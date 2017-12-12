Пора задуматься. Дзюба и Менье нуждаются в новых клубах

Зимние трансферы не за горами, и многие клубы уже потирают руки в преддверии крупных сделок. «Соккер.ру» пытается выделить игроков, которые засиделись на скамейке.

Клаудио Браво «Манчестер Cити»

Капитан чилийской сборной, а также бывший вратарь «Барселоны» в этом сезоне окончательно проиграл конкуренцию за место основного кипера молодому бразильцу Эдерсону. Пеп специально просил руководство «Сити», чтобы они купили ему Браво.

Испанский наставник очень ценит вратарей, которые умеют играть ногами. «Кондор» сразу же стал основным в составе «горожан», но со временем из-за ляпов и неуверенности Клаудио потерял место и сел на скамейку. Если в прошлом сезоне чилиец получал кое-какие шансы, периодически меняясь в воротах с Вилли Кабальеро, то в этом очень часто наблюдает за происходящим на поле со скамейки запасных.

Купленный почти за 35 миллионов фунтов у «Бенфики», молодой и амбициозный Эдерсон сходу стал основным. Браво же довольствовался тремя матчами в кубковых турнирах. Вытеснить бразильца уже немолодой чилиец вряд ли сможет, а вот смена клуба явно бы не помешала. Тем более что у «Сити» растёт довольно интересный молодой вратарь Дэниэль Гримшоу.

Томас Менье «ПСЖ»

Один из самых ярких правых защитников отборочного цикла к чемпионату мира 2018 в Европе. Томас Менье попал в немилость у главного тренера парижан Унаи Эмери. Бельгиец умудрился забить пять голов и отдать пять голевых передач за свою сборную.

Обладая не совсем привычными параметрами для крайнего защитника, Томас умудряется демонстрировать феноменальный футбол. Был куплен после провального выступления на Евро-2016 у «Брюгге» за 7 миллионов евро.

Со временем стал стартовым игроком состава. Если прошлый сезон прошёл успешно для игрока, то новый стал не очень. Пришедший из туринского «Ювентуса» Дани Алвес сходу посадил на скамейку бельгийца. Теперь если Менье и выходит в основном составе, то лишь по большим праздникам. Эмери всецело доверяет Алвесу, и стоит заметить, что бразилец оправдывает возложенные на него надежды. А вот слухи не перестают утихать. По некоторым сведениям английских газет, бельгийца очень хочет видеть в своём составе главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте. Коуч «синих» не прочь переманить захворавшего игрока к себе в команду. И это при том, что сам футболист мог перейти в стан «аристократов» в летнее трансферное окно, но не захотел этого делать ранее. Помимо англичан виды на Менье имеет мадридский «Реал», «Атлетико» и «Ювентус». В преддверии чемпионата мира каждый футболист должен получать игровую практику. Сам бельгиец пока отмалчивается о смене клуба, но сидеть и ждать пока Алвес переживёт свою вторую молодость футболист не намерен.

Бернарду Силва «Манчестер Сити»

Обладатель шикарной стартовой скорости, великолепный дриблёр Бернарду Силва в прошлом сезоне навёл вместе с «Монако» шороху, не только в чемпионате Франции, но и в ЛЧ. Игрок стартового состава монегасков после успешного сезона решил поменять прописку.

Португалец сам признался, что его убедили переехать в Англию Роналду и Нани. «Сити» летом неплохо закупился. Одним из первых, кто пришёл в стан горожан, был именно Силва. Англичане не поскупились отдать за талантливого футболиста 43 миллиона фунтов стерлингов.

Португалец сразу же проиграл конкуренцию за место в основном составе Лерою Сане, который находится сейчас просто в невероятной форме. Единственное, чем может похвастаться Силва – это выходы на замены со скамейки. А также несколько игр в основном составе в матчах ЛЧ, где всё уже было решено после четвёртого тура.

Будущее миниатюрного хавбека в МС непонятно. Единственным способом показать себя для самого футболиста будет аренда в клуб, который сможет ему дать игровое время, чтобы подойти к чемпионату мира в отменной форме.

Артём Дзюба «Зенит»

О «Зените» Манчини сейчас не говорит только ленивый. Поток грязных помоев в адрес итальянца не скоро стихнет. Отменное начало сезона, а потом ожидаемый спад. А вы чего ждали от мистера Роберто, который провалил свои выступления во всех предыдущих клубах?

Петербуржцы знатно усилились летом. Аргентинская диаспора сначала зажигала, а потом всё пошло на убыль. Главный футболист, с которого должен быть спрос – это Артём Дзюба. Два гола в 24 матчах, - это не то, чего ожидали от забивного форварда. Если в прошлом году бывший игрок «Спартака» внушал страх соперникам, то сейчас это просто футболист, который толком не понимает, что от него хочет мистер Манчини. Ещё «Локомотив» хотел подписать Артёма, но не сложилось. Может, футболист не захотел в стан «железнодорожников» переходить, а, может, что-то другое было, в общем не срослось.

Потеряв крепкое место в основном составе, Дзюба изредка получает шансы показать себя во всей красе. И зимние каникулы как-никак кстати. Если Манчини требует забивного нападающего, то ему его покупают. Антон Заболотный по стилю игры чем-то похож на Дзюбу, но он голоден до побед и постарается показать на что способен. И в этом его козырь. А Артёму нужно хорошо задуматься, стоит ли полировать лавку или отправиться в аренду в тот же «Рубин», где Бердыев ему будет давать чёткие указания, как и где играть.