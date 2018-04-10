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Символическая сборная 25-го тура. Квинси, Шатов и Ташаев

10 апреля 2018, 12:33
Символическая сборная 25-го тура. Квинси, Шатов и Ташаев

«Краснодар» выиграл в Санкт-Петербурге с голом Шатова, «Спартак» одержал разгромную победу, «Динамо» превзошло ЦСКА в дерби. У «Соккер.ру» нет недостатка в кандидатах!

Вратарь

Андрей Синицын («Краснодар»)

«Краснодар» практически провалил первый тайм игры против «Зенита», хотя и добился на этом отрезке положительного результата – 1:1, но питерцы напирали на ворота Синицына, и Андрею приходилось постоянно быть в игре. Пусть вратарь не совершал каждые две минуты чудеса на ленточке ворот, но работал на линии, подсказывал защитникам, занимал верную позицию в воротах. Пропустил всего однажды, когда вмешался рикошет от партнера, а в целом Синицын провел хороший матч в Санкт-Петербурге, его вклад в итоговую победу не подвергается сомнениям.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

По итогам прошлого тура Влад загремел в антисборную, так как в игре с «Амкаром» у него не все получилось, да и голы пермяков пришли из его зоны ответственности. Качество сильного игрока – реагировать на неудачи. В игре с «Ростовом» Игнатьев продемонстрировал правильную реакцию, он буквально «выжег» правую бровку, а в дебюте второго тайма выполнил результативную передачу на Джефферсона Фарфана.

Тони Шунич («Динамо»)

Символическая сборная 25-го тура. Квинси, Шатов и Ташаев

«Динамо» превзошло ЦСКА за счет разительных контратак, две из которых завершились голами, но нужно смотреть на другую сторону медали: без качественной и временами самоотверженной работы в защите «бело-голубым» и двух голов не хватило бы для победы. Выделю Шунича, который не только хладнокровно оборонялся на земле и в воздухе, выполнил какое-то умопомрачительное количество выносов – 16, почти столько же, как все остальные партнеры вместе взятые, но и качественно начинал атаки. У Тони 87% точных передач, даже коллеги из ЦСКА, которых прессинговали не столь ожесточенно, не могут похвастаться такими цифрами, а у напарника Рыкова и вовсе 50% брака.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Возвращение Чорлуки в состав после травмы – это, конечно же, дополнительная чемпионская подпитка для «Локомотива», потому что хорват остается самым классным защитником в РФПЛ. Ведран это наглядно продемонстрировал в игре с «Ростовом», где царил на втором этаже, да и в принципе не давал соперникам никаких шансов. Чорлука в 25-м туре был настоящей стеной, тот случай, когда работа защитника впечатляет не меньше, чем игра футболистов-созидателей.

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Можно отметить Мацея Рыбуса, который сражался как лев, но и Дмитрий Комбаров был не промах. Капитанская повязка как будто придала уверенности левому защитнику «Спартака»: уверенная работа с мячом, минимум невынужденных потерь, внятная позиционная игра в те моменты, когда «Анжи» переходил в атаку (болевая точка Комбарова), а также результативный пас на Кутепова.

Полузащитники

Игорь Горбатенко («Арсенал»)

Невозможно оставить без внимания дубль Горбатенко и в целом выдающийся матч в его исполнении. В поединке с «Уфой» у Игоря получалась буквально все – игра в пас, взаимодействия с партнерами, работа в отборе, голы. Возможно, это вообще лучший матч в карьере Горбатенко, ведь полузащитник отметился победным дублем в ворота прямого конкурента и действовал на запредельном уровне вдохновения.

Олег Шатов («Краснодар»)

Символическая сборная 25-го тура. Квинси, Шатов и Ташаев

Шатов и его агенты заплатили 10 миллионов рублей, чтобы Олег мог сыграть против «Зенита», который по-прежнему владеет контрактом полузащитника. Шатов вышел, забил гол, получил аплодисменты трибун и расплакался после замены на скамейке запасных. Та искренность, с которой Олег прожил всю эту ситуацию, вызывает симпатию. Шатова отмечаем не только за качественную игру (забитый гол + 89% точных передач), но и за это бесценное неравнодушие.

