«Локомотив» как новый «Спартак»

Нужна «Локомотиву» эта Лига Европы? Кубок России нужен? «Соккер.ру» выясняет, правильно ли Семин выстраивает игру, а клуб выбирает стратегию футбольного сезона.

Почему у Семина есть шансы на успех?

Чтобы стать чемпионом России, не обязательно обыгрывать «Шериф». Даже кипрский АЕК не нужно проходить порой. Хватает волевых голов на последних минутах и отдачи. Поэтому именно «Локомотив» в этом сезоне пока на месте прошлогоднего «Спартака». Если бы в тринадцатом туре не устроили себе черное воскресенье в Уфе, то опережали «Зенит» на один пункт. А 29 очков – лучше показателей и Манчини, и Луческу. «Зенит» повторил свой прошлогодний старт, а Семин на той же дистанции добавил «плюс 11».

Проще говоря, никто в РФПЛ не мешает «Локомотиву» лидировать, кроме него самого. Работу над ошибками прошлогоднего старта сделали. В Санкт-Петербурге говорят, что «Зенит» - главный конкурент «Зенита»? Но и «Локомотив» - враг «Локомотива». Железнодорожники не так далеко от показателей прошлогоднего «Спартака», чтобы исключать себя из списка претендентов на победу в РФПЛ. Травма Ари их подкосила – нет дополнительного обстрела чужих ворот. Но даже так у команды Семина ударов, как у второй команды прошлого сезона – по 4.8 за игру.

Фернандеш старается, Кверквелия, Игнатьев, братья Миранчуки – в большом порядке. По владению мячом разница между чемпионами Карреры и претендентами Семина – 1 %, ничтожная. Зато нынешний «Локомотив» аккуратнее работает с мячом, чем «Спартак» годом ранее. То есть класс у ключевых игроков есть, незачем прибедняться. Гильерме заявил, что давно так не работал, как вчера, и он прав – в прошлом сезоне «Локомотив» с Чорлукой защищался лучше. Но даже сейчас их показатель на уровне чемпионского «Спартака».

Вывод: «Локомотив» претендует на роль «Спартака» прошлого сезона, или «Ростова» - позапрошлого. С такими исходными данными и проблемами ЦСКА, «Краснодара» и самих «красно-белых» на старте чемпионата нельзя заявлять обратное.

Зачем «Локомотиву» Лига Европы?

Но есть существенная разница между путем чемпиона Карреры, который отовсюду быстро вылетел и сделал ставку на чемпионат, и выбором Семина – у него Кубок России и Лига Европы в довесок. И заметно, что тормозить состав начинает, когда устает. Неужели команде так важны премиальные от УЕФА? Еще в середине августа Геркус и все в «Локомотиве», причастные к финансам, знали – за участие на групповом этапе Лиги Европы гарантировано получат 2.6 млн евро.

По 360 тысяч дают за победу, по 120 тысяч - за ничью (Гильерме вчера столько заработал). Также есть еще продажа билетов на дополнительные матчи, и это учитываем. Также 600 тысяч дают за первое место в группе, 300 – за второе, выход в плей-офф – еще полмиллиона. Дальше цена растет до 1.6 млн евро за полуфинал. Но даже если команда выиграла все матчи от первого в группе до финала – а «Локомотив» не фаворит и так не сделает, то рассчитывать можно на 15.71 млн евро (плюс не определенный пока процент от доходов УЕФА).

Но Семин не победит в еврокубке, поэтому «Локомотив» в Лиге Европы в лучшем случае отбивает зарплату Чорлуки, Ари и Тарасова. Всего тройки футболистов, которые в этом сезоне не помогают по разным причинам. Да, в теории можно заработать 6-7 миллионов евро. Но это меньше 10 % годового бюджета клуба, который в Европе не каждый сезон играет. А за победу в Кубке России, считай, ничего не платят. Посещаемость у «Локомотива» сейчас на уровне с «Динамо», но по факту хуже – в процентном соотношении наполняемость арены ниже. Выгоду из еврокубков не извлекают ни в какой из проскостей.

Вывод: хотя «Локомотиву» для развития и привлечения внимания вроде бы нужны успехи в Европе, на деле в плане финансов, приумножения фанатской базы и козырей в РФПЛ эти игры мало что дают. А порой вообще вредят.

Почему «Локомотив» не хочет быть чемпионом?

Давний и верный фанат «Локомотива» Глушаков верит, что его «Спартак» не завершил чемпионскую гонку. А ведь Каррера отстает от «Зенита» на восемь пунктов, не на два, как Семин! В таком случае, почему железнодорожники занимают такую странную позицию и на чемпионство не претендуют, ограничиваясь отговорками о «месте в пятерке»? Или это какая-то игра в стиле ската «Ростова» времен Протасова в угоду корпоративным интересам коллег, и тому подобных историй разных лет?

