 (Аршавин 35 – Жулио Баптиста 71) Видео
«Торпедо» во время встреч с «Севильей» представляло СССР, а впервые в российской футбольной истории против андалусийцев сыграл «Зенит». В Кубке УЕФА тогда экспериментировали с регламентом, группы составлялись из пяти команд, которые играли друг против друга в один круг. «Зенит» задорно выступил в матче с мощным соперником, «сине-бело-голубые» создали много моментов и забили первыми, однако Жулио Баптиста огорчил Малафеева в середине второго тайма, на «Петровском» была зафиксирована ничья. В итоге, «Севилья» пробилась в плей-офф турнира, а «Зенит» сошел с дистанции после группового этапа.
Сезон 2005/2006. Кубок УЕФА, групповой этап
«Зенит» - «Севилья» - 2:1 (Кержаков 10, 89 – Савиола 90) Видео
В середине «нулевых» от «Севильи» вообще отбоя не было. Шутка ли, в розыгрыше Кубка УЕФА 2005/2006 наши команды провели против испанцев пять матчей! Началось все на групповом этапе, где «Зенит» снова провел единственный матч против андалусийцев дома и на этот раз выиграл. Дубль Кержакова порадовал питерских болельщиков и впечатлил оппонентов, ведь Александра позже пригласят в «Севилью». Обе команды пробились в плей-офф Кубка УЕФА, чтобы снова встретиться в четвертьфинале.
Сезон 2005/2006. Кубок УЕФА, 1/16 финала
«Локомотив» - «Севилья» - 0:1 (Хорди Лопес 75). Видео
«Севилья» - «Локомотив» - 2:0 (Мареска 34; Пуэрта 90)
Но прежде, чем «Севилья» снова сошлась с «Зенитом», испанцы выбили из розыгрыша Кубка УЕФА другой российский клуб – «Локомотив». Железнодорожники под руководством Славолюба Муслина пропустили после углового в домашней встрече, а на выезде Алексей Поляков пропустил дважды. В обоих матчах по 90 минут провел на поле Александр Самедов, который сегодня сыграет против «Севильи» в составе «Спартака».
Сезон 2005/2006. Кубок УЕФА, 1/4 финала
«Севилья» - «Зенит» - 4:1 (Савиола 15, 80; Марти 56 – пенальти; Адриано 90 – Кержаков 45). Видео
«Зенит» - «Севилья» - 1:1 (Хюн 50 – Кепа Бланко 64) Видео
«Севилья» на всех парах неслась к европейской чашке, и «Зенит» не смог остановить андалусийцев. Все было кончено уже после выездного матча, хотя первый тайм завершился вничью 1:1 после обмена голами Савиолы и Кержакова. «Зенит» владел территориальным и игровым преимуществом, мог рассчитывать на положительный результат, но все сломал один момент: вскоре после перерыва Хаген совершил фол последней надежды, привез пенальти и оставил свою команду в меньшинстве. Марти не промазал с «точки», а в последнюю десятиминутку «Севилья» добила гостей, которые завершали матч вдевятером – Аршавин тоже увидел перед собой красный свет. В матче на «Петровском» тоже случилось два удаления, особенно лихо выступил форвард «Севильи» Кепа Бланко: на 62-й минуте вышел на замену, на 64-й забил, а еще через минут был изгнан с поля. В составе «Зенита» матч не доиграл Крижанац, а уже при счете 1:1 Дани Алвес не сумел реализовать пенальти.
Сезон 2009/2010. Лига чемпионов, 1/8 финала
ЦСКА – «Севилья» - 1:1 (Гонсалес 66 – Негредо 25). Видео
«Севилья» - ЦСКА - 1:2 (Перотти 41 – Нецид 39; Хонда 55) Видео
Большинство противостояний российских клубов с «Севильей» состоялись в рамках Кубка УЕФА/Лиги Европы, «Спартак» станет всего лишь второй командой РФПЛ, кто сразится с андалусийцами в Лиге чемпионов. У ЦСКА о тех встречах хорошие воспоминания, ведь по итогам противостояния с «Севильей» армейцы пробились в восьмерку сильнейших команд Европы. Все решили дальние удары: Марк Гонсалес точно выстрелил с дальней дистанции в Москве, а Кейсуке Хонда изумительно исполнил штрафной на «Рамон Санчес Писхуан».
Сезон 2014/2015. Лига Европы, 1/4 финала
«Севилья» - «Зенит» - 2:1 (Бакка 73; Денис Суарес 87 – Рязанцев 29). Видео
«Зенит» - «Севилья» - 2:2 (Рондон 48; Халк 72 – Бакка 6 – пенальти; Гамейро 85) Видео
Два с половиной года назад «Зенит» и «Севилья» снова сошлись в четвертьфинале Лиги Европы. Испанская команда под руководством экс-тренера «Спартака» Унаи Эмери стремилась защитить титул в Лиге Европы, что успешно сделала. А потом и еще раз. Хотя, противостояние с «Зенитом», которому Эмери однажды проиграл 0:5, получилось горячим. «Севилья» одержала волевую победу дома, а «Зенит» едва не отплатил той же монетой на «Петровском», однако поздний гол Гамейро обеспечил развязку в пользу «красно-белых».
Знакомые лица. Кого поддержать в ЛЧ, кроме «Спартака» и ЦСКА
Итого. В 12-ти матчах против «Севильи» на счету российских клубов 3 победы 4 ничьих и 5 поражений. Разница мячей 15:19 в пользу испанцев. Правда, в Лиге чемпионов против наших команд у «Севильи» ничьи и поражение – спасибо ЦСКА за это. А еще в 10 матчах из 12 непременно забивали обе команды, только «Локомотив» дважды уступил всухую. Это дурной пример для «Спартака», которому сегодня нужна победа, чтобы сохранить адекватные шансы на выход из группы.
Ваша поддержка очень важна для нас.
Ваш пыхтачок.!
Ваша поддержка очень важна для нас.
Ваш пыхтачок.!