Александр Ташаев («Динамо»)

Автор победного дубля в ворота ЦСКА получает автоматический пропуск в стартовый состав символической сборной. Особенно классным получился первый гол, когда Александр плотно пробил в нижний угол мимо Акинфеева из не самой убойной позиции. Молодой полузащитник проводит качественный сезон, им уже интересовался «Спартак», а летом наверняка будут новые предложения от команд, выступающих в еврокубках.

Квинси Промес («Спартак»)

Промес очень тяжело начинал этот календарный год, дважды попадал в антисборные, но игра в Каспийске показала, что голландец собирается встретить окончание сезона в блестящих кондициях. После результативной передачи в игре с «Тосно» и гола в ворота «Крыльев Советов» Квинси разразился хет-триком в игре с «Анжи». Набравший ход Промес станет хорошим подспорьем для «Спартака» в решающих матчах сезона.

Чемпион демонстрирует класс

Нападающие

Ивелин Попов («Рубин»)

Конкуренция в созидательном блоке символической сборной невероятно высока. Скажем, не нашлось место Софьяну Ханни, который очень здорово сыграл против «Анжи», зато выделяем спартаковца в аренде – Ивелина Попова. У болгарина просто «прет» в «Рубине»: в матче с «Ахматом» он забил третий и четвертый голы за казанцев в четырех матчах. Фантастическая эффективность, Курбан Бердыев не нарадуется на подопечного. Очень интересно, как летом «Спартак» поступит с Поповым.

Павел Погребняк («Тосно»)

Символическая сборная 25-го тура. Квинси, Шатов и Ташаев

Спящий гигант проснулся! Погребняк не играл в «Динамо», но сейчас получается, что «бело-голубые» отмораживали уши назло маме, ведь Павел не разучился играть в футбол и забивает, какой бы ни была его зарплата. В прошлом туре Погребняк забил с пенальти в ворота «Спартака», теперь отметился дублем в игре с «Уралом» (один из голов тоже с одиннадцатиметрового) и был близок к хет-трику в компенсированное время второго тайма, однако екатеринбуржцев выручила перекладина.

Тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

В номинации «Тренер тура» выделяем дебютанта. Мурад Мусаев возглавил «Краснодар» непосредственно перед встречей с «Зенитом», молодой наставник заметно нервничал, что, вероятно, сказалось и на команде в первом тайме, однако в перерыве «быки» перестроились и даже воспользовались шансом на победу. Отметить Мусаева стоит как минимум по той причине, что это первая победа «Краснодара» в сезоне над одним из прямых конкурентов.

