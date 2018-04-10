Символическая сборная 25-го тура. Квинси, Шатов и Ташаев

«Краснодар» выиграл в Санкт-Петербурге с голом Шатова, «Спартак» одержал разгромную победу, «Динамо» превзошло ЦСКА в дерби. У «Соккер.ру» нет недостатка в кандидатах!

Вратарь

Андрей Синицын («Краснодар»)

«Краснодар» практически провалил первый тайм игры против «Зенита», хотя и добился на этом отрезке положительного результата – 1:1, но питерцы напирали на ворота Синицына, и Андрею приходилось постоянно быть в игре. Пусть вратарь не совершал каждые две минуты чудеса на ленточке ворот, но работал на линии, подсказывал защитникам, занимал верную позицию в воротах. Пропустил всего однажды, когда вмешался рикошет от партнера, а в целом Синицын провел хороший матч в Санкт-Петербурге, его вклад в итоговую победу не подвергается сомнениям.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

По итогам прошлого тура Влад загремел в антисборную, так как в игре с «Амкаром» у него не все получилось, да и голы пермяков пришли из его зоны ответственности. Качество сильного игрока – реагировать на неудачи. В игре с «Ростовом» Игнатьев продемонстрировал правильную реакцию, он буквально «выжег» правую бровку, а в дебюте второго тайма выполнил результативную передачу на Джефферсона Фарфана.

Тони Шунич («Динамо»)

«Динамо» превзошло ЦСКА за счет разительных контратак, две из которых завершились голами, но нужно смотреть на другую сторону медали: без качественной и временами самоотверженной работы в защите «бело-голубым» и двух голов не хватило бы для победы. Выделю Шунича, который не только хладнокровно оборонялся на земле и в воздухе, выполнил какое-то умопомрачительное количество выносов – 16, почти столько же, как все остальные партнеры вместе взятые, но и качественно начинал атаки. У Тони 87% точных передач, даже коллеги из ЦСКА, которых прессинговали не столь ожесточенно, не могут похвастаться такими цифрами, а у напарника Рыкова и вовсе 50% брака.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Возвращение Чорлуки в состав после травмы – это, конечно же, дополнительная чемпионская подпитка для «Локомотива», потому что хорват остается самым классным защитником в РФПЛ. Ведран это наглядно продемонстрировал в игре с «Ростовом», где царил на втором этаже, да и в принципе не давал соперникам никаких шансов. Чорлука в 25-м туре был настоящей стеной, тот случай, когда работа защитника впечатляет не меньше, чем игра футболистов-созидателей.

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Можно отметить Мацея Рыбуса, который сражался как лев, но и Дмитрий Комбаров был не промах. Капитанская повязка как будто придала уверенности левому защитнику «Спартака»: уверенная работа с мячом, минимум невынужденных потерь, внятная позиционная игра в те моменты, когда «Анжи» переходил в атаку (болевая точка Комбарова), а также результативный пас на Кутепова.

Полузащитники

Игорь Горбатенко («Арсенал»)

Невозможно оставить без внимания дубль Горбатенко и в целом выдающийся матч в его исполнении. В поединке с «Уфой» у Игоря получалась буквально все – игра в пас, взаимодействия с партнерами, работа в отборе, голы. Возможно, это вообще лучший матч в карьере Горбатенко, ведь полузащитник отметился победным дублем в ворота прямого конкурента и действовал на запредельном уровне вдохновения.

Олег Шатов («Краснодар»)

Шатов и его агенты заплатили 10 миллионов рублей, чтобы Олег мог сыграть против «Зенита», который по-прежнему владеет контрактом полузащитника. Шатов вышел, забил гол, получил аплодисменты трибун и расплакался после замены на скамейке запасных. Та искренность, с которой Олег прожил всю эту ситуацию, вызывает симпатию. Шатова отмечаем не только за качественную игру (забитый гол + 89% точных передач), но и за это бесценное неравнодушие.

Александр Ташаев («Динамо»)

Автор победного дубля в ворота ЦСКА получает автоматический пропуск в стартовый состав символической сборной. Особенно классным получился первый гол, когда Александр плотно пробил в нижний угол мимо Акинфеева из не самой убойной позиции. Молодой полузащитник проводит качественный сезон, им уже интересовался «Спартак», а летом наверняка будут новые предложения от команд, выступающих в еврокубках.

Квинси Промес («Спартак»)

Промес очень тяжело начинал этот календарный год, дважды попадал в антисборные, но игра в Каспийске показала, что голландец собирается встретить окончание сезона в блестящих кондициях. После результативной передачи в игре с «Тосно» и гола в ворота «Крыльев Советов» Квинси разразился хет-триком в игре с «Анжи». Набравший ход Промес станет хорошим подспорьем для «Спартака» в решающих матчах сезона.

Чемпион демонстрирует класс

Нападающие

Ивелин Попов («Рубин»)

Конкуренция в созидательном блоке символической сборной невероятно высока. Скажем, не нашлось место Софьяну Ханни, который очень здорово сыграл против «Анжи», зато выделяем спартаковца в аренде – Ивелина Попова. У болгарина просто «прет» в «Рубине»: в матче с «Ахматом» он забил третий и четвертый голы за казанцев в четырех матчах. Фантастическая эффективность, Курбан Бердыев не нарадуется на подопечного. Очень интересно, как летом «Спартак» поступит с Поповым.

Павел Погребняк («Тосно»)

Спящий гигант проснулся! Погребняк не играл в «Динамо», но сейчас получается, что «бело-голубые» отмораживали уши назло маме, ведь Павел не разучился играть в футбол и забивает, какой бы ни была его зарплата. В прошлом туре Погребняк забил с пенальти в ворота «Спартака», теперь отметился дублем в игре с «Уралом» (один из голов тоже с одиннадцатиметрового) и был близок к хет-трику в компенсированное время второго тайма, однако екатеринбуржцев выручила перекладина.

Тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

В номинации «Тренер тура» выделяем дебютанта. Мурад Мусаев возглавил «Краснодар» непосредственно перед встречей с «Зенитом», молодой наставник заметно нервничал, что, вероятно, сказалось и на команде в первом тайме, однако в перерыве «быки» перестроились и даже воспользовались шансом на победу. Отметить Мусаева стоит как минимум по той причине, что это первая победа «Краснодара» в сезоне над одним из прямых конкурентов.