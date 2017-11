Быть в форме. «Обертки» под ЧМ-2018

Не всем понравилась форма, в которой сборная России сыграет на ЧМ-2018. В Испании разгорается скандал из-за фиолетового цвета. «Соккер.ру» оценивает представленные одежки.

Сборная России. Ностальгия по Олимпиаде-1988

Adidas оденет многие команды, которые выступят на чемпионате мира в России, и, судя по уже представленным образцам разных сборных, немецкий концерн сделал общую ставку на ностальгию. Повторение пройденного материала не обошло стороной и сборную России, болельщики которой хотели увидеть особенное облачение на домашнем чемпионате мира, а получили отсылку к победе сборной СССР на Олимпиаде-1988 в основном комплекте. Вероятно, любители футбола старшего поколения действительно испытают приятные чувства, но те, кто не застал победу на Олимпиаде в Сеуле, видят сейчас всего лишь не очень стильную футболку «с рынка». Помнить славное прошлое необходимо, но жить им – это кажется как-то слишком, тем более тот славный триумф не только российского футбола касается.

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) Ноя 4 2017 в 1:20 PDT

Впрочем, вкус и мода – величины непостоянные, а отношение к спортивной экипировке того или иного пошива часто вырабатывается на основании результатов, достигнутых в ней командой. Поэтому подождем чемпионата мира и посмотрим, насколько достойно сборная России выступит в форме, вокруг которой продолжаются пересуды.

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) Ноя 5 2017 в 1:00 PDT

Сборная Испании. В наших цветах нет фиолетового!

Дизайнеры Adidas вдохновлялись формой, в которой «Красная Фурия» выступала на ЧМ-1994 в США. На том мундиале испанцы проиграли в четвертьфинале итальянцам, однако внешний вид Луиса Энрике, Хосепа Гвардиолы, Чики Бегиристайна, Фернандо Йерро и других подопечных Хавьера Клементе запомнился. Тем не менее, о новой форме в Испании спорят еще более ожесточенно, чем в наших краях, а всему виной фиолетовый цвет, хотя в Adidas утверждают, что это синий. Подоплека – политическая. Дело в том, что фиолетовый цвет ассоциируется с республиканским периодом в истории Испании (1931 – 1939), то есть между низложением монархии и установлением диктатуры Франко, когда ныне стремящаяся к независимости Каталония добилась признания автономии под давлением национального движения. В общем, все сложно. А вот и сама форма.





Публикация от Selección Española de Fútbol (@sefutbol) Ноя 6 2017 в 1:05 PST

Сборная Германии. Назад в 1990-й

Продолжаем двигаться по следу «свежих взглядов» от Adidas. Действующие чемпионы мира на мундиале в России сыграют в форме, которая является новым прочтением легендарной модели 1990 года, когда Бундесманшафт тоже выиграла чемпионат мира.

Публикация от Die Mannschaft (@dfb_team) Ноя 6 2017 в 1:08 PST

Немцы надеются на повторение успеха.

Germany are looking to do it all over again 🔁 pic.twitter.com/fnbRfmnZ2e — B/R Football (@brfootball) 6 ноября 2017 г.

Сборная Бельгии. Воспоминания по 1984-му

Главная отличительная черта формы сборной Бельгии – широкая горизонтальная полоса из темно-красных и желтых ромбов на груди. Дизайнеры заглянули в 1984 год и вдохновились, ведь в моде все новое – это хорошо забытое старое.

Публикация от Belgian Red Devils (@belgianreddevils) Ноя 6 2017 в 1:17 PST

Публикация от Belgian Red Devils (@belgianreddevils) Ноя 6 2017 в 5:57 PST

Сборная Аргентины. К 125-летнему юбилею

Форма сборной Аргентины классического образца, небесно-голубой на этот раз имеет особенно приглушенный оттенок, так как в новом комплекте содержится отсылка к далеким-далеким временам. Ассоциация футбола Аргентины отмечает 125-летний юбилей, и на футболках можно будет отыскать несколько «пасхалок», напоминающих об этой важной годовщине.

Публикация от Selección Argentina (@afaseleccion) Ноя 6 2017 в 4:50 PST

Сборная Колумбии. Ещё одна интерпретация

На этот раз креативные лица из Adidas посылают нас по вполне конкретному адресу – на чемпионате мира 1990 в Италии колумбийцы выступали в похожих футболках, которые за почти три десятка лет стали современнее, но не утратили связи с государственным флагом.

Сборная Японии. Костюм самураев

Форма сборной Японии, разработанная все тем же немецким концерном, подчеркивает традиции национального костюма с помощью техники вышивки сашико и действительно смотрится оригинально на фоне многочисленных переделок, ой, простите, «новых прочтений» и «свежих взглядов».

Публикация от Japan Football Association (@japanfootballassociation) Ноя 6 2017 в 2:04 PST

Сборная Мексики. Снова в 90-е

Мексиканцы тоже ностальгируют по 90-м годам прошлого века. И да, это не всегда и уж точно не обязательно плохо, просто констатируем факт.

Публикация от Selección Nacional de México (@miseleccionmx) Ноя 2 2017 в 7:54 PDT

Сборная Швеции

Шведская дружина продолжит борьбу за попадание на чемпионат мира в стыковых матчах против Италии, которые уже на носу, и если «Тре Крунур» удастся одолеть «Скуадру Адзурру», то в России скандинавы будут выглядеть вполне традиционно.

Вне конкурса. Сборная Камеруна

Напоследок комплект игровой формы сборной Камеруна от «Пумы», который заставит вас пожалеть, что «Неукротимые львы» не пробились на чемпионат мира, который пройдет в нашей стране. Ярко, модно, необычно!