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Все комментарии
mat73
mat73
13 апреля в 05:34
А где спасители отечества и гордость нации из Цска и Питера?
свиноспартач
свиноспартач
11 апреля в 15:30
вот он наш шоколадный зайчик, перестал самогон пить с дениской в бане вот и голы пришли, давно ему говорил бросай пить, все по делу
1asss
1asss
11 апреля в 15:16
Шатов совсем как ребенок расплакался, стыдно товарисч
1asss
1asss ответил saha100
11 апреля в 15:12
saha100:
Бомжи у всех уже вызывают отвращение
у всех поросят ты хотел сказать?
1asss
1asss
11 апреля в 15:11
вот и промес выскочил, забил бы Ливерпулю другое дело
Спартыч
Спартыч
11 апреля в 12:39
А где эти , ну голубые,ой бело-голубые))
Bekelman55
Bekelman55 ответил шацк
10 апреля в 23:01
шацк:
Шатова и Ташаева в сборную!
с победой!!!
saha100
saha100
10 апреля в 20:44
Бомжи у всех уже вызывают отвращение
Брулин
Брулин
10 апреля в 20:37
болею за Спартак,но по мне так Ташаев тоже заслуживал.. Цска сильнее Анжи)
но у Промеса хет -трик
молодец Промес!
Правдин Семён
Правдин Семён
10 апреля в 19:44
Вместо Мусаева-Хохлов.Вместо Комбарова-Рыбус.И полный порядок.
scikuni
scikuni
10 апреля в 19:09
где класон с его рвением забить
AntiherQ1488
AntiherQ1488
10 апреля в 16:16
Го в Анти сборную глумиться над конебомжами))
spartach n1
spartach n1
10 апреля в 15:36
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
10 апреля в 15:28
Тренер - Хохлов. Вместо Шатова - Нобоа. И всё ок!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Avalanche85
10 апреля в 15:15
Avalanche85:
Тут не сборная сезона, а конкретно этого тура. А в этом туре именно его команда выиграла у одного из лидеров чемпионата. С более серьезными соперниками? Зенит слабый соперник?
Ну ващет, средняк какой то, с 5го места.
Avalanche85
Avalanche85 ответил Николай 86
10 апреля в 15:09
Николай 86:
Думаю Мусаева пока рано в сборную тура. Краснодар конечно победил, но посмотрим, как будет играть его клуб с сильными соперниками
Тут не сборная сезона, а конкретно этого тура. А в этом туре именно его команда выиграла у одного из лидеров чемпионата. С более серьезными соперниками? Зенит слабый соперник?
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил spartach n1
10 апреля в 15:00
spartach n1:
Чёта Степана не видно и великолепный картинки с лучшим во вселенной рекордсменом не постит ))
А чего Степе сказать?) Бомжи продули, подпевалы бомжей - продули. Его гадости на фоне реальности - смотрятся уж совсем нелепо.
RDeanW
RDeanW
10 апреля в 14:58
шо, опять весь питер в антисборную переехал? да нуууу, как неожиданно)
MAUS
MAUS ответил шацк
10 апреля в 14:55
шацк:
Шатова и Ташаева в сборную!
Если Ташаев рвётся в сборную то ему нужно повторить результат матча ЦСКА -Динамо с Локомотивом: забить пару голов и выиграть у ЛоКо, тогда Черчесов его точно в сборную возьмёт!!!
Бутсы
Бутсы ответил Николай 86
10 апреля в 14:52
Николай 86:
Думаю Мусаева пока рано в сборную тура. Краснодар конечно победил, но посмотрим, как будет играть его клуб с сильными соперниками
Согласен, рано делать выводы по Мусаеву.
Николай 86
Николай 86
10 апреля в 14:49
Думаю Мусаева пока рано в сборную тура. Краснодар конечно победил, но посмотрим, как будет играть его клуб с сильными соперниками
шацк
шацк
10 апреля в 14:37
Шатова и Ташаева в сборную!
spartach n1
spartach n1
10 апреля в 14:33
Чёта Степана не видно и великолепный картинки с лучшим во вселенной рекордсменом не постит ))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил MAUS
10 апреля в 14:32
MAUS:
А где АНТИ-сборная Тура,? походу, в ней будет одна конкуренции из армейцев и зенитовцев
Я, как Анти, могу ее составить)
Да да, все эти ребята:
https://www.soccer.ru/ЦСКА
https://www.soccer.ru/Зенит

Можно в рандомном порядке натыкать. Не ошибешься.
MAUS
MAUS
10 апреля в 14:30
А где АНТИ-сборная Тура,?
походу, в ней будет одна конкуренции из армейцев и зенитовцев
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил MAUS
10 апреля в 14:27
MAUS:
Ну если Димка Комбаров попал в эту сборную, то игрочишки ЦСКА и Зенита походу в полной .Опе))))
Чуть тише стала музыка,
И выключили свет,
Погребняк - в сборной тура!!

А паредасы - нет)
MAUS
MAUS
10 апреля в 14:27
Предполагаю, что в запасных этой сборной , тоже будет НУЛь коняшек и баклашек))))))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил MAUS
10 апреля в 14:22
MAUS:
Из зенитовцев только Шатов)))))
И то, забивший им же. Ни коней, ни бомжей:
MAUS
MAUS
10 апреля в 14:21
Ну если Димка Комбаров попал в эту сборную, то игрочишки ЦСКА и Зенита походу в полной .Опе))))
MAUS
MAUS
10 апреля в 14:19
Из зенитовцев только Шатов)))))
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