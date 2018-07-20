«Семёрка» «Ювентуса». За кем будет «донашивать» номер Роналду?

Седьмой номер в «Юве» не обладает культом, как в «Реале» или МЮ, где отметился Криштиану, тем не менее, «Соккер.ру» любопытно познакомиться с предшественниками Роналду.

«Приятнее отдавать, нежели принимать. Благословляю тебя, Криштиану, в этом новом приключении», - написал в своем «инстаграме» Хуан Куадрадо и выложил фото с седьмым номером «Ювентуса».

Публикация от Juan Cuadrado (@cuadrado) 11 Июл 2018 в 10:29 PDT

Колумбиец поступил мудро, у него не было ни единого шанса сохранить за собой «семерку» после приобретения «Ювентусом» обладателя пяти «Золотых мячей», у которого есть личный бренд CR7. Криштиану Роналду = «7». Другой номер для португальца стал бы каким-то нонсенсом, да и для бизнеса плохо. Что касается Куадрадо, то Хуан запостил в «сториз» фото в позе мыслителя и попросил подписчиков помочь ему сделать выбор – 16-й или 21-й? Речь, конечно же, об игровом номере в «Ювентусе». Хуан как-нибудь разберется, а мы взглянем на известных носителей седьмого номера «Ювентуса», у которого сейчас самый известный обладатель в истории. Но были и другие.

1973 – 1977. Франко Каузио (Италия)

Раньше такого трепетного отношения к номерам не существовало, футболисты основного состава получали футболку с той или иной цифрой на спине в зависимости от занимаемой позиции. Конечно, кто-то чаще был «десяткой», а кто-то – «семёркой», в частности, под этим номером в 50-е годы XX века выступал легендарный футболист, а позже президент «Ювентуса» Джампьеро Бониперти. Первым же игроком, проносившим 7-й номер у себя на спине дольше одного сезона, стал Франко Каузио. Полузащитник, отдавший «Старой Синьоре» больше десяти лет карьеры, на протяжении четырех сезонов носил «семерку», хотя иногда делился – с Марко Тарделли, Антонелло Куккуредди, Оскаром Дамиани. Тем не менее, именно чемпион мира 1982 года может считаться первым полноправным обладателем седьмого номера «Ювентуса».

1983 – 1984. Доменико Пенцо (Италия)

Не было очереди за седьмым номером в те времена. Форвард Доменико Пенцо пришел в «Ювентус» из «Вероны» ровно на сезон, который и посвятил ношению «семерки». Запомнился несколькими голами, а для себя выиграл первые трофеи в карьере – скудетто и Кубок Италии.

1984 – 1985. Массимо Бриаски (Италия)

Еще один не слишком результативный нападающий, которому посчастливилось поиграть