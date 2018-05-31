Швеция: есть ли «жизнь» без Ибры?

Сборная Швеции пробилась на чемпионат мира, опередив Нидерланды и Италию, но удастся ли удачно выступить в финальной части? «Соккер.ру» представляет «Тре Крунур».

Сборная Швеции

Лучший результат на мундиалях: второе место – 1958 год.

Место в рейтинге ФИФА: 23.

Капитан: Андреас Гранквист.

Тренер: Янне Андерссон (Швеция).

Соперники по группе: Германия, Мексика, Южная Корея.

Сыграет в городах: Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург.

Путь на ЧМ-2018. После Евро-2016 о завершении международной карьеры в сборной Швеции объявили сразу несколько опытных игроков во главе со Златаном Ибрагимовичем. А тут еще «Тре Крунур» попали в жесткую отборочную группу ЧМ-2018 с Францией, Нидерландами и Болгарией (+Беларусь и Люксембург). Шведы не были идеальны, но противники тоже теряли очки, в итоге команда Андерссона набрала 19 очков (6 побед, 3 поражения и ничья) и финишировала на втором месте вслед за французами, опередив голландцев по дополнительным показателям. Это гарантировало попадание в стыковые матчи, где сборная Швеции преподнесла сенсацию, лишив поездки на чемпионат мира сборную Италии.

Любопытные факты

- прозвища сборной Швеции – «желто-синие» («Blågult»), «Тре Крунур» («три короны», по аналогии с хоккейной сборной).

- сборная Швеции четырежды входила в четверку сильнейших команд планеты: четвертое место на ЧМ-1938, две «бронзы» - в 1950-м и 1994-м, а на домашнем мундиале-1958 скандинавы играли в финале, где уступили Бразилии и Пеле.

- это первое попадание шведов в финальную часть мундиаля с 2006 года. На два следующих турнира они квалифицироваться не смогли.

- на трех предыдущих чемпионатах мира, в которых сборная Швеции принимала участие, эта команда неизменно преодолевала групповую стадию (в 1994-м, 2002-м и 2006-м).

- лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции является Златан Ибрагимович: 62 гола в 116 матчах (2001 – 2016).

- Андреас Гранквист и Виктор Классон в прошедшем сезоне выступали за российский клуб «Краснодар».

- последним на сегодняшний день соперником сборной Швеции в финальных раундах ЧМ является сборная Германии, которая выбила скандинавов в 1/8 финала мундиаля-2006 (2:0, дубль Подольски). С немцами жребий свел шведов уже на групповой стадии ЧМ-2018.

- Маркус Альбек, являющийся помощником Янне Андерссона, забил гол в ворота сборной Англии на ЧМ-2006, а всего на его счету 74 матча и 30 мячей за сборную Швеции.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Робин Ольсен («Копенгаген»), Карл Йохан Йонссон («Генгам»), Кристоффер Нордфельдт («Суонси»).

Защитники: Микаэль Лустиг («Селтик»), Виктор Линделёф («Манчестер Юнайтед»), Андреас Гранквист («Краснодар»), Людвиг Аугустинссон («Вердер»), Эмиль Крафт, Филип Хеландер (оба - «Болонья»), Понтус Янссон («Лидс»), Мартин Ольссон («Суонси»).

Полузащитники: Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Виктор Классон («Краснодар»), Альбин Экдаль («Гамбург»), Себастьян Ларссон («Халл»), Джимми Дурмаз («Тулуза»), Маркус Роден («Кротоне»), Оскар Хильемарк («Дженоа»), Густав Свенссон («Сиэтл»).

Нападающие: Ола Тойвонен («Тулуза»), Маркус Берг («Аль-Айн»), Джон Гвидетти («Алавес»), Исаак Телин («Васланд-Беверен»).

Потери. Историю с несостоявшимся возвращением Ибрагимовича мы знаем, но это не потеря, а решение, а вот за Якоба Йоханссона очень обидно. Напомню, полузащитник греческого АЕКа забил единственный мяч в стыковом противостоянии с итальянцами, а в ответной игре получил разрыв крестообразных связок. С тех пор на поле больше не появлялся, в заявку на ЧМ, соответственно, тоже не вошел.

Лидеры. Андреас Гранквист, Маркус Берг.

Тактика. Янне Андерссон методично использует классическую расстановку 4-4-2 – по этой схеме Швеция отыграла весь отборочный цикл, включая стыковые матчи против Италии. Тойвонен и Берг составляют ударную связку форвардов.

Ориентировочный состав (4-4-2): Ольсен – Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон – Экдаль, Ларссон, Классон, Форсберг – Тойвонен, Берг.

Сила. Такая мысль может прозвучать крамольно, но Швеция без Ибрагимовича, похоже, сильнее Швеции со Златаном. Так часто бывает, когда одинокая звезда вольно или невольно рушит командный баланс, который может сложиться между футболистами примерно одного уровня. Дружина Андерссона оформилась в настоящую команду без самого звездного шведского игрока XXI века. Швеция – это физическая мощь, высокая мотивация, внятная тренерская работа – как фундаментальная, так и на бровке во время матчей. «Тре Крунур» - слаженный механизм, в котором каждый винтик и шестеренка на своем месте.

