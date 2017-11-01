Волевые победы российских клубов в Лиге чемпионов

Российские футбольные клубы не часто радуют победами, пропуская в группах ЛЧ первыми, но «Соккер.ру» знает знаменитых героев, к которым в Базеле присоединился ЦСКА.

1995 год. «Русенборг» - «Спартак» - 2:4 (отыгрались с 2:0)

В квалификации ЦСКА обыгрывал «Барселону» в 1992 году, пропустив первым, но сегодня поговорим о групповом раунде. Там уровень соперников выше и интрига гуще. А волевые победы такая редкость, что первый случай – единственный, когда российская команда отыгралась с 0:2 в ЛЧ. Конечно, «Русенборг» в 2017-м может показаться соперником слабым. Но двадцать два года тому назад они обыгрывали чемпиона АПЛ «Блэкберн» до встречи со «Спартаком». А с москвичами вели 2:0 после первого тайма, на что ответили Аленичев, Никифоров и дважды Кечинов – с 2:0 счет стал 2:4. «Спартак» в итоге одержит 6 побед в группе!

1998 год. «Спартак» - «Реал» - 2:1 (отыгрались с 0:1)

Вот тут имя соперника убедит кого угодно. «Спартак» уступал «Реалу» после гола Рауля на 63-й минуте – раньше в атаке «сливочных» не Бензема играл, но нашли в себе силы. Голы Цымбаларя и Титова многие помнят до сих пор, ведь в том далеком сентябре 1998-го года российская команда показала, что не стоит бояться даже гранда, если позволяют реализовать моменты у своих ворот. Жаль лишь, что эта победа не привела к выходу в плей-офф – не стоило с «Интером» и «Штурмом» вничью играть.

2000 год. «Спартак» - «Спортинг» - 3:1 (отыгрались с 0:1)

Эта волевая победа очень пригодилась российской команде. «Спартак» обыграл «Байер», проиграл «Реалу» в гостях, а потом пропустил от Са Пинту в первом тайме. Но Робсон выручал «красно-белых», как сейчас может выручить Промес, а дубль Маркао убил португальцев, которые позже переживут еще один российский камбэк – ЦСКА финал Кубка УЕФА выиграет в Лиссабоне у «львов», уступив после первого тайма 1:0. Волевые победы – на вес шафрана!

2000 год. «Спартак» - «Арсенал» - 4:1 (отыгрались с 0:1)

Тот же сезон, что и предыдущий матч. Москвичи вышли из одной группы, а попали в другую – такой тогда была Лига чемпионов. На этот раз оказались в очень сложной компании, ведь «Бавария», «Арсенал» и «Лион» на стыке веков росли и развивались. Во втором групповом раунде «Спартак» начал с волевой победы. Снова дома, снова проигрывали 0:1 – Сильвиньо забил на второй минуте, но Маркао и Робсон не спали. Два гола первого, мяч Титова, удар Робсона в концовке – Венгер потерпел поражение со счетом 4:1!

2001 год. «Андерлехт» - «Локомотив» - 1:5 (отыгрались с 1:0)

Семин дебютировал в группе ЛЧ. Также первый раз на стадии сыграли «Ливерпуль», «Селтик», «Рома» и «Шальке» - представьте, как давно это было. Московская команда попала в сложную группу «А», где шансов опередить «Реал» и «Рому» было мало, но москвичи дрались с одним из соперников – «Андерлехтом». Дома победить не вышло, но когда Илич забил в Бельгии, «железнодорожники» проснулись – Измайлов, Сенников, Пименов, дважды Бузникин создали самую результативную волевую победу серии.

2009 год. ЦСКА – «Вольфсбург» - 2:1 (отыгрались с 0:1)

Восемь лет, восемь долгих лет и еще один месяц в придачу ни один российский клуб не одерживал волевую победу в ЛЧ. Но армейцы смогли присоединиться к элитной компании. Лучше поздно, чем никогда – «Вольфсбург» был прямым конкурентом команды молодого тренера Слуцкого при борьбе за выход в плей-офф. И раз на гол Джеко ответили Нецид и Красич – шансы остались. В итоге ЦСКА вышел из группы, прошел «Севилью» (привет Хонде), но уступил «Интеру» Моуриньо – будущему победителю Лиги чемпионов.

2010 год. «Жилина» - «Спартак» - 1:3 (отыгрались с 1:0)

Печально известный матч. Во-первых, Брандао из «Марселя» умудрился забить победный гол в ворота «Челси» в параллельной игре, поэтому волевой отыгрыш имени Алекса и Ибсона ничего «Спартаку» не дал – стали третьими в группе, где «Жилина» не набрала ни одного очка. Во-вторых, спартаковские фанаты пытались сорвать матч. В-третьих, мотивировали свое поведение желанием привлечь внимание к расследованию резонансного убийства Егора Свиридова – болельщика «Спартака».

