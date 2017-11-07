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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Быть в форме. «Обертки» под ЧМ-2018

сегодня, 15:59

Не всем понравилась форма, в которой сборная России сыграет на ЧМ-2018. В Испании разгорается скандал из-за фиолетового цвета. «Соккер.ру» оценивает представленные одежки.

Сборная России. Ностальгия по Олимпиаде-1988

Adidas оденет многие команды, которые выступят на чемпионате мира в России, и, судя по уже представленным образцам разных сборных, немецкий концерн сделал общую ставку на ностальгию. Повторение пройденного материала не обошло стороной и сборную России, болельщики которой хотели увидеть особенное облачение на домашнем чемпионате мира, а получили отсылку к победе сборной СССР на Олимпиаде-1988 в основном комплекте. Вероятно, любители футбола старшего поколения действительно испытают приятные чувства, но те, кто не застал победу на Олимпиаде в Сеуле, видят сейчас всего лишь не очень стильную футболку «с рынка». Помнить славное прошлое необходимо, но жить им – это кажется как-то слишком, тем более тот славный триумф не только российского футбола касается. 

Впрочем, вкус и мода – величины непостоянные, а отношение к спортивной экипировке того или иного пошива часто вырабатывается на основании результатов, достигнутых в ней командой. Поэтому подождем чемпионата мира и посмотрим, насколько достойно сборная России выступит в форме, вокруг которой продолжаются пересуды. 

Сборная Испании. В наших цветах нет фиолетового! 

Дизайнеры Adidas вдохновлялись формой, в которой «Красная Фурия» выступала на ЧМ-1994 в США. На том мундиале испанцы проиграли в четвертьфинале итальянцам, однако внешний вид Луиса Энрике, Хосепа Гвардиолы, Чики Бегиристайна, Фернандо Йерро и других подопечных Хавьера Клементе запомнился. Тем не менее, о новой форме в Испании спорят еще более ожесточенно, чем в наших краях, а всему виной фиолетовый цвет, хотя в Adidas утверждают, что это синий. Подоплека – политическая. Дело в том, что фиолетовый цвет ассоциируется с республиканским периодом в истории Испании (1931 – 1939), то есть между низложением монархии и установлением диктатуры Франко, когда ныне стремящаяся к независимости Каталония добилась признания автономии под давлением национального движения. В общем, все сложно. А вот и сама форма.


Сборная Германии. Назад в 1990-й

Продолжаем двигаться по следу «свежих взглядов» от Adidas. Действующие чемпионы мира на мундиале в России сыграют в форме, которая является новым прочтением легендарной модели 1990 года, когда Бундесманшафт тоже выиграла чемпионат мира. 

Немцы надеются на повторение успеха.

Сборная Бельгии. Воспоминания по 1984-му

Главная отличительная черта формы сборной Бельгии – широкая горизонтальная полоса из темно-красных и желтых ромбов на груди. Дизайнеры заглянули в 1984 год и вдохновились, ведь в моде все новое – это хорошо забытое старое.

Сборная Аргентины. К 125-летнему юбилею

Форма сборной Аргентины классического образца, небесно-голубой на этот раз имеет особенно приглушенный оттенок, так как в новом комплекте содержится отсылка к далеким-далеким временам. Ассоциация футбола Аргентины отмечает 125-летний юбилей, и на футболках можно будет отыскать несколько «пасхалок», напоминающих об этой важной годовщине.

Сборная Колумбии. Ещё одна интерпретация

На этот раз креативные лица из Adidas посылают нас по вполне конкретному адресу – на чемпионате мира 1990 в Италии колумбийцы выступали в похожих футболках, которые за почти три десятка лет стали современнее, но не утратили связи с государственным флагом.

Сборная Японии. Костюм самураев

Форма сборной Японии, разработанная все тем же немецким концерном, подчеркивает традиции национального костюма с помощью техники вышивки сашико и действительно смотрится оригинально на фоне многочисленных переделок, ой, простите, «новых прочтений» и «свежих взглядов». 

Сборная Мексики. Снова в 90-е

Мексиканцы тоже ностальгируют по 90-м годам прошлого века. И да, это не всегда и уж точно не обязательно плохо, просто констатируем факт.

Сборная Швеции

Шведская дружина продолжит борьбу за попадание на чемпионат мира в стыковых матчах против Италии, которые уже на носу, и если «Тре Крунур» удастся одолеть «Скуадру Адзурру», то в России скандинавы будут выглядеть вполне традиционно.

Вне конкурса. Сборная Камеруна

Напоследок комплект игровой формы сборной Камеруна от «Пумы», который заставит вас пожалеть, что «Неукротимые львы» не пробились на чемпионат мира, который пройдет в нашей стране. Ярко, модно, необычно!

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