Полна коробочка. Как 32 сборные попали на ЧМ-2018

Отбор на чемпионат мира официально завершен: определены все участники предстоящего форума, который пройдет в России. «Соккер.ру» уделяет внимание каждой счастливой сборной.

1. Россия. Дата квалификации: 2 декабря 2010 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 65.

Сборная России узнала о своем участии в ЧМ-2018 почти восемь лет назад, когда в Цюрихе объявили итоги голосования 22 членов исполкома ФИФА. Заявка России победила во втором туре, конкурировать пришлось с Англией, которая выбыла уже по итогам первого тура, а также с двумя совместными заявками – Португалия + Испания и Нидерланды + Бельгия. Сборная страны-хозяйки мундиаля получает автоматический пропуск в финальный турнир, поэтому последние два года мы наблюдали за товарищескими… то есть, конечно, контрольными, Станислав Саламович, матчами нашей команды. Режет глаз позиция сборной России в рейтинге ФИФА – худшая среди всех участников ЧМ-2018!

2. Бразилия. Дата квалификации: 28 марта 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 2.

Первая реально квалифицировавшаяся сборная. Бразильцы начали отборочный турнир с поражения от Чили, которое в итоге так и осталось единственным. После этого фиаско «пентакампеоны» в 13 матчах одержали 10 побед и трижды сыграли вничью, досрочно обеспечив себе попадание на мундиаль. Отборочный цикл у руля сборной Бразилии начинал Дунга, а заканчивал Тите, который и привезет Неймара и Ко в Россию.

3. Иран. Дата квалификации: 28 марта 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 34.

Чтобы завоевать путевку на чемпионат мира сборной Ирана и ее португальскому тренеру Карлушу Кейрушу пришлось пройти два групповых этапа – во втором раунде отбора и в третьем. В 18 матчах иранцы не уступили ни разу, уверенной поступью войдя в число участников ЧМ-2018.

4. Япония. Дата квалификации: 31 августа 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 44.

Аналогичный путь в азиатском отборе прошли «самураи», но если во втором квалификационном раунде японцы не испытали никаких проблем, достаточно взглянуть на разницу забитых и пропущенных мячей – 27:0, то в финальной квалификационной группе наметилась борьба за две прямые путевки с Саудовской Аравией и Австралией, но японцы оказались выше своих соперников.

5. Мексика. Дата квалификации: 1 сентября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 16.

В зоне КОНКАКАФ тоже многоступенчатый отбор. Мексиканцы начали с третьего раунда, где выиграли свой квартет, и пробились в финальную шестерку, где оказались самыми стабильными и эффективными, решив турнирную задачу после 7 туров из 10.

6. Бельгия. Дата квалификации: 3 сентября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 5.

Первая европейская сборная, завоевавшая путевку на мундиаль. Бельгийцам досталась проходимая группа, которую они выиграли за два тура до финиша. Боснийцы и греки не смогли оказать достойного сопротивления, не говоря о сборных Эстонии, Кипра и Гибралтара, которые боязливо распахивали свои ворота. В 10 матчах «красные дьяволы» наколотили 43 гола.

7. Южная Корея. Дата квалификации: 5 сентября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 62.

Новая порция азиатов подъехала 5 сентября. Корейцы в заключительном туре отстояли на выезде нулевую ничью с Узбекистаном, что позволило им финишировать на второй строчке в секстете вслед за Ираном.

8. Саудовская Аравия. Дата квалификации: 5 сентября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 63.

В последнем туре Саудовская Аравия обыграла уже немотивированную Японию, а равенство очков с австралийцами разрешилось в пользу «орлов пустыни» благодаря чуть лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Второе место вслед за Японией в группе и прямая путевка на мундиаль, а вот Австралии пришлось помучиться. Впрочем, о ней ниже.

9. Германия. Дата квалификации: 5 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 1.

Немцы выиграли свою группу со стопроцентным показателем – 10 побед в 10 матчах! Не посчастливилось угодить в одну упряжку с действующими чемпионами мира командам Северной Ирландии, Чехии, Норвегии, Азербайджана и Сан-Марино.

10. Англия. Дата квалификации: 5 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 12.

