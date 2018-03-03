Путь «Краснодара»: от Карпина до прогресса

03 марта 2018, 13:15

«Соккер.ру» накануне матча футбольных «быков» против «Ростова» предлагает оценить стиль «Краснодара». Шалимова ждет успех?

Какой будет тактика «Краснодара»?

У Шалимова на груди набиты цифры «4-2-3-1»? Пора бы наведаться к знаменитым майкопским мастерами татуировок, ведь почти все матчи РФПЛ «Краснодар» отыграл именно по этой схеме с переходом к «4-3-3» или по ситуации, или по желанию наставника. Не сказать, что эта модель приносит только победы – порой «Краснодар» с середняками слишком часто скучно возит мяч, а против фаворитов проваливается там, где вроде бы по два человека на зону. Но базу зимой сохранили, на игру с одним опорником переходить не стали, скорее плеймейкеров «топили» в центре, как делает Гвардиола. «Краснодар» не будет играть в три центральных, не переходит на два форварда – тут все привычно.

Шатов вернется на свой уровень?

Одна из персональных интриг нового сезона. Проблема ведь не только в бывших тренерах, Олег – игрок специфический. Ему нужно найти правильное место на поле в основе новой команды. Шатов хотел в «Урал» к Тарханову, но «Зениту» нужны были два миллиона от «Краснодара» за аренду. Так неприкаянный хавбек нашел себе новый дом и вписывается в новую тактику. Причем Шалимов сразу отвел новичку очень важную роль на поле. Олег играл плеймейкера в «4-2-3-1». У него есть прекрасный конкурент – если Мамаев и Классон готовы закрыть фланги, то Перейра тоже нужен в основе по центру, но Шатов может играть на разных позициях, да и схема «4-2-3-1» - особенная, легко подстраивается под хавбеков с разным стилем работы.

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Защитная философия изменится?

У «Краснодара» всего десятая оборона РФПЛ, если говорим о суммарном количестве моментов соперников. Ужасно играли. А как это перевести на человеческий язык? «Быки» настолько плохо защищаются, что позволяют соперникам постоянно оказываться на идеальных позициях. Даже «Спартак» успешнее держал удар! Так что «Краснодару» крупно повезло, что пропустили столько же мячей, как чемпионы России.

Ведь подход к стандартам, работу фланговых защитников – пожалуй, персонально слабейшие в составе, опорную зону – все нужно было изменить зимой. Газинский реже отбирает мячи, чем Перейра. А у Петрова больше перехватов, чем у коллег из центра поля, за исключением самого Юрия, упомянутого чуть выше. Надеются на силу Мартыновича и Гранквиста, но бросают ветеранов клуба наедине с форвардами. Еще одно задание на весну – выбрать основного голкипера. Крицюк и Синицын в расширенном списке Черчесова, но в основе нужен один. Тот, кто лучше управляет защитой.

У «быков» есть успешный близнец?

Каборе - не Фред, а Мамаев - не Марлос, но если ищите хороший пример работающей схемы, как у Шалимова, то обратите внимание на украинский клуб «Шахтер». Донецкая команда португальского тренера с бразильцами и украинцами в основе победила «Рому» в плей-офф Лиги чемпионов. До этого обыгрывала «Наполи», чего и «Краснодару» хочется пожелать в будущем. Чему Фонсека может научить Шалимова? Во-первых, выходу из защиты. Во-вторых, внедрению блуждающего форварда по примеру Смолова в схему с тремя атакующими. «Ожидаемые голы» Федора доказывают – ему создают не всегда качественные моменты, заставляют самого искать удачные позиции. В-третьих, «Шахтер» может научить прессингу, но об этом нужно говорить подробнее.

Как надо прессинговать весной?

Сейчас модно развивать голевую атаку вертикально, от флангового защитника до инсайда, который и забивает мяч в чужие ворота. «Наполи» таким промышляет постоянно, «Манчестер Сити» тоже не брезгует. В России так могут сыграть «Спартак», «Зенит» и ЦСКА (по одному из флангов, но могут). «Краснодар» не способен обыграть прямых конкурентов, поскольку неправильно прессингует. Гранквист, который пятится к своим воротам – символ защиты Шалимова. Как и Петров, теряющий позицию.

Но защищаться должны все. Тот же «Шахтер» в матче против «Наполи» смещался всем составом на полуфланг, которым атаковали итальянцы. «Краснодар» заработает намного больше пунктов, если весной увидите 8-9 «быков», плотно встречающих соперников. Мамаев должен страховать правого защитника. У Каборе нет права стоять перед своей штрафной площадью и ждать. От Рамиреса зависит, сможет ли соперник перевести мяч на другой фланг в свободную зону при массированной атаке вторым краем поля. Смолов прессингует лучше, чем некоторые его коллеги – пора изменять саму систему реакции на атаки или контратаки соперников.

Шалимов научится мотивировать?

Если от созданных моментов «Краснодара» в матчах с прямыми конкурентами отнимите допущенные, то получите отрицательное число. Из топ-5 аналогичная ситуация только у ЦСКА, но разницу можно не объяснять. Армейцы ведь прагматичные, а «Краснодар» декларировал устами владельца атакующий футбол. Если «быки» не научатся создавать в матчах против соперников больше верных шансов, то Смолов так и будет человеком, который выжимает голы, а Перейра так и останется мастером создания моментов, которые не завершаются голами.

«Краснодар» по объективной оценке – на основе анализа показателей команды и оппонентов, может играть весной заметно успешнее. У всех футболистов команды, кроме возрастного капитана Гранквиста, есть возможность прибавить и удивить самих себя. Просто нужна правильная тренерская работа. Четче играть на стандартах, правильнее защищаться флангами, успешнее прессинговать. Не по линиям, как в двадцатом веке, а всем составом синхронно, как делают сейчас.

«Никто не умер – жизнь продолжается», - такими словами Галицкий прощался с «Магнитом». Пора бы совместными усилиями родить в Краснодаре-городе команду, претендующую на титулы и путевку в ЛЧ. Сегодня лишь первый из десяти экзаменов, но поскольку Карпин и «Ростов» - отличные соперники, то многие зимние наработки пригодятся Шалимову сразу же. Тактически «Краснодар» понятный, но в нюансах должен удивить, ведь у него отчасти та же проблема, что и у «Зенита».

Доминировать нужно так, как «Барселона» и «Манчестер Сити» - Шалимов не попадает по схеме для подобной игры (с поправкой на класс исполнителей, разумеется). Значит, можно поучиться у клубов скромнее, но успешных, выстроенных с большим количеством деталей и ловушек для соперников. Дело не в футболистах «быков», не в схеме, а в тактических нюансах. Хотят этого фанаты клуба или нет, но в «Краснодаре» окончательный результат сезона прямо завязан на персональной работе Шалимова.