Топ-7 подвигов Роналду за сборную Португалии

После дикого вечера в Сочи блогер «Соккер.ру» DaveGrohl напоминает, почему Криштиану так любят на родине и не сомневаются в искренности его чувств к национальной сборной.

«Вперед, семья!» - так Роналду отреагировал на свою личную победу и ничью Португалии с Испанией. А его вечный напарник по известному вам спору вчера вяло не исключил, что завершит карьеру в сборной Аргентины в тридцать один год после ЧМ-18.

А Криштиану точно не из тех, кто сдается. Хотя бытует мнение, что за сборную забивает только слабым командам, он второй в карьере гол за Португалию придумал в полуфинале Евро-2004 в ворота Нидерландов. Роналду часто забивал важные мячи, играя на кураже, и не смотрел на соперника.

7 место. Покер в ворота Андорры в отборе к ЧМ-18

Покер в официальном международном матче – очень редкое событие. Невероятно редкое. Не смейтесь, пока не узнаете, что у Пеле никогда такого не было. А его Бразилия была на две головы выше этой Португалии, могла забить много любому сопернику. У Месси нет покеров даже в товарищеских матчах за Аргентину, хотя играл против Гватемалы, Панамы и Гаити и праздновал по три мяча. У великого форварда Роналдо нет покера за сборную, хотя его Бразилия забивала по шесть, семь голов. А Роналду забил четырежды Андорре. Пусть маленький успех, но пример выдающейся голевой кровожадности. Три испанцам, четыре – Андорре в тридцать один год, никого не жалеет.

6 место. Дубль с Нидерландами на Евро-2012

Украино-польский турнир Роналду начал слабо, ему не удавалось себя показать, со штрафных бил по воробьям, выходы один на один порол, а с трибун слышал фамилию Месси – фанаты немцев и датчан постарались, чтобы лидеру Португалии было некомфортно играть в групповых матчах. Шесть лет назад Роналду ужасно действовал в центре нападения, был инсайдом, долго искал место на поле без поддержки коллег. Но в решающий момент выстрелил и благодаря дублю голландцам вывел команду из группы. Дальше Португалия доберется до полуфинала, где проиграет Испании по пенальти, но до Роналду очередь не дойдет.

5 место. Хет-трик Северной Ирландии в отборе ЧМ-14

Пусть это звучит странно, но в Португалии Роналду далеко не всегда тянет одеяло на себя. Скорее ему приходится играть без поддержки. Поэтому фактически получаются матчи его сборной против соперника, и отдельно игра самого форварда против чужой защиты. В результате первый хет-трик за сборную заслужил аж в 28 лет – через десять лет после дебюта. А ведь северные ирландцы вели 2:1 и дома играют сильно! Но два гола головой и штрафной заставили «Виндзор Парк» замолчать. Благодаря дождливой победе 2:4 португальцы смогли финишировать в группе вторыми после России.

4 место. Победный гол в полуфинале с Уэльсом

Подозрительно много у человека важных матчей и мячей за сборную, если верить, что Роналду не умеет выручать в решающий момент. Конечно, у него хватает провальных игр с грандами – и Испании забил вчера впервые. Но тот Уэльс был хорош, пока не встретился с Роналду. Валлийцам не помог Бэйл, не помогли подсказки сильного тренера, который разобрал на молекулы тактику России в группе, ведь Криштиану завоевал для Португалии право на трофей с венграми и валлийцами. Францию обыграли без него на поле, но победный гол в полуфинале – авторства лидера сборной.

3 место. Дубль в ворота Венгрии на Евро-2016

Поражение перечеркивало робкие мечты Португалии о победе на чемпионате континента. Венгрия собралась на том турнире и действовала отлично, а оборона Сантуша сыграла примерно так, как вчера против Испании. Только один человек на поле мог перевернуть игру. Если позже в плей-офф португальцы соберутся и будут действовать как команда – включится Патрисиу, Пепе, появится Куарежма, то против венгров во Франции герой был один. Роналду сделал дубль, оформил ничью 3:3 и затащил португальцев в плей-офф. А что было дальше – история.

2 место. Хет-трик Швеции в стыках к ЧМ-14

Первый матч португальцы выиграли благодаря Роналду – забил единственный мяч. Но сборная Швеции могла отыграться. И португальский футбол был далек от идеального – впрочем, как обычно и бывало с самого начала игр Роналду за сборную, ведь поколение Манише дважды проиграло грекам, как помните. А здесь Златан был настроен убивать, но Роналду первым сделал ход. Затем Ибрагимович ответил дублем, но еще два гола Криштиану поставили точку в стыковой паре. Португалия отправилась в Бразилию благодаря капитану.

1 место. Хет-трик в ворота Испании на ЧМ-18

Роналду – ветеран футбола, но в этом году забил в падении через себя «Ювентусу» в Лиге чемпионов, а теперь приехал после сложного сезона на чемпионат мира и в первом матче выдал лучшее представление за сборную в карьере. Испания не пропускала трижды от одного человека двенадцать лет. А поскольку они среди однозначных фаворитов ровно десять лет, то хет-трик северного ирландца Хили, получается, был еще в прошлой жизни «Красной Фурии». Но Роналду добавил им кошмаров в коллекцию. Откровенно спас Португалию от поражения и все сделал сам.

Роналду продолжит список игрой против Месси?

Теперь у Криштиану шесть голов на чемпионатах мира, а у Лионеля пока пять. Ваш ход, Месси, ведь у португальца еще и свежая победа в ЛЧ. Если Лионель не поднимет над головой кубок мира, то вы знаете, кто получит рекордный шестой «Золотой мяч». А вот если Португалия забьет больше голов Ирану и Марокко, чем испанцы, и выйдет из группы с первого места, то в том же Сочи могут сыграть именно против Аргентины в четвертьфинале!

Не исключено, что «Золотой мяч» в этот раз разыграют в очном матче, если все сложится. Хотя нигерийцы, хорваты и исландцы – замечательные сборные, от такого десерта не откажемся. Так что Аргентине с Португалией и карты в руки. Идеальному сценарию турнира выгодно, что Роналду вчера не сдался Де Хеа, Рамосу, Пике, Бускетсу и Диего Косте. Заодно Криштиану напомнил, что за сборную всегда играл с огромным желанием и вдохновением. Он патриот своей страны и настоящий мастер.

Один мудрый человек сказал: «Дисциплина – очищающий огонь, благодаря которому талант становится навыком». Роналду многолетним следованием четких правил подготовки доказал, что приручил собственную одаренность. Довел решения до автоматизма, в результате заработал пенальти в дебюте встречи, нанес условно слабой левой ногой такой удар, что Де Хеа не справился, а потом пробил в миллиметрах от головы крайнего испанца в стенке. Заслужил ничью.

Тончайшая работа, феникс прошел очищающий огонь. За сборную после тридцати Роналду играет еще мощнее, чем раньше. Вчера догнал Пушкаша и занял второе место в истории по международным голам – 84 подвига. А в тридцать три года стал самым возрастным автором хет-трика на ЧМ в истории. В ближайшее время не заявит, что бросит играть за сборную. Даже в тридцать семь может оказаться в Катаре, ведь чего Роналду не любит и не умеет – останавливаться.