Переиграв с минимальным счетом Словению на «Уэмбли», англичане официально оформили путевку на ЧМ-2018. На старте отбора «Три Льва» в связи со скандалом отправили в отставку тертого калача Эллардайса, но «тренер на замене» Саутгейт не подвел.

11. Испания. Дата квалификации: 6 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 8.

Решающий шаг к прямому попаданию на чемпионат мира испанцы сделали в начале сентября, когда разгромили дома Италию, с которой долго шли вровень в отборочной группе. Дальше было дело техники. После разгрома Албании и ничьей в параллельном матче между итальянцами и македонцами, вопрос первого место окончательно решился в пользу «Красной Фурии».

12. Нигерия. Дата квалификации: 7 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 41.

В последнем перед групповым этапом раунде плей-офф нигерийцы убрали со своего пути Свазиленд, а в квартете заставили глотать пыль Замбию, действующих чемпионом Африки камерунцев и звездную сборную Алжира. Нигерия – первая из африканских команд, пробившихся на чемпионат мира в России.

13. Коста-Рика. Дата квалификации: 7 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 22.

Вслед за Мексикой из зоны КОНКАКАФ отобрались костариканцы. Им хватило ничьей 1:1 в предпоследнем туре отбора с Гондурасом, чтобы де-юре оформить путевку в Россию.

14. Польша. Дата квалификации: 8 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 6.

Поляки с лучшим бомбардиром европейского отбора Левандовски в составе (16 забитых мячей) превзошли в своей группе сборные Дании, Черногории, Румынии, Армении и Казахстана.

15. Египет. Дата квалификации: 8 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 30.

Египтяне заняли первое место в квартете, где им пытались оказывать сопротивление команды Уганды, Ганы и Республики Конго. Главным героем стал, конечно же, Мохамед Салах: в октябрьском поединке с конголезцами он оформил дубль, причем точный удар с пенальти форварда «Ливерпуля» на 90+5 минуте вывел Египет на ЧМ-2018.

16. Исландия. Дата квалификации: 9 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 21.

Одна из двух сборных, которые в Россию дебютируют на чемпионате мира. Исландцы как-то неожиданно подкрались к своим соперникам по отборочной группе и выскочили на первое место. Именно в этой европейской группе получилась самая интересная борьба, четыре сборные вели между собой отчаянную борьбу, но Украина и Турция остались ни с чем, Хорватия отправилась в стыки, а исландцы взобрались на первую строчку и получили прямой пропуск на мундиаль.

17. Сербия. Дата квалификации: 9 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 38.

У вечно талантливых сербов в последние годы возникали постоянные проблемы с отбором на крупные турниры, а тут балканская сборная сумела опередить крепких противников – Уэльс, Ирландию и Австрию. Но больше удивляет не это, а тот факт, что тренер-триумфатор Славолюб Муслин отправился в отставку, кто-то другой будет руководить сборной Сербии на мундиале.

18. Португалия. Дата квалификации: 10 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 3.

Действующие чемпионы Европы в первом туре отбора уступили швейцарцам, затем весь цикл шли на второй строчке, неизменно побеждая, как и «нейтралы». На первое место позволила выбраться победа над сборной Швейцарии в заключительном туре, ведь оказалось, что Криштиану Роналду и Ко собрали лучшую разницу забитых и пропущенных голов.

19. Франция. Дата квалификации: 10 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 7.

Франция могла отобраться и раньше, если бы не летнее поражение от шведов и необъяснимая ничья с Люксембургом, но и так получилось неплохо, ведь «трехцветные» опередили серьезных противников – Швецию, Нидерланды и Болгарию, которая кусалась дома.

20. Уругвай. Дата квалификации: 11 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 17.

11 октября разрешился от бремени интриги южноамериканский отбор. У Уругвая была несложная задача перед последним туром, вопрос о жизни и смерти не стоял, тем не менее, «ла селесте» предпочли переиграть Боливию и финишировать вторыми вслед за бразильцами.

21. Аргентина. Дата квалификации: 11 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 4.

Вот о ком было больше всего переживаний, ведь аргентинцы гуляли по краю и рисковали остаться без чемпионата мира. А в решающем матче с Эквадором еще и пропустили на первой минуте. Но не успели болельщики испугаться, как появился спаситель под десятым номером: Лео Месси затащил сборную Аргентины на чемпионат мира.

