Волевые победы российских клубов в Лиге чемпионов

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Чемпионшип
  • Испания. Сегунда
  • Кубок Либертадорес
  • США. МЛС
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Севилья (до 19)Севилья (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (до 19) (Москва)Спартак М (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
10:57
Конте может возглавить «Милан»12
09:16
Рауль: «Почему бы „Реалу“ не выиграть третью Лигу чемпионов подряд?»26
00:35
«Барселона» не смогла распечатать ворота «Олимпиакоса»107
00:35
«Рома» разгромила «Челси» в 4-м туре Лиги чемпионов142
00:35
ЦСКА одержал выездную победу над «Базелем»353
12:04
Ташуев может возглавить «Ахмат»0
12:03
Жоржиньо на радаре у «Арсенала»0
11:56
Жезуш: «Игуаин? „Ювентус“ заплатил 90 млн евро именно ради таких вечеров»0
11:48
Гвардиола может продлить контракт с «Манчестер Сити»1
11:48
Иммобиле получил повреждение и рискует пропустить ближайшие матчи0
11:29
Моуриньо: «Мне платят за то, что я принимаю решения — хорошие или плохие»2
11:10
Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Эвертон»2
11:03
Д. Сильва: «Хочу играть в „Манчестер Сити“ еще 10 лет»1
10:55
Хайнкес: «Раньше Мартинес играл в центре защиты, но у меня несколько иные предпочтения»1
10:47
Лэмпард: «Ожидаю, что „Арсенал“ победит „Црвену Звезду“»2
10:43
Моуриньо: «МакТоминэй? Было бы удивительно не выпустить его в ЛЧ!»1
10:25
Упамекано может перейти в «Манчестер Юнайтед»3
10:14
«Арсенал» и «Барселона» поспорят за Лемара3
10:03
Дани Алвес рассказал о том, что был близок к переходу в «Ливерпуль»0
09:49
Вальверде: «Мне очень нравится эта версия Суареса»7
09:28
Матич: «„Бенфика“ не заслужила остаться без очков»4
09:05
Фил Невилл: «Надо уволить того, кто решил продать Матича в „Манчестер Юнайтед“»9
08:55
Фигу: «Не существует футболиста, который способен усилить „Реал“»8
08:44
Бензема - о словах Линекера: «Некоторым остается только изливать желчь»5
08:32
Куртуа: «Мы отдадим свои жизни ради победы в матче с МЮ»9

Волевые победы российских клубов в Лиге чемпионов

сегодня, 11:30

Российские футбольные клубы не часто радуют победами, пропуская в группах ЛЧ первыми, но «Соккер.ру» знает знаменитых героев, к которым в Базеле присоединился ЦСКА.

1995 год. «Русенборг» - «Спартак» - 2:4 (отыгрались с 2:0)

В квалификации ЦСКА обыгрывал «Барселону» в 1992 году, пропустив первым, но сегодня поговорим о групповом раунде. Там уровень соперников выше и интрига гуще. А волевые победы такая редкость, что первый случай – единственный, когда российская команда отыгралась с 0:2 в ЛЧ. Конечно, «Русенборг» в 2017-м может показаться соперником слабым. Но двадцать два года тому назад они обыгрывали чемпиона АПЛ «Блэкберн» до встречи со «Спартаком». А с москвичами вели 2:0 после первого тайма, на что ответили Аленичев, Никифоров и дважды Кечинов – с 2:0 счет стал 2:4. «Спартак» в итоге одержит 6 побед в группе! 

1998 год. «Спартак» - «Реал» - 2:1 (отыгрались с 0:1)

Вот тут имя соперника убедит кого угодно. «Спартак» уступал «Реалу» после гола Рауля на 63-й минуте – раньше в атаке «сливочных» не Бензема играл, но нашли в себе силы. Голы Цымбаларя и Титова многие помнят до сих пор, ведь в том далеком сентябре 1998-го года российская команда показала, что не стоит бояться даже гранда, если позволяют реализовать моменты у своих ворот. Жаль лишь, что эта победа не привела к выходу в плей-офф – не стоило с «Интером» и «Штурмом» вничью играть. 

2000 год. «Спартак» - «Спортинг» - 3:1 (отыгрались с 0:1)

Эта волевая победа очень пригодилась российской команде. «Спартак» обыграл «Байер», проиграл «Реалу» в гостях, а потом пропустил от Са Пинту в первом тайме. Но Робсон выручал «красно-белых», как сейчас может выручить Промес, а дубль Маркао убил португальцев, которые позже переживут еще один российский камбэк – ЦСКА финал Кубка УЕФА выиграет в Лиссабоне у «львов», уступив после первого тайма 1:0. Волевые победы – на вес шафрана! 

