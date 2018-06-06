Бельгия: ожидание выхлопа от золотого поколения

Уже несколько лет только и твердят, что у Бельгии выросли крайне талантливые футболисты. «Соккер.ру» знакомит с теми, кто будет одним из фаворитов ЧМ-2018.

Сборная Бельгии

Лучший результат на чемпионатах мира: четвертое место – 1986

Место в рейтинге ФИФА: 3

Капитан: Венсан Компани

Тренер: Роберто Мартинес (Испания)

Соперники по группе: Англия, Тунис, Панама

Сыграет в городах: Сочи, Москва, Калининград

Путь на ЧМ-2018. Дорогу бельгийцев на чемпионат мира сложно назвать тернистой. Скорее она была устлана победами. Бельгия одной из первых досрочно квалифицировалась на финальный турнир в Россию. Сомнений в этом ни у кого не было с первых туров. Первые четыре матча отборочного цикла бельгийцы выиграли с разгромным счетом при разнице мячей 21-1. Умопомрачительный темп был сбит только в марте прошлого года, когда Греция урвала ничью на выезде. После этого бельгийцы благополучно выиграли еще пять матчей, забив в трех из них больше четырех мячей. Можно сказать, что по отбору Бельгия прокатилась катком и даже не заметила сопротивления, хотя помимо статистов из Эстонии, Гибралтара, Кипра в группе выступали Босния и Герцеговина, Греция.

Любопытные факты

- в десяти матчах отборочного цикла Бельгия забила 43 мяча, пропустив всего шесть;

- в отборочном цикле Бельгия повторила свою самую крупную победу в истории, обыграв Гибралтар со счетом 9:0;

- Бельгия не знает поражений в 17 матчах различного статуса подряд – это рекорд, в последний раз она проигрывала в товарищеском матче с Испанией (0:2) сразу после Евро-2016;

- под руководством Мартинеса сборная Бельгии проиграла только один матч, пять раз сыграла вничью, 12 раз победила.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Коэн Кастелс («Вольфсбург»);

Защитники: Венсан Компани («Манчестер Сити»), Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Томас Менье (ПСЖ), Томас Вермален («Барселона»), Дедрик Боята («Селтик»);

Полузащитники: Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»), Юри Тилеманс («Монако»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Мусса Дембеле («Тоттенхэм»), Маруан Феллаини («Манчестер Юнайтед»), Торган Азар («Боруссия» Менхенгладбах), Насер Шадли («Вест Бромвич»), Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Леандер Дендонкер («Андерлехт»);

Нападающие: Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Миши Батшуайи («Боруссия» Дортмунд), Дрис Мертенс («Наполи»), Эден Азар («Челси»).

Потери. Перед самым чемпионатом мира травму получил «хрустальный» капитан сборной Бельгии Венсан Компани, был риск, что он пропустит турнир, но все же в заявку его включили. Потерей многие считают отсутствие полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана. Вокруг его невключения в заявку развернулась целая эпопея, но Мартинес стойко держит удар и заявляет, что так будет лучше для атмосферы в команде и тактики.

Лидеры. Эден Азар, Тибо Куртуа, Венсан Компани, Маруан Феллаини, Кевин Де Брюйне. С таким подбором исполнителей лидерскую роль на себя может в любой момент взять кто угодно.

Тактика. Мартинес старается выжать максимум из уникального подбора исполнителей, поэтому его тактику можно охарактеризовать как 3-4-2-1, если разбирать детально по линиям. Или кто-то скажет, что бельгийцы играют в пять защитников. Но все же фланговые игроки при такой расстановке у Мартинеса хорошо покрывают всю бровку, и язык не повернется назвать, например, Феррейру Карраско защитником. Груз обороны в основном лежит на трех центральных мощных защитниках.

Ориентировочный состав: Куртуа – Вертонген, Компани, Алдервейрелд – Менье, Феллаини (Витсель), Де Брюйне, Феррейра Карраско – Мертенс, Э. Азар – Лукаку.

Сила. Разумеется, это подбор игроков. В сборной Бельгии можно бросить камень в любой участок поля и попадешь в дорогостоящую звезду. Собственно, это позволяет Мартинесу создавать свою уникальную расстановку, чтобы поместить всех лучших на поле одновременно. Не обходится без потерь, конечно, тут снова вспомним про не попавшего в систему Наингголана. Но когда тебе удалось вместить блистательных Эдена Азара, Де Брюйне, Мертенса, Феррейру Карраско, могучих харизматичных Феллаини, Лукаку, Вертонгена и Компани в один состав, ты можешь быть доволен собой и не особо переживать за качество исполнения. Сила сборной Бельгии в подборе исполнителей и в том, как эти исполнители усвоили тренерскую схему, по которой работают весь отборочный цикл плюс товарищеские матчи. Бельгийцы реально знают, что делают и чего хотят.