2011 год. «Зенит» - «Порту» - 3:1 (отыгрались с 0:1)

Всего шесть лет тому назад «Зенит» присоединился к взрослой компании волевых российских клубов. Случилось это в домашней игре против «Порту» на «Петровском». А причиной ответить стал гол Хамеса с передачи Халка. Дубль Широкова, третий мяч Данни – в тот вечер команда Спаллетти играла так здорово, что даже фактор удаления защитника «Порту» Фусиле не стоит учитывать. В Санкт-Петербурге праздновали заслуженную волевую победу.

2012 год. «Зенит» - «Бенфика» - 3:2 (отыгрались с 0:1)

Сейчас «Зенит» далеко не всегда умеет отреагировать на пропущенный гол – вспомните матч с «Локомотивом» на днях, но в феврале 2012 года на мяч Макси Перейры ответили сразу же – Широков умел помочь. Следом забил Семак, но Кардосо ответил в концовке, что не помешало Широкову подарить «Зениту» праздник. Уступали в счете, пропустили второй мяч на 87-й минуте, но не сдались – выиграли 3:2. Жаль лишь, что на выезде «Зенит» в ЛЧ камбэки не собирал, ведь проиграли 2:0 и вылетели.

2013 год. ЦСКА – «Виктория» - 3:2 (отыгрались 0:1)

Эх, знали бы тогда армейцы, что эта волевая победа станет для них бесполезной! В Москве Акинфеева огорчили уже на четвертой минуте, но Тошич и Хонда еще до перерыва показали, кто в доме хозяин. Также очень важно, что на втором мяче москвичи не остановились, ведь Бакош в дополнительное время забил. Если бы не своевременный автогол чехов, то в списке волевых побед не было бы этой игры. Также важно напомнить, что после этой победы армейцы проиграли все матчи, в том числе «Виктории» в последнем туре, и вылетели из ЛЧ. Надо уметь развить успех.

2016 год. «Ростов» - «Бавария» - 3:2 (отыгрались с 0:1)

Как видите, в новом веке до этого вечера ни один российских клуб не одерживал волевую победу в Лиге чемпионов над безусловным грандом. И хотя ханжи напомнят, что «Бавария» не старалась обыграть «Ростов» любой ценой, согласитесь – для Ростова-на-Дону успех стал грандиозным праздником. Большим праздником, ведь в Мюнхене счет был 5:0, немцы забили в России первыми, но Азмун и Полоз ответили. Хотя Бернат пытался согласовать ничью, Нобоа был другого мнения – команда Данильянца, Кириченко и Бердыева стала на шаг ближе к плей-офф Лиги Европы, куда вышла в итоге.

2017 год. «Базель» - ЦСКА 1:2 (отыгрались с 1:0)

Волевая победа ЦСКА в Базеле оказалась всего двенадцатой подобной за двадцать шесть турниров! И первой выездной в истории российского футбола, которую одержал не «Спартак». Можно порадоваться за армейцев – продемонстрировали редкий для клубов РФПЛ дар. И огорчится, что ни у кого не получается переломить ход неудачного матча в ЛЧ. Впрочем, не обязательно даже о волевых победах говорить, ведь за последние годы собралось немало ничьих, которые один гол превратил бы в победу, или поражений в один мяч. Так что ЦСКА поступил правильно, улучшив положение в группе.

Разочаровали и порадовали. ЦСКА снова победил в гостях

Почему волевые победы так важны?

А потому что влияют на отношение футболистов к себе, веру в собственные силы, меняют турнирные расклады. Наконец, если бы здесь было двадцать побед, а не вдвое меньше, то хватало команд, способных отыграться в еврокубковых плей-офф – частенько вылетали безвольно. Например, у «Рубина» вообще нет волевых побед в ЛЧ, хотя есть поражение от «Копенгагена» со счетом 1:0.

Разумеется, одна победа не всегда влияет – ЦСКА может обыграть «Бенфику» и МЮ, но вылететь из группы по дополнительным показателям, но теперь можно пробовать набрать больше пунктов, чем «Базель» и верить во второе место. И если бы каждый российский клуб, частенько игравший в Лиге чемпионов, смог так менять настрой после пропущенных мячей, как это сделали армейцы вчера, то заходов в плей-офф ЛЧ стало бы больше.

Плюс уважать российские команды в Европы стали бы сильнее. Важно уметь показать характер, когда игра не складывается изначально. И плохо для других клубов, что легендарный «Спартак» прошлого века по-прежнему самая волевая команда в еврокубковой истории России. Пора и другим собрать победы на характере над командами уровня «Реала» или «Арсенала». А пока игроки ЦСКА начали с «Базеля» благодаря Дзагоеву - молодцы!