Слабость. Другое дело, что средний уровень нынешних шведских сборников оставляет желать лучшего, а качество футболистов в любом случае определяет потолок команды, как упорно ни выжимай из них соки. Выделяется на общем фоне Эмиль Форсберг, но в остальном речь идет об игроках-функциях. На счастье шведов, большинство из них – парни с характером, что, конечно, спасает. Недостаток глубины и качества состава усугубляется тем, что в прошедшем клубном сезоне не все шведы выступили здорово. Линделеф не нашел себя в Манчестере, основной вратарь Ольсен получил травму, Гвидетти не заиграл в «Алавесе», Тойвонен бледно смотрится в «Тулузе», а главный форвард Берг играет в ОАЭ. Как вы понимаете, больше всего вопросов к атаке, ведь созидательную игру нельзя организовать, для ее создания нужны креативные футболисты в хорошей форме и должным образом вдохновленные.

Модный разговор

Симпатичную экипировку пошили шведам в «adidas». Основной комплект желтого цвета, по тренду нынешнего года в нем есть ностальгические нотки – навеян формой из 1988 года. Второй комплект ярко-синий с другим узором, другой окантовкой воротника, а три полоски переехали в нем с боков на плечи.

Главный тренер. Янне Андерссон (Швеция)

У 55-летнего специалиста нет за плечами яркой футбольной карьеры, даже по меркам Швеции он не был известным игроком, выступал в низших лигах и за любительские команды. Но партнеры еще тогда отмечали дельные подсказки Янне, который всегда стремился преобразовывать хаос в порядок. Андерссон начал тренировать, стартовал с пятого дивизиона, постепенно поднимаясь по служебной лестнице. В 2011 году он принял «Норрчепинг», который только что вернулся в элитную лигу. Андерссону понадобилось четыре года, чтобы привести свою команду к чемпионскому титулу. В 2016-м Янне возглавил сборную Швеции после Эрика Хамрена и уже сделал немало: впервые за 12 лет вывел «Тре Крунур» на чемпионат мира, преодолев нелегкий путь. Иногда Андерссона называют «тренером без фантазии», потому что он мало экспериментирует, придерживается одной схемы, а его команды показывают вроде бы футбол без изысков и загадок. Но организация решает, Янне двумя руками голосует за игровую дисциплину, которая у него во главе угла.

Главная звезда и объект наблюдений. Эмиль Форсберг

Уже не юный хавбек 26 лет от роду представляет «РБ Лейпциг», который этим летом готов расстаться со шведом за сумму в районе 55 миллионов евро. Претенденты: «Ювентус», «Арсенал» и «Атлетико». Форсберг – по настоящему классный игрок, но иногда ему не хватает дерзости, действует слишком правильно и скромно, «все для команды». Впрочем, именно это делает Форсберга тем, кто он есть, плеймейкером до мозга костей. Прошедший сезон получился не таким ярким, а вот в кампании-2016/2017 Эмиль «настрелял» 22 результативные передачи при 11 забитых голах. Определенно, полузащитник по прозвищу Мини-Фоппа (дед – Большой Фоппа, отец – Маленький Фоппа, Эмиль – мини) будет главным креативным звеном сборной Швеции на ЧМ-2018. Предлагаем последить за ним очень внимательно и всесторонне оценить игру Эмиля, который после чемпионата мира может сменить прописку и оказаться в топ-клубе.

Где можно увидеть сборную Швеции?

База: Краснодарский край, Геленджик. Kempinski Grand Hotel Gelendzhik.

Матчи группового этапа

18 июня, Нижний Новгород. «Нижний Новгород», против Южной Кореи.

23 июня, Сочи. «Фишт», против Германии.

27 июня, Екатеринбург. «Екатеринбург Арена», против Мексики.

Наверное, краснодарцы Гранквист и Классон посоветовали поселиться в Краснодарском крае, поближе к побережью. Плюс, один из матчей шведам играть в Сочи. А не выйдут в плей-офф турнира, так хоть отдохнут на море. Правда, не все в Швеции поняли выбор именно в пользу Геленджика и отеля на 400 номеров, где будет много отвлекающих факторов.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Швеция поведет борьбу за выход из группы, но в одном квартете с Германией сложно претендовать на первую строчку, так что, скорее всего, шведы будут оспаривать вторую путевку в плей-офф с мексиканцами. И все решится в очном матче последнего тура в Екатеринбурге. А вот выйти в 1/8 финала со второй строчки группы «F» - означает с большой долей вероятности попасть на Бразилию. В общем, попадание в плей-офф можно будет считать хорошим результатом. Но состоится ли оно?

Прогноз «Соккер.ру»: поставим в этом квартете на две европейские команды. Швеция вопреки пессимистичному настрою местных СМИ, которые напирают на плохой сезон для многих игроков сборной, сможет пробиться в плей-офф вместе с Германией. «Тре Крунур» сломят сопротивление Южной Кореи за счет класса и физики, а мексиканцев превзойдут в организации.