Слабость. Слишком многого ждут от сборной Бельгии. Давление на эту команду, которая, по сути-то, ничего не выиграла еще и не приближалась к каким-то финалам, слишком уж значительное. Кого спросишь, вся ставят на бельгийцев в числе фаворитов. И скромные интервью самих игроков тут не помогают: вынь да положь как минимум полуфинал. В своих клубах все эти ребята большие звезды, много выигравшие, а вот в сборной пока не получается. Да, отборочный цикл прошли сверхубедительно, но за отбор медали не дают. А в финальной части чемпионата мира в дело вступают совсем другие категории и психологические игры.

Модный разговор

Форма сборной Бельгии достаточно узнаваема. Это не только характерный полностью и классически красный цвет основного комплекта, но и вкрапления герба футбольной федерации с ромбами того же красного и желтоватого цветов. Вторая форма довольно специфическая: в желтую двух тонов горизонтальную тонкую полоску. Смотрится интересно.

Главный тренер. Роберто Мартинес (Испания)

За работу в сборной Бельгии Мартинес взялся очень уверенно, цепко, хотя поначалу многим показался выбор федерации в пользу этого испанца сомнительным. Все прекрасно понимали, что такому звездному поколению нужен специалист под стать. В уровне Мартинеса возникали сомнения. Хотя в целом у него сложилась хорошая репутация, но не более. Мартинес, поработав с «Суонси», «Уиганом» и «Эвертоном», рисковал стать типичным Стивом Брюсом или Александром Тархановым по-нашему, но решил внезапно броситься в омут работы со сборной, которую подхватил в 2016 году. Пока получается более чем убедительно. Даже конфликт с Наингголаном не пошатнул позиции специалиста, который имеет больно уж сладкую статистику: 12 побед при одном поражении.

Главная звезда. Эден Азар

Кто-то может поспорить, конечно, назвав Де Брюйне, допустим, однако по совокупности мнений наверняка первое место в рейтинге звездности получит Эден Азар. Все-таки он давно играет на высочайшем уровне, является одним из лучших футболистов сложнейшего чемпионата Англии, лидер «Челси» в любом его состоянии, постоянный претендент на переход в «Реал», который все никак не состоится. Голы, голевые передачи, дриблинг – острые моменты гарантированы всегда, когда на поле появляется Азар. Это уже бренд.

За кем следить в сборной Бельгии?

Смотрите, как бы глаза не разбежались. Можно следить за всеми – любой способен на подвиг. Любопытно будет посмотреть, как «китайские» товарищи Витсель и Феррейра Карраско себя почувствуют в «большом футболе». Также обратим внимание на брата Эдена Азара Торгана, который тоже рвется в звезды. Заметно обросли мясом и техникой с мастерством после переезда в чемпионат Франции Томас Менье и Юри Тилеманс. На них обратите внимание. А уж последить за Мертенсом и Де Брюйне даже не просим – они сами своими умопомрачительными действиями привлекут взгляды.

Где можно увидеть сборную Бельгии?

База. Подмосковье, Дедовск, спорткомплекс «Гучково».

Матчи группового этапа

18 июня. Сочи. Панама

23 июня. Москва, «Спартак». Тунис

28 июня. Калининград. Англия

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Безусловно, команде, которая располагается на третьем месте в рейтинге ФИФА, не велено думать ни о чем, кроме как о победе на чемпионате мира. Выше бельгийцев только Бразилия и Германия. В каком еще статусе нужно подойти, чтобы точно считаться одним из фаворитов всего турнира? В сборной Бельгии стараются не нагнетать, о больших задачах не говорят, но прекрасно понимают, что цель – чемпионство, а возможности для этого есть. Ведь золотое поколение вряд ли уже на следующем турнире будет таким свежим. Время идет, и тем же Эдену Азару и Де Брюйне 27 и 26 лет соответственно, Мертенсу, Феллаини, Компани, Вертонгену – за 30 лет. Если не сейчас, то когда?

Прогноз «Соккер.ру». Календарь группового турнира составлен очень удобно для Бельгии и Англии. К очной встрече они будут понимать все расклады и вполне вероятно уже гарантируют себе выход в плей-офф. Им останется только распределить первое и второе места, а их пожелания будут зависеть от того, как разовьются события в параллельной группе. А впереди поджидают Германия и Бразилия. Это будет славная мясорубка, в которой что угодно может случиться. Но поверим в полуфинал для Бельгии.