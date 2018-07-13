Тренерские треугольники «Челси»

Чемпионат мира заканчивается, клубы готовятся к новому сезону. И только «Челси» продолжает ломать копья, сражаясь за и против итальянцев. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы - о киношных страстях.

Вряд ли в «Челси» предполагали, во что ввязываются, когда решили сменить главного тренера. В Лондоне недооценили принципиальность и способность к вредительству экспрессивного президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, с которым крайне сложно вести дела, особенно если он обиделся. А именно обида руководит Де Лаурентисом, который не может полюбовно расстаться с Маурицио Сарри, не отпуская того с контракта.

При этом у «Наполи» уже есть другой главный тренер – Карло Анчелотти. Так что неаполитанцы прямо сейчас обладают самой внушительной парой главных тренеров. Конечно, это шутка и Сарри уже никакого отношения к команде не имеет. Однако Де Лаурентис предпочитает проучить этого тренера, платя ему зарплату и не отпуская без внушительных отступных. О причинах обиды глава «Наполи» говорил вполне открыто, как он это делает всегда:

«Я всегда был очень вежлив с Сарри, всегда поддерживал его.

Но если у тренера есть контракт на два года, а он начинает публично говорить „не знаю, останусь ли я“, „не знаю, сможет ли клуб удержать своих лучших игроков“, то всё это указывает на недостаток веры в клуб. Маурицио так и не ответил мне, хочет ли он остаться. Если ты закрываешь дверь у меня перед носом, я не буду вмешиваться в твою работу, но только до определенного момента».

Причем если верить итальянским СМИ, за время переговоров, которые длятся уже не один месяц, в деле Сарри периодически возникали просветы. Изначально сообщалось, что «Наполи» просит за расторжение контракта с ним 8 миллионов евро. Лондонцы отказались выплачивать такую сумму и пытались найти какие-то компромиссы.

Появилась информация, что цифру удалось-таки скостить, однако новостей о назначении все не поступало и не поступало. Стало очевидно, что с объявлением скорого хэппи-энда пресса поторопилась. А Де Лаурентис решил взбрыкнуть, поддавшись очередному обострению. Он запросил уже 20 миллионов евро за Сарри, что, разумеется, «Челси» не устраивает. Лондонцы даже на всякий случай провели переговоры с Лораном Бланом, который сидит без работы с 2016 года, когда ушел из ПСЖ.

Однако сам француз дал понять, что с «синими» не срослось. Он намекнул, что у него этим летом был очень хороший вариант, однако договориться не получилось. Очевидно, что Блан имел в виду как раз «Челси». Это означает, что лондонцы намерены биться за Сарри до конца. Но время-то идет. И пока другие клубы уверенно проводят предсезонку, наигрывают состав, схему, проводят вдумчивую трансферную кампанию, «Челси» воюет с ветряными мельницами в голове отдельно взятого Де Лаурентиса.

Кажется, решение удалось найти с помощью пакетного соглашения. Ведь «Челси» еще договорился о покупке полузащитника Жоржиньо у «Наполи», о чем сообщил как раз Де Лаурентис. Тут он упорствовать не стал, отпустив хавбека. Поскольку Жоржиньо и бастовать сможет в случае чего. К тому же Де Лаурентис вроде как ему обещал, что прислушается к мнению игрока, продавая его. Ведь изначально неаполитанцы хотели продать полузащитника в «Манчестер Сити», но Жоржиньо попросил отпустить его в «Челси».

Очевидно, получив определенные гарантии от Сарри, которого пока не так охотно в Лондон отпускают. Но «Челси» может согласиться переплатить за Жоржиньо, чтобы Де Лаурентис был сговорчивее в вопросе Сарри. Скажем, купить одновременно единым пакетом и игрока, и тренера. Это будет одна из самых оригинальных сделок на трансферном рынке, конечно. При этом с самим Сарри все детали контракта уже согласованы.

Договор будет подписан на два года, определенные наметки и в трансферных планах есть. Ситуация получается практически анекдотическая. Один клуб, имея своего контрактного тренера, согласовывает трансферы и строит планы с тренером другого клуба, у которого есть еще один полноценный наставник. Натуральная «Санта-Барбара».

А ведь пока еще на сцену не выходил Антонио Конте. Этот итальянец затаился, выжидая, когда из категории слухов все сообщения про Сарри выйдут в реальность. Тогда уже «Челси» придется делать что-то с ним. Ведь у Конте тоже есть обеспеченный компенсацией контракт. Антонио нарочно ничего не говорит, ни о чем не заявляет, выдерживает паузу, ждет действий со стороны клуба, чтобы как-то отреагировать.

Насмотревшись на игру Де Лаурентиса, он может тоже показать характер и обидеться, сочтя неблагодарным такое поведение «Челси» после принесенного им чемпионского титула, пусть потом и последовал провал. Намеки на то, что «Челси» будет тяжело и с Конте, уже появились. Итальянцу якобы стало известно, что «синие» хотят его уволить без компенсации, которая составляет 9,5 миллиона евро. «Челси» планирует провести эту операцию «по статье», как говорят у наемных работников.

То есть уволить Конте по обоснованной причине – из-за его нашумевшего смс в адрес Диего Косты, после чего нападающий оказался бесполезен для клуба. То есть из-за Конте и его не очень логичного поведения «Челси» понес ущерб – такова мотивация лондонцев в решении разорвать контракт с Конте без компенсации. Разумеется, итальянец это дело так не оставит и будет обращаться в суд, в ФИФА. А потому увлекательное противостояние «Челси» против итальянцев в духе мелодраматического сериала продолжится.