22. Колумбия. Дата квалификации: 11 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 13.

Колумбия прошла отбор с приключениями, но конец у истории «кофейщиков» оказался удачным: ничья с Перу и прямое попадание на мундиаль.

23. Панама. Дата квалификации: 11 октября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 49.

Еще один дебютант и главная сенсация отбора, хотя тут нужно говорить о том, что звезды сошлись исключительно в пользу Панамы. В предпоследнем туре США переиграли панамцев на своем поле 4:0 и вернули себе контроль над своей судьбой, вот только распорядились ей бездарно. Американцы в заключительном раунде проиграли Тринидаду и Тобагу, в то время как Панама взяла верх над Коста-Рикой, у которой уже не было турнирной мотивации.

24. Сенегал. Дата квалификации: 10 ноября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 32.

Сенегал оказался сильнее сборных Буркина-Фасо, Кабо-Верде и ЮАР в своем квартете. Садьо Мане приедет в Россию.

25. Марокко. Дата квалификации: 11 ноября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 48.

Кот-д’Ивуар, Габон и Мали не сдюжили с марокканцами в квалификационном квартете. Любопытная деталь: подавляющее большинство ведущих футболистов сборной Марокко появились на свет в Европе, преимущественно в трех странах – Франция, Испания, Нидерланды.

26. Тунис. Дата квалификации: 11 ноября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 28.

Тунис до последнего тура боролся с ДР Конго за право сыграть на чемпионате мира, в итоговой таблице «карфагенские орлы» оказались на одно очко впереди.

27. Швейцария. Дата квалификации: 12 ноября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 11.

Уступившие первенство в группе Португалии швейцарцы вынуждены были искать фарватер через стыки. И нашли его! В тяжелом противостоянии с Северной Ирландии все решил один гол, забитый с не то чтобы однозначного пенальти.

28. Хорватия. Дата квалификации: 12 ноября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 18.

Поначалу в отборе у хорватов дела шли хорошо, казалось, они опередят исландцев, турок и украинцев, но потом начался разлад, пришлось делать замену на тренерском мостике – Златко Далич вместо Анте Чачича. «Шашечные» финишировали на втором месте и загремели в стыки, где уже в первом же матче сняли вопрос о победителе в противостоянии с Грецией, разгроми «эллинов» 4:1.

29. Швеция. Дата квалификации: 13 ноября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 25.

Могильщики голландцев и итальянцев. Первых «Тре Крунур» опередили в отборочной группе, а дым от сражения со «Скуадра Адзуррой» в стыковых матчах еще не развеялся. Дома шведы выиграли с минимальным счетом, забив при помощи рикошета, а в Милане героически отстояли ничью.

30. Дания. Дата квалификации: 14 ноября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 19.

Последняя европейская команда, оформившая путевку на чемпионат мира. После нулевой ничьей в первом стыковом раунде в Копенгагене многие отдавали предпочтение ирландцам, которым предстояла ответка на своем поле. Но не тут-то было! Датчане выиграли в Дублине 5:1 и с кульбитом запрыгнули на подножку уходящего в Россию поезда.

31. Австралия. Дата квалификации: 15 ноября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 43.

Из всех участников ЧМ-2018 австралийцам пришлось пройти самый долгий путь – 22 матча. Начали «соккеруз» со второго раунда азиатского отбора, где опередили Иорданию, Киргизию, Таджикистан и Бангладеш, а вот в третьем раунде пропустили вперед себя Японию и Саудовскую Аравию. Пришлось провести два стыковых состязания – сначала с Сирией за право представлять Азию на межконтинентальном уровне, а затем с Гондурасом. В обоих случаях австралийцы добивали своих противников дома после гостевых ничьих.

32. Перу. Дата квалификации: 16 ноября 2017 года; текущая позиция в рейтинге ФИФА – 10.

И, наконец, последний участник мундиаля с пылу с жару. Сборная Перу заняла пятое место в южноамериканском отборе, а в межконтинентальном стыке превзошла представителя Океании – Новую Зеландию. Важнейший мяч записал на свой счет футболист московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

