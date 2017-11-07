Быть в форме. «Обертки» под ЧМ-2018

Не всем понравилась форма, в которой сборная России сыграет на ЧМ-2018. В Испании разгорается скандал из-за фиолетового цвета. «Соккер.ру» оценивает представленные одежки.
Сборная России. Ностальгия по Олимпиаде-1988
Adidas оденет многие команды, которые выступят на чемпионате мира в России, и, судя по уже представленным образцам разных сборных, немецкий концерн сделал общую ставку на ностальгию. Повторение пройденного материала не обошло стороной и сборную России, болельщики которой хотели увидеть особенное облачение на домашнем чемпионате мира, а получили отсылку к победе сборной СССР на Олимпиаде-1988 в основном комплекте. Вероятно, любители футбола старшего поколения действительно испытают приятные чувства, но те, кто не застал победу на Олимпиаде в Сеуле, видят сейчас всего лишь не очень стильную футболку «с рынка». Помнить славное прошлое необходимо, но жить им – это кажется как-то слишком, тем более тот славный триумф не только российского футбола касается.
Впрочем, вкус и мода – величины непостоянные, а отношение к спортивной экипировке того или иного пошива часто вырабатывается на основании результатов, достигнутых в ней командой. Поэтому подождем чемпионата мира и посмотрим, насколько достойно сборная России выступит в форме, вокруг которой продолжаются пересуды.
Сборная Испании. В наших цветах нет фиолетового!
Дизайнеры Adidas вдохновлялись формой, в которой «Красная Фурия» выступала на ЧМ-1994 в США. На том мундиале испанцы проиграли в четвертьфинале итальянцам, однако внешний вид Луиса Энрике, Хосепа Гвардиолы, Чики Бегиристайна, Фернандо Йерро и других подопечных Хавьера Клементе запомнился. Тем не менее, о новой форме в Испании спорят еще более ожесточенно, чем в наших краях, а всему виной фиолетовый цвет, хотя в Adidas утверждают, что это синий. Подоплека – политическая. Дело в том, что фиолетовый цвет ассоциируется с республиканским периодом в истории Испании (1931 – 1939), то есть между низложением монархии и установлением диктатуры Франко, когда ныне стремящаяся к независимости Каталония добилась признания автономии под давлением национального движения. В общем, все сложно. А вот и сама форма.
Сборная Германии. Назад в 1990-й
Продолжаем двигаться по следу «свежих взглядов» от Adidas. Действующие чемпионы мира на мундиале в России сыграют в форме, которая является новым прочтением легендарной модели 1990 года, когда Бундесманшафт тоже выиграла чемпионат мира.
Our new home shirt for #WorldCup2018 🏆🇩🇪— Germany (@DFB_Team_EN) 6 ноября 2017 г.
Available now exclusively at https://t.co/VavD76bJNf & https://t.co/KglJQUa7Qv #DieMannschaft pic.twitter.com/XgFmXzv7th
Немцы надеются на повторение успеха.
Germany are looking to do it all over again 🔁 pic.twitter.com/fnbRfmnZ2e— B/R Football (@brfootball) 6 ноября 2017 г.
Сборная Бельгии. Воспоминания по 1984-му
Главная отличительная черта формы сборной Бельгии – широкая горизонтальная полоса из темно-красных и желтых ромбов на груди. Дизайнеры заглянули в 1984 год и вдохновились, ведь в моде все новое – это хорошо забытое старое.
Сборная Аргентины. К 125-летнему юбилею
Форма сборной Аргентины классического образца, небесно-голубой на этот раз имеет особенно приглушенный оттенок, так как в новом комплекте содержится отсылка к далеким-далеким временам. Ассоциация футбола Аргентины отмечает 125-летний юбилей, и на футболках можно будет отыскать несколько «пасхалок», напоминающих об этой важной годовщине.
Introducing the @Argentina 2018 @FIFAWorldCup Home jersey.— adidas Football (@adidasfootball) 6 ноября 2017 г.
Exclusively available now: https://t.co/ufvU5cmGCO#HereToCreate pic.twitter.com/rp4WuC20zJ
Сборная Колумбии. Ещё одна интерпретация
На этот раз креативные лица из Adidas посылают нас по вполне конкретному адресу – на чемпионате мира 1990 в Италии колумбийцы выступали в похожих футболках, которые за почти три десятка лет стали современнее, но не утратили связи с государственным флагом.
Nuestra nueva camiseta local de @adidasfootball.— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 6 ноября 2017 г.
Obtén la tuya en: https://t.co/N13bOLUEBy #HereToCreate @Cuadrado #Rusia2018 @adidasCO pic.twitter.com/ij5inEOeE2
La Sele 🇨🇴— adidas Football (@adidasfootball) 6 ноября 2017 г.
Introducing the @FCFSeleccionCol 2018 @FIFAWorldCup Home jersey.
Exclusively available now: https://t.co/GRIsFt8TA7#HereToCreate pic.twitter.com/x83i5lulRl
Сборная Японии. Костюм самураев
Форма сборной Японии, разработанная все тем же немецким концерном, подчеркивает традиции национального костюма с помощью техники вышивки сашико и действительно смотрится оригинально на фоне многочисленных переделок, ой, простите, «новых прочтений» и «свежих взглядов».
Blue Samurais 🇯🇵— adidas Football (@adidasfootball) 6 ноября 2017 г.
Introducing the @JFA 2018 @FIFAWorldCup Home jersey.
Exclusively available now: https://t.co/7gkWeVAT6F#HereToCreate pic.twitter.com/s4WNE5BxBY
Сборная Мексики. Снова в 90-е
Мексиканцы тоже ностальгируют по 90-м годам прошлого века. И да, это не всегда и уж точно не обязательно плохо, просто констатируем факт.
Introducing the @miseleccionmx 2018 @FIFAWorldCup Home Jersey.— adidas Football (@adidasfootball) 3 ноября 2017 г.
Exclusively available November 6.#HereToCreate pic.twitter.com/RMwGQOKg1O
Сборная Швеции
Шведская дружина продолжит борьбу за попадание на чемпионат мира в стыковых матчах против Италии, которые уже на носу, и если «Тре Крунур» удастся одолеть «Скуадру Адзурру», то в России скандинавы будут выглядеть вполне традиционно.
The Blue-Yellow 🇸🇪— adidas Football (@adidasfootball) 6 ноября 2017 г.
Introducing the Sweden 2018 Home jersey.
Exclusively available now: https://t.co/2zrxRYk1HM#HereToCreate pic.twitter.com/gcMr3vrEh9
Вне конкурса. Сборная Камеруна
Напоследок комплект игровой формы сборной Камеруна от «Пумы», который заставит вас пожалеть, что «Неукротимые львы» не пробились на чемпионат мира, который пройдет в нашей стране. Ярко, модно, необычно!