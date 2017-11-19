Тренеру Галицкому. Письмо четырнадцати

«Соккер.ру» уверен, что Шалимов достаточно поиздевался над «Краснодаром», чтобы футбольная история решила отдать ему должок.

Предыстория. Награда порой находит «героев»? Футболист Шалимов 17 ноября 1993 года был одним из инициаторов «Письма четырнадцати» - публичной кляузы игроков сборной России по футболу на тренера Павла Садырина в пользу увеличения финансирования и назначения Бышовца. Написано письмо было на фоне выхода в финальную часть ЧМ-94, но после унылой игры с Грецией.

18 ноября 2017 года – через 24 года и 1 день, «Краснодар» Шалимова влетел «Спартаку» 1:4. Сотый юбилейный провал сезона. И раз наставник «быков» стоял у истоков спорного выступления футболистов сборной вместо разбирательств в раздевалке и с РФС напрямую, интересно представить, как бы выглядело «Письмо 14» от игроков «Краснодара»? Только не открытое – даже Шалимов не заслужил, чтобы его так унижали подопечные, а руководителю клуба.

Закрытое письмо Сергею Николаевичу Галицкому, основателю и тренеру ФК «Краснодар»

Мы, футболисты «Краснодара», понимая всю возложенную на нас руководством и болельщиками ответственность, считаем недозволительным повторение ошибок, ранее неоднократно допущенных тренерским штабом Шалимова. Ужасная игра с прямыми конкурентами (5 поражений в 5 матчах), антирекорд клуба (5 поражений подряд), проваленная подготовка к Кубку России и матчу против «Томи» в сезоне, когда можно было взять первый трофей.

Не снимаем ответственность с себя – мы виноваты, должны отметить, что утомил необоснованный выбор стартового состава, ротация без аргументации. Отсутствие качественного выхода в атаку, нехватка оперативного управления флангами в обороне, слабая позиционная игра, частые провалы в опорной зоне. Нехватка анализа постоянных ошибок при завершении атак. Частые обвинения тренером «средних футболистов» вместо прямых ответов на вопросы о наших ошибках и глубокого анализа ситуации.

Всё это не один раз отрицательно влияло на качестве наших выступлений. Мы знаем, что Шалимов И. М. — неплохой тренер для женской сборной, если задачей является двенадцатое место на Евро-09 (из 12 участников, 3 поражения в группе). Или если «Уралану» надо выиграть один матч из каждых пяти. Но большой клуб - это другое. Главное, что беспокоит нас сегодня, это тренировочный процесс и методы подготовки наставника Шалимова, которые, по нашему мнению, не соответствуют уровню работы с главной командой города Краснодара.

Достигнутый же нами результат – четвертое место в прошлом сезоне благодаря поражению «Ростова» от «Оренбурга», является инерцией команды, созданной её бывшим тренером О. Г. Кононовым и щедрым подарком ростовских соседей.

Мы считаем:

1. Работу с ФК «Краснодар» должен вести профессиональный тренер со свежими идеями и независимым подходом. Нам нужен прогресс и результаты, а не сказки о «красивой игре».

2. Шалимов не справляется с работой. Как тренер дискредитировал себя матчами с аутсайдерами, середняками и фаворитами. Мы с ним проиграли всем, кому только можно, и даже кому нельзя.

3. Сергей Николаевич, также не надо нас тренировать лично. Даже пытаться не нужно. Вы - не тренер. Федун, Миллер и Гинер тоже не тренеры, и это нормально.

4. Ваш родной брат Андрей Арутюнян и генеральный директор Владимир Хашиг – тоже дилетанты во всем, что касается тонкой наладки в футболе.

5. Отсутствие внятных кандидатур на смену Шалимова – ваша проблема, а не наша. Менеджеры клуба, устроившие летом внутреннюю войну, должны были сконцентрироваться на поисках сильного наставника. Также усилить состав 2-3 игроками уровня чемпионов России.

Вместо этого защищают Шалимова, и теперь читаем о приглашении Кобелева. Не стоит наступать на знакомые грабли – ФК «Краснодар» заждался сильного тренера, который сможет не только перечислить игровые проблемы команды, но и быстро найдет способы их исправить.

С уважением, игроки футбольного клуба «Краснодар», которые доказывали, что умеют попасть по мячу: Смолов, Гранквист, Каборе, Мартынович, Перейра, Классон, Жоаозиньо, Газинский, Вандерсон, Ристич, Крицюк, Синицын, Лаборде, Мамаев.

Тренер на грани. Шалимов, которому пора

А как будет в реальной жизни. Шалимова уволят?

Уволят, но с колоссальным опозданием. Да, не в компетенции игроков, а также журналистов и даже болельщиков менять главного тренера. Но бывают исключения. Понятно, что тренера у «Краснодара» попросту нет, нельзя молчать. «СКА-Хабаровск» и «Тосно» переиграл Мамаев со Смоловым. А консультант с трибун Галицкий не настолько профессионален, чтобы переиграть прямых конкурентов.

«Краснодар» слишком перспективный клуб, команда и футбольный проект с растущей в большом городе популярностью, чтобы на него махнуть рукой. Пора действовать, ведь Шалимов не меняется совершенно. Причем здесь нет никакой предвзятости. Был тренер женской сборной и команды из десятой лиги, который выиграл пару матчей с «Краснодаром-2», а затем ему доверили первую команду.

За какие заслуги? Если бы Шалимов умел объяснить, во что и зачем играет, а потом применял теоретические знания на практике - побеждал бы. Если поправил бы игру «быков», защищал футболистов и был их лидером - его бы на руках носили те тысячи фанатов, что приходят на матчи. Сейчас уже плевать на футболистов, у них хотя бы зарплаты высокие, стоит подумать о болельщиках.

Шалимов – слабый тренер для клуба высокого уровня. Слабый тренер, который еще и реагирует на все с позиции «вы все из помойки, один я – Д'Артаньян». Бородатая шутка, что это армянская фамилия, не выдает наставнику индульгенцию. Шалимов ведь не Карпин даже, он – скучный собиратель поражений. Причем сам себя так поставил. Крайне редко встретишь такое единодушие по вопросу работы отдельно взятого тренера, как сейчас.

P.S. Спустя четверть века после письма Шалимов не признал, что подлое публичное унижение Садырина – по словам близких, та история подорвала здоровье тренера, который умер в 59 лет, было неоправданным и не мужским шагом.

Также Шалимов ни разу не взял на себя вину за провалы «Краснодара». Максимум говорит «мы виноваты», и то редко. После «Црвены Звезды» сослался на «качество поля». После «Томи» обвинил резервистов и заявил, что была недооценка со стороны его футболистов. После «Спартака» сказал, что «счет не по игре».

Так что у «быков» не просто бездарно работающий тренер, а еще и человек… Специфический. Но явно не гений. Когда в голове у Джобса было полно идей, с которыми не соглашались его боссы – Стив громко ссорился и уходил. Шалимов ни разу не сделал по-своему в «Краснодаре», ни разу не предложил ничего нового, даже вразрез с футбольным мнением Галицкого.

Скорее всего, такой человек не подаст в отставку из принципа, признав ответственность. Ведь не верит он, что проваливается, все идет замечательно. Значит, все зависит от другого тренера «Краснодара» - Сергея Галицкого. Может, вправду пора футболистам поговорить с ним о Шалимове? Никого не слушают, может, игроков услышат. Ведь им есть что сказать.