Мол, «Локомотиву» хватит Лиги Европы. В РЖД нефть и газ не качают, поэтому и права на чемпионство не выставляют? Вряд ли эта теория заговора имеет право на существование в условиях, когда «Ростов» и «Спартак» отбирали у «Зенита» места в Лиге чемпионов. Тем более, смотрите на финансы – «Локомотив» обходится государственной компании дороже, чем «Краснодар» или ЦСКА их спонсорам. Причем сейчас финансирование скрутили, а не улучшили, можно допустить - раньше москвичи тратили больше.

Так почему «Локомотив» продолжает делать вид, что он бедный родственник на футбольной свадьбе в РФПЛ? Когда на одном поле с ЦСКА – постоянный, хоть и не успешный участник Лиги чемпионов от России, то играют здорово. А стоит приехать в Уфу или сыграть против «Амкара», который до этого выступал ужасно – все, нет «Локомотива». Есть только клуб, отбирающий очки у статусных соперников и раздающих их слабым. При всем уважении к рвению «Шерифа», Семин им многое позволил. Не настроил своих подопечных на сильную игру в атаке без Алексея Миранчука и сделал одну замену за матч. Зачем так часто соглашаться с ничьими и минимальными поражениями? Как это экономит силы и поднимает командный дух?

Вывод: каждый должен сделать его сам. Факты представлены, «Локомотив» словно обходит стороной то, чем воспользовался «Спартак» - стечением обстоятельств, открывший путь к первому месту.

Даже если помнить о травмах и усталости – аргументы принимаются, то не покидает ощущение, что Семин зря осторожничает и повторяется. «Локомотив» ведь обыгрывал в этом сезоне и армейцев, и «Спартак» из ЛЧ. Железнодорожники немножко деревянные и лишенные запасных вариантов в атаке, где не так давно Коломейцев стабильно играл. Но они ведь не слабые! Существуют аргументы в пользу сравнения «Локомотива» и прежних «Ростова» или «Спартака». На карте новый дерзкий участник чемпионского пула, которому нечего терять, способный удивить в итоге.

Одновременно вы найдете, чем возразить - Семин не борется с синдромом крепкого середняка. Значит, скатится, не хватит сил, снова уступят место привычным фаворитам и отдадут даже путевку в Лигу чемпионов. Да, хорошо играют с соседями, но неважно – с теми, кого надо обыгрывать на классе. С Чорлукой и Ари была бы другая команда? Тут вопросы к Тарасову и компании. Почему игроки «Локомотива» не сражаются за чемпионство? Почему проигрывают середнякам? Выступают за клуб с сумасшедшим для РФПЛ бюджетом и шикарными зарплатами – условия невероятные.

А используют для оправданий аргументы обедневшего кадрово ЦСКА, который свои чемпионства все-таки выигрывал. Конечно, победа в Кубке России – приятный бонус, как и участие в Лиге Европы. Но эти турниры не такие статусные, не равны чемпионству. Сейчас от «Локомотива» надо требовать большего. Хотя бы потому, что лучшие матчи, наличие характера, место в таблице и суть глупейших ошибок при странных поражениях указывают – Семин должен работать чище, как и его подопечные. Надо было обыграть «Уфу», «Амкар» и «Тосно», взять 9 пунктов, возглавлять таблицу с 35 пунктами. Согласитесь, такие победы не назвали бы подвигом.

В таком случае «Локомотив» набрал бы на четыре очка больше, чем «Спартак» Карреры в прошлом году! Железнодорожники упускают шанс создать клубную легенду. Их болтание последних лет - между третьим и восьмым местами, ничего команде не дает. Не похоже, что у клуба есть гениальный стратегический план, но очевидно – если Семин не сможет обыграть «Шериф», «Тосно» и «Амкар» во втором круге, или если начнет проигрывать в дерби – в «Локомотиве» сменят тренера. Юрий Павлович делает многое, но не делает одного – не превращает крепкую команду в сенсационного чемпиона с идеально выстроенной игрой от своих ворот к чужим владениям. Может, дело все-таки в тренере, который своих журавлей нахватал, а теперь держит синицу в руке?

Проверим в ближайшие недели, ведь против «Краснодара» и «Зенита» могут выступить намного качественнее и успешнее, чем против «Шерифа». Такой уж этот «Локомотив» Семина. Словно прошлогодний «Спартак», но не настолько везучий, драйвовый и пока не верящий в себя, как в чемпиона.