«Статистика не врет». Роналду деградирует

За последние годы Криштиану столько раз повторил фразу «цифры не врут», что «Соккер.ру» решил проверить убеждения Криштиану на нем самом.

Роналду в декабре 2015: «Прозвище Пеналду? Надо всегда проверять статистику. Сколько голов я забил за „Реал“? Далеко не все они с пенальти».

Роналду в декабре 2016: «От Криштиану всегда ожидают большего, но я всегда работаю на максимуме. Статистика не врет».

Роналду в июне 2017: «Я снова провел изумительный сезон. У людей не найдется слов, чтобы критиковать меня, ведь все знают – цифры не врут».

Роналду в ноябре 2017: «Люди не видят разницу между „играть хорошо“, „играть нормально“ и „не забивать“. Меня судят исключительно по голам. Принимаю критику, но не согласен с ней».

Криштиану запутался. Так доверять статистике или не стоит? Нужно судить по цифрам, или нельзя судить по голам и их количеству? Проверим, ведь Роналду для объяснения своих успехов и неудач применил диаметральные аргументы. То «Золотые мячи» надо давать за трофеи, голы и их количество, то нельзя судить по забитым мячам…

Характер промахов

«Я у мамы Бензема» - знаменитая для звезд «Реала» игра в новом сезоне. Когда сам Карим мажет, то все корчат недовольные рожи, и Роналду в первых рядах. Даже по губам считывали, как грязно матерится, комментируя жесткие ляпы француза. Но сам Криштиану умеет жахнуть мимо. За год собрал несколько показательных промахов - смотрите на рисунках. А теперь представьте, что так с метра не попадают, например, Кокорин или Дзюба. Сразу бы сказали – не умеют играть. Но ведь Криштиану – большой мастер, а мажет странным образом, из легких позиций, находясь буквально в метре от ворот.

Победные голы CR7

За год забил пару очень важных мячей, добавил исторических ударов из офсайдов, а затем сам забыл аргумент «статистика не врет». Статистика говорит, что у форварда запредельного уровня 1 гол после 55 ударов по чужим воротам в Примере. Правда, мяч стал победным против самого «Хетафе». Но не позволил Криштиану опередить центрального хавбека Паулиньо, который за «Барселону» забивает намного чаще. В ЛЧ дубль Роналду помог обыграть «Боруссию» в Дортмунде, а до этого – АПОЭЛ в Мадриде. Но до весенних показателей далеко. Тогда его голы помогали сериями – шесть штук в четырех матчах Примеры, а параллельно португалец выручал с «Баварией», «Атлетико» и «Ювентусом» в финале ЛЧ. Так форма осталась в прошлом…

Меткость Роналду

У Криштиану 6.9 ударов за 90 минут – самый высокий показатель сезона в топ-5 среди футболистов, которые появляются на поле постоянно. Даже у Харри Кейна и Лионеля Месси частота ударов ниже, чем у форварда «Реала». При этом из 55 ударов в Примере только 14 штук дошли до створа ворот, 13 раз вратари отбивали, а еще 1 раз случился тот самый гол «Хетафе». Получается, всего 25 % точных ударов, зато процент брака – 40 %. Это только удары мимо, не берем 16 заблокированных выстрелов, хотя и они подсказывают, что Криштиану начал медленно принимать решения, если защитники «Бетиса» и «Жироны» за ним поспевают. А ведь почти все промахи – из пределов штрафной площади.

Успешность обводок

За счет чего и кого у Роналду рекордное количество ударов? Во-первых, за счет игроков «Реала» - класс феноменальный, Симеоне прав. Во-вторых, за счет обводки, скорости, смещения с фланга в центр и поставленного удара. Так вот, по успешности дриблинга мадридский дедушка скатился – раньше собирал по 2.0-2.3 успешные обводки за игру, а теперь набрал всего по 0.9 за матч. В прошлом сезоне показатель был аналогичным, причем Роналду не смог обвести соперников в 59 % случаев… Вчера с «Атлетико» один раз за матч пошел в дриблинг. И попытка была неудачной. Еще раз, один из самых техничных футболистов мира не смог ни разу обвести Година и Савича. Бензема дважды обводил защитников, причем Кариму вряд ли простили бы промахи, как у Роналду.