2000 год. «Спартак» - «Арсенал» - 4:1 (отыгрались с 0:1)

Тот же сезон, что и предыдущий матч. Москвичи вышли из одной группы, а попали в другую – такой тогда была Лига чемпионов. На этот раз оказались в очень сложной компании, ведь «Бавария», «Арсенал» и «Лион» на стыке веков росли и развивались. Во втором групповом раунде «Спартак» начал с волевой победы. Снова дома, снова проигрывали 0:1 – Сильвиньо забил на второй минуте, но Маркао и Робсон не спали. Два гола первого, мяч Титова, удар Робсона в концовке – Венгер потерпел поражение со счетом 4:1! 

2001 год. «Андерлехт» - «Локомотив» - 1:5 (отыгрались с 1:0)

Семин дебютировал в группе ЛЧ. Также первый раз на стадии сыграли «Ливерпуль», «Селтик», «Рома» и «Шальке» - представьте, как давно это было. Московская команда попала в сложную группу «А», где шансов опередить «Реал» и «Рому» было мало, но москвичи дрались с одним из соперников – «Андерлехтом». Дома победить не вышло, но когда Илич забил в Бельгии, «железнодорожники» проснулись – Измайлов, Сенников, Пименов, дважды Бузникин создали самую результативную волевую победу серии. 

2009 год. ЦСКА – «Вольфсбург» - 2:1 (отыгрались с 0:1)

Восемь лет, восемь долгих лет и еще один месяц в придачу ни один российский клуб не одерживал волевую победу в ЛЧ. Но армейцы смогли присоединиться к элитной компании. Лучше поздно, чем никогда – «Вольфсбург» был прямым конкурентом команды молодого тренера Слуцкого при борьбе за выход в плей-офф. И раз на гол Джеко ответили Нецид и Красич – шансы остались. В итоге ЦСКА вышел из группы, прошел «Севилью» (привет Хонде), но уступил «Интеру» Моуриньо – будущему победителю Лиги чемпионов. 

2010 год. «Жилина» - «Спартак» - 1:3 (отыгрались с 1:0)

Печально известный матч. Во-первых, Брандао из «Марселя» умудрился забить победный гол в ворота «Челси» в параллельной игре, поэтому волевой отыгрыш имени Алекса и Ибсона ничего «Спартаку» не дал – стали третьими в группе, где «Жилина» не набрала ни одного очка. Во-вторых, спартаковские фанаты пытались сорвать матч. В-третьих, мотивировали свое поведение желанием привлечь внимание к расследованию резонансного убийства Егора Свиридова – болельщика «Спартака». 

2011 год. «Зенит» - «Порту» - 3:1 (отыгрались с 0:1)

Всего шесть лет тому назад «Зенит» присоединился к взрослой компании волевых российских клубов. Случилось это в домашней игре против «Порту» на «Петровском». А причиной ответить стал гол Хамеса с передачи Халка. Дубль Широкова, третий мяч Данни – в тот вечер команда Спаллетти играла так здорово, что даже фактор удаления защитника «Порту» Фусиле не стоит учитывать. В Санкт-Петербурге праздновали заслуженную волевую победу. 

2012 год. «Зенит» - «Бенфика» - 3:2 (отыгрались с 0:1)

Сейчас «Зенит» далеко не всегда умеет отреагировать на пропущенный гол – вспомните матч с «Локомотивом» на днях, но в феврале 2012 года на мяч Макси Перейры ответили сразу же – Широков умел помочь. Следом забил Семак, но Кардосо ответил в концовке, что не помешало Широкову подарить «Зениту» праздник. Уступали в счете, пропустили второй мяч на 87-й минуте, но не сдались – выиграли 3:2. Жаль лишь, что на выезде «Зенит» в ЛЧ камбэки не собирал, ведь проиграли 2:0 и вылетели. 

2013 год. ЦСКА – «Виктория» - 3:2 (отыгрались 0:1)

Эх, знали бы тогда армейцы, что эта волевая победа станет для них бесполезной! В Москве Акинфеева огорчили уже на четвертой минуте, но Тошич и Хонда еще до перерыва показали, кто в доме хозяин. Также очень важно, что на втором мяче москвичи не остановились, ведь Бакош в дополнительное время забил. Если бы не своевременный автогол чехов, то в списке волевых побед не было бы этой игры. Также важно напомнить, что после этой победы армейцы проиграли все матчи, в том числе «Виктории» в последнем туре, и вылетели из ЛЧ. Надо уметь развить успех. 

2016 год. «Ростов» - «Бавария» - 3:2 (отыгрались с 0:1)

Как видите, в новом веке до этого вечера ни один российских клуб не одерживал волевую победу в Лиге чемпионов над безусловным грандом. И хотя ханжи напомнят, что «Бавария» не старалась обыграть «Ростов» любой ценой, согласитесь – для Ростова-на-Дону успех стал грандиозным праздником. Большим праздником, ведь в Мюнхене счет был 5:0, немцы забили в России первыми, но Азмун и Полоз ответили. Хотя Бернат пытался согласовать ничью, Нобоа был другого мнения – команда Данильянца, Кириченко и Бердыева стала на шаг ближе к плей-офф Лиги Европы, куда вышла в итоге. 

2017 год. «Базель» - ЦСКА 1:2 (отыгрались с 1:0)

Волевая победа ЦСКА в Базеле оказалась всего двенадцатой подобной за двадцать шесть турниров! И первой выездной в истории российского футбола, которую одержал не «Спартак». Можно порадоваться за армейцев – продемонстрировали редкий для клубов РФПЛ дар. И огорчится, что ни у кого не получается переломить ход неудачного матча в ЛЧ. Впрочем, не обязательно даже о волевых победах говорить, ведь за последние годы собралось немало ничьих, которые один гол превратил бы в победу, или поражений в один мяч. Так что ЦСКА поступил правильно, улучшив положение в группе.
Разочаровали и порадовали. ЦСКА снова победил в гостях

Почему волевые победы так важны?

А потому что влияют на отношение футболистов к себе, веру в собственные силы, меняют турнирные расклады. Наконец, если бы здесь было двадцать побед, а не вдвое меньше, то хватало команд, способных отыграться в еврокубковых плей-офф – частенько вылетали безвольно. Например, у «Рубина» вообще нет волевых побед в ЛЧ, хотя есть поражение от «Копенгагена» со счетом 1:0.

Разумеется, одна победа не всегда влияет – ЦСКА может обыграть «Бенфику» и МЮ, но вылететь из группы по дополнительным показателям, но теперь можно пробовать набрать больше пунктов, чем «Базель» и верить во второе место. И если бы каждый российский клуб, частенько игравший в Лиге чемпионов, смог так менять настрой после пропущенных мячей, как это сделали армейцы вчера, то заходов в плей-офф ЛЧ стало бы больше.

Плюс уважать российские команды в Европы стали бы сильнее. Важно уметь показать характер, когда игра не складывается изначально. И плохо для других клубов, что легендарный «Спартак» прошлого века по-прежнему самая волевая команда в еврокубковой истории России. Пора и другим собрать победы на характере над командами уровня «Реала» или «Арсенала». А пока игроки ЦСКА начали с «Базеля» благодаря Дзагоеву - молодцы! 

Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Красно Синий воин
сегодня в 12:03
Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в рейтинге УЕФА

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, прошедших во вторник.
Savel777
сегодня в 11:55
Эм, ну, господин автор, а как же матч ЦСКА с Бенфикой в этом розыгрыше ЛЧ?
Причем сами же потом ссылаетесь на статью с названием: "...ЦСКА снова победил в гостях".
Красно Синий воин
сегодня в 11:54
ЦСКА показал, что с волей и характером всё в порядке.
шацк
сегодня в 11:52
Молодцы армейцы, вчерашний 2 тайм - это было круто! Очевидно, что молодые ребята лучше чем тот же Витиньо, но а Вермблум вообще зверь!
cska plus ответил Пастух
сегодня в 11:51
Пастух:
Спартак всегда будет первым!!!
Как сейчас, тебе с шестого места виднее.
Красно Синий воин ответил Пастух
сегодня в 11:48
Пастух:
Спартак всегда будет первым!!!
Это точно - спартак всегда будет первым - 0 очков и 1:18, потом идет Динамо (Загреб) а сейчас Бенфика может повторить!
cska plus
сегодня в 11:47
Херню пишет, кстати, на счету ЦСКА ещё одна волевая победа в этом году с Бенфикой.
Пастух
сегодня в 11:39
Спартак всегда будет первым!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100