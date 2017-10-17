«Севилья» против! С кого брать пример «Спартаку»

«Спартак» впервые в истории померится силами с «Севильей», но у российских клубов богатый опыт встреч с командой из Андалусии. «Соккер.ру» сдувает пыль с матчей прошлых лет.

Сезон 1990/1991. Кубок УЕФА, 1/16 финала

«Торпедо» - «Севилья» - 3:1 (Тишков 58; Жуков 84 – пенальти; Ширинбеков 89 – Польстер 71). Видео

«Севилья» - «Торпедо» - 2:1 (Бенгоэчеа 25; Рамон 62 – Савичев 9) Видео

Первая дуэль с «Севильей» закончилась удачно для российской команды. «Торпедо» владело преимуществом в домашнем матче, автозаводцы могли открыть счет еще в первом тайме, но Агашков не сумел переиграть с «точки» нынешнего главного тренера «Сельты» Хуана Карлоса Унсуэ. Тишков открыл счет на исходе часа игры, а вскоре получил красную карточку за умышленную игру рукой. Оставшись в меньшинстве, «Торпедо» пропустило от Польстера, однако в концовке москвичи реализовали два стандарта – пенальти и штрафной. В Севилье Савичеву удалось закрыть быстрый гол, хозяева ответили двумя, но для общего успеха этого оказалось недостаточно. Выездной матч торпедовцы тоже заканчивали в меньшинстве после удаления Ширинбекова.

Сезон 2004/2005. Кубок УЕФА, групповой этап

«Зенит» - «Севилья» - 1:1 (Аршавин 35 – Жулио Баптиста 71) Видео

«Торпедо» во время встреч с «Севильей» представляло СССР, а впервые в российской футбольной истории против андалусийцев сыграл «Зенит». В Кубке УЕФА тогда экспериментировали с регламентом, группы составлялись из пяти команд, которые играли друг против друга в один круг. «Зенит» задорно выступил в матче с мощным соперником, «сине-бело-голубые» создали много моментов и забили первыми, однако Жулио Баптиста огорчил Малафеева в середине второго тайма, на «Петровском» была зафиксирована ничья. В итоге, «Севилья» пробилась в плей-офф турнира, а «Зенит» сошел с дистанции после группового этапа.

Сезон 2005/2006. Кубок УЕФА, групповой этап

«Зенит» - «Севилья» - 2:1 (Кержаков 10, 89 – Савиола 90) Видео

В середине «нулевых» от «Севильи» вообще отбоя не было. Шутка ли, в розыгрыше Кубка УЕФА 2005/2006 наши команды провели против испанцев пять матчей! Началось все на групповом этапе, где «Зенит» снова провел единственный матч против андалусийцев дома и на этот раз выиграл. Дубль Кержакова порадовал питерских болельщиков и впечатлил оппонентов, ведь Александра позже пригласят в «Севилью». Обе команды пробились в плей-офф Кубка УЕФА, чтобы снова встретиться в четвертьфинале.

Сезон 2005/2006. Кубок УЕФА, 1/16 финала

«Локомотив» - «Севилья» - 0:1 (Хорди Лопес 75). Видео

«Севилья» - «Локомотив» - 2:0 (Мареска 34; Пуэрта 90)

Но прежде, чем «Севилья» снова сошлась с «Зенитом», испанцы выбили из розыгрыша Кубка УЕФА другой российский клуб – «Локомотив». Железнодорожники под руководством Славолюба Муслина пропустили после углового в домашней встрече, а на выезде Алексей Поляков пропустил дважды. В обоих матчах по 90 минут провел на поле Александр Самедов, который сегодня сыграет против «Севильи» в составе «Спартака».

Сезон 2005/2006. Кубок УЕФА, 1/4 финала

«Севилья» - «Зенит» - 4:1 (Савиола 15, 80; Марти 56 – пенальти; Адриано 90 – Кержаков 45). Видео

«Зенит» - «Севилья» - 1:1 (Хюн 50 – Кепа Бланко 64) Видео



«Севилья» на всех парах неслась к европейской чашке, и «Зенит» не смог остановить андалусийцев. Все было кончено уже после выездного матча, хотя первый тайм завершился вничью 1:1 после обмена голами Савиолы и Кержакова. «Зенит» владел территориальным и игровым преимуществом, мог рассчитывать на положительный результат, но все сломал один момент: вскоре после перерыва Хаген совершил фол последней надежды, привез пенальти и оставил свою команду в меньшинстве. Марти не промазал с «точки», а в последнюю десятиминутку «Севилья» добила гостей, которые завершали матч вдевятером – Аршавин тоже увидел перед собой красный свет. В матче на «Петровском» тоже случилось два удаления, особенно лихо выступил форвард «Севильи» Кепа Бланко: на 62-й минуте вышел на замену, на 64-й забил, а еще через минут был изгнан с поля. В составе «Зенита» матч не доиграл Крижанац, а уже при счете 1:1 Дани Алвес не сумел реализовать пенальти.

Сезон 2009/2010. Лига чемпионов, 1/8 финала

ЦСКА – «Севилья» - 1:1 (Гонсалес 66 – Негредо 25). Видео

«Севилья» - ЦСКА - 1:2 (Перотти 41 – Нецид 39; Хонда 55) Видео

Большинство противостояний российских клубов с «Севильей» состоялись в рамках Кубка УЕФА/Лиги Европы, «Спартак» станет всего лишь второй командой РФПЛ, кто сразится с андалусийцами в Лиге чемпионов. У ЦСКА о тех встречах хорошие воспоминания, ведь по итогам противостояния с «Севильей» армейцы пробились в восьмерку сильнейших команд Европы. Все решили дальние удары: Марк Гонсалес точно выстрелил с дальней дистанции в Москве, а Кейсуке Хонда изумительно исполнил штрафной на «Рамон Санчес Писхуан».

Сезон 2014/2015. Лига Европы, 1/4 финала

«Севилья» - «Зенит» - 2:1 (Бакка 73; Денис Суарес 87 – Рязанцев 29). Видео

«Зенит» - «Севилья» - 2:2 (Рондон 48; Халк 72 – Бакка 6 – пенальти; Гамейро 85) Видео

Два с половиной года назад «Зенит» и «Севилья» снова сошлись в четвертьфинале Лиги Европы. Испанская команда под руководством экс-тренера «Спартака» Унаи Эмери стремилась защитить титул в Лиге Европы, что успешно сделала. А потом и еще раз. Хотя, противостояние с «Зенитом», которому Эмери однажды проиграл 0:5, получилось горячим. «Севилья» одержала волевую победу дома, а «Зенит» едва не отплатил той же монетой на «Петровском», однако поздний гол Гамейро обеспечил развязку в пользу «красно-белых».

Знакомые лица. Кого поддержать в ЛЧ, кроме «Спартака» и ЦСКА

Итого. В 12-ти матчах против «Севильи» на счету российских клубов 3 победы 4 ничьих и 5 поражений. Разница мячей 15:19 в пользу испанцев. Правда, в Лиге чемпионов против наших команд у «Севильи» ничьи и поражение – спасибо ЦСКА за это. А еще в 10 матчах из 12 непременно забивали обе команды, только «Локомотив» дважды уступил всухую. Это дурной пример для «Спартака», которому сегодня нужна победа, чтобы сохранить адекватные шансы на выход из группы.