Реализация шансов

КПД ударов Роналду посчитать просто. 1 гол после 55 ударов – реализация 1.8 %. Если берем только удары, которые пришли в створ, то получаем 7.1 %, что тоже негусто, один голевой удар из пятнадцати. Причем промахивается португалец из таких позиций, из которых даже Бензема забьет. Значит, концентрация не та, что прежде. Возможно, сказывается бурная личная жизнь. Роналду тоже человек. А футболисты, у которых маленькие дети, довольно часто на время сбавляют. У Криштиану дома три энергичных комочка, и хотя там сто нянек, двести домработниц, а папе Роналду позволяют спать днем полтора часа, а потом ночью не нужно вставать кормить дочерей и сына, португалец просто не может думать только о футболе. Раньше смотрел на голы, сейчас явно отвлекается. Уже и с Пересом по новому кругу ругается, и с Рамосом, похоже, разногласия.

Роналду больше никогда не вернется на прежний уровень?

Похоже, срабатывают инстинкты. Криштиану явно не социопат. Отвлекается на молодую мать младшей дочери и на самих детей, переживал накануне родов. Теперь, окруженный монстрами с бесконечными батарейками, Роналду не может попадать в ворота из позиций, которые раньше просчитывал легко и просто. Если позвонит своему крестному отцу сэру Алексу, то Фергюсон ему точно поставит диагноз – передозировка отцовством вместе с физическим старением организма.

Огонь гаснет, а Роналду сам себе противоречит. Если «статистика не врет», то Криштиану не заслужил «Золотой мяч 2017». Трудно сразу назвать единственного лучшего – странный год подходит к завершению. Но по статистике это точно не Роналду. Забил пару важных голов из 45 мячей за год, когда пасовали игроки уровня «Реала». Но общие цифры теперь не впечатляют. При этом Криштиану не становится слабее по выбору позиции – когда реально сбавит, попросту не сможет найти такие шансы, как сейчас.

И за Португалию 11 мячей за год не забьет, попутно опередив даже бразильца Пеле по количеству голов за сборную. Когда Криштиану окончательно сбавит, то не сможет играть так здорово при подготовке к ударам. Но уже сделал важный шаг к деградации – потерял предельную концентрацию. Промахи Роналду странные, но еще удивительнее наблюдать, как игрок его уровня после 8 ударов против «Лас-Пальмаса» трижды попадает в защитников, а четыре раза – мимо.

Дома у Роналду тоже тролли собрались – сестра, мама, брат и старший сын после матчей без голов спрашивают: «Что с тобой не так»? Все не так, заработал каждому из родни денег на жизнь бездельников и сделал знаменитыми на весь мир. Пристали к человеку! А Криштиану-младший вообще является поклонником Месси, хотя зря подшучивает над папкой, который за год сократил его долю в состоянии в четыре раза. Дошутится до семи детей, официальной жены и десятой части от миллионов Роналду.

А если серьезно, то будущая невеста, похоже, единственный человек в окружении Криштиану, который не достает форварда: «Куда подевались голы?» В принципе, фанаты «Реала» на «Бернабеу» тоже скоро начнут свистеть, как привыкли. Но вспомните, что даже весенний прорыв дался португальцу с боями, он отдыхал и готовился. Нельзя требовать от человека всего и сразу, результата не будет. Нельзя слишком серьезно воспринимать серию из 54 промахов футболиста такого класса – невезение налицо. Или все-таки потеря резкости?

Например, «Атлетико» закрыл 5 из 7 ударов Роналду. Криштиану отработал, словно трансформер, хлебнувший тормозной жидкости. Но в такой трагикомичности одна из прелестей футбола. Человек, у которого за карьеру больше 650 голов, не может попасть в ворота с метра. 54 раза не попал с разных позиций! Посмотрим, как Криштиану отреагирует на черную серию, ведь говорят, что поспорил с напарниками по «Реалу» - поставил, что обойдет Месси в борьбе за трофей Пичичи. Пока счет 12:1 в пользу аргентинца, но стареющий португальский форвард и молодой отец Роналду еще повоюет! Ведь нельзя просто так взять и не попадать в пустые ворота вечно. Даже Криштиану так не сможет.