Дьявольская дюжина. «Милан» - клуб тренеров

Гаттузо исполняется сорок, а блогер «Соккер.ру» Face2Face вспоминает Рино и его коллег. Какими тренерами стали звезды футбола эпохи «Милана» Анчелотти?

Капелло, Трапаттони, Мальдини и Анчелотти – четыре известных итальянских тренера, были прекрасными футболистами в составе «Милана». Не удивительно, что выпускники школы Карло тоже решились попробовать себя в роли главных, невзирая на молодость и отсутствие опыта.

Интересно, что получится? Ведь не первый раз бывший игрок того «Милана» возглавляет «россонери». Настала очередь Гаттузо, и хотя кандидатурой Рино были недовольны еще до назначения и первых осечек, Анчелотти прав – Гаттузо был душой того «Милана», коллектива чемпионов и команды будущих тренеров.

Дженнаро Гаттузо («Милан»)

У Гаттузо мало поводов для радости как у наставника. Но сегодня ему исполняется сорок лет, а трогательные письма получит не только от Анчелотти. А так понятно, что Дженнаро подставили, назначив в «Милан» именно сейчас. Рино - временная фигура, но будет драться, как умеет. Начал ужасно, но новый год – новые надежды. Желать ему неудач, учитывая сто несчастий «Милана», было бы кощунством.

Массимо Оддо («Удинезе»)

У сына тренера, чемпиона мира и бывшего футболиста «Милана», «Лацио» и «Баварии» не было другого выбора, кроме как завершить тренерские курсы и начать завоевывать имя в новом ремесле. Как обычно бывает, начал Оддо с низов. Тренировал «Пескару», с которой не справился в Серии А, а в ноябре подхватил «Удинезе». С новым наставником «зебры» весело прошли «Перуджу» в Кубке – 8:3, собрали серию из пяти побед в Серии А, в том числе над «Интером» в гостях. Успешное начало от Массимо.

Яп Стам («Рединг»)

Если экс-хавбек Гаттузо пока запомнился как странный тренер, то у молодого наставника Япа Стама в Англии была отличная репутация. Его «Рединг» в прошлом сезоне был третьим. Но Чемпионшип – трудный турнир, не нам после Слуцкого рассказывать. Сейчас дела у Стама и «Рединга» идут не так весело, хотя репутацию наставника с идеями голландец не потерял, невзирая на низкое место в таблице.

Джанлука Дзамбротта и Кристиан Брокки («Цзянсу Сунин»)

Капелло приютил в штабе двух бывших игроков «Милана». Если Брокки уже тренировал в топ-5 – помните, как выполнял обязанности тренера «россонери» после отставки Михайловича, то Дзамбротта самостоятельно работал только во втором швейцарском дивизионе и в Индии. Теперь оба под крылом у Капелло, хотя их китайский клуб середняк, 12-й в лиге из 16 участников, Рамирес и Алекс Тейшейра не сильно команде помогают.

Алессандро Неста (в поисках)

Тяжело представить, сколько бы пришлось заплатить за защитника Алессандро на пике формы в 2018-м году. А вот тренеру Несте надо доказывать свое право на интересные предложения после того как покинул «Майами». Не сказать, что в США у Несты все получалось, но посмотрим на него в Европе. Мог возглавить «Кротоне», но там доверились Дзенге, так что Алессандро ждет и открыт к предложениям.

Джузеппе Панкаро (в поисках)

Еще в 2015-м году Панкаро попробовал себя в качестве главного тренера «Катаньи». А до этого работал в командах «Юве Стабия» и «Модена», во втором случае помощником. Но долго со «слонами» Джузеппе не возился – в марте 2016-го был отправлен в отставку. «Катанья» с тех времен скатилась еще ниже, а Панкаро взял паузу, как и некоторые другие звезды «Милана» в этом списке. Трудно быть тренером.

Филиппо Индзаги (Венеция)

Эту историю вы знаете. Пришел в «Милан» - «россонери» придавили тренерские амбиции старшего Индзаги, пришлось сдать назад. Сейчас «Венеция» сражается за место в плей-офф, победители которого могут попасть в Серию А. При этом команда всего девятая в таблице, так что Индзаги так успешно, как его брат Симоне в «Лацио», пока тренером не работает. Впрочем, условия разные, Филиппо пока не самый везучий тренер в мире.

Кларенс Зеедорф (в поисках)

Уже руководил «Миланом», но стал такой же жертвой кризисных времен, как Пиппо Индзаги. Кларенс показался наставником с искрой, но уметь играть в футбол и объяснить, как это стоит делать – разные профессии. Зеедорф был великим полузащитником, но работа в «Милане» его как тренера надломила. Поехал в Китай на заработки – и там не сложилось. Следующий клуб надо выбирать с умом!

Йон-Даль Томассон (сборная Дании)

Датский нападающий три сезона продержался в «Милане», невзирая на невероятную конкуренцию. А сейчас работает помощником главного тренера сборной. Йон-Даль пробовался в Голландии, но затем пошел набираться опыта – помощником в «Витесс», а теперь и в штабе Дании оказался. Прошел отбор на ЧМ-18, так что ждем Томассона на скамейке сборной Дании, за которую он забил 52 гола – рекорд.

Эрнан Креспо («Парма»)

Креспо, к сожалению, оказался злорадным наставником, ведь когда Невилл провалился в «Валенсии», Эрнан припомнил ему критику на ТВ. Будто не понимает разницу между ролью эксперта – которому в Англии платят миллионы за яркие высказывания, и менеджера. Креспо был плохим тренером «Модены», его уволили в 2016-м, а позже Креспо стал вице-президентом «Пармы». Но к тренерскому ремеслу еще вернется – молодой, не наигрался в менеджера.

Андрей Шевченко (сборная Украины)

Обладатель «Золотого мяча» мог спокойно сидеть в Лондоне, ходить на вечеринки, играть в гольф с Абрамовичем, но вернулся в Киев и работает тренером со сборной Украины. Первый отбор не прошел – Хорватия и Исландия сыграли еще лучше. Хотя работу Шевченко не назвать безнадежной. Так что Андрей Николаевич остался и обещает добраться до Евро-2020. Посмотрим, ведь если наберется опыта – попробует и клубы тренировать.

Тренеры будущего. Фернандо Редондо и Андреа Пирло

После ухода Анчелотти «Милан» тренировали наставники со стороны – Аллегри, Михайлович и Монтелла, но пробовали и бывших игроков. У Леонардо, Зеедорфа, Брокки и Гаттузо не получилось, но из такого длинного списка – 12 людей с тренерским опытом, кто-то обязательно себя покажет. А большинство попробует и отойдет, как ван Бастен и Гуллит в свое время.

Но поскольку на очереди еще парочка потенциальных тренеров – Редондо получал в прошлом году лицензию в Мадриде, а Пирло обещал подумать, то количество бывших звезд «россонери» на бровках будет расти. Желаем всем им успехов, ведь интересно посмотреть на команды Несты или Пирло на высоком уровне. Быть может, кто-то из легенд даже вернет в будущем величие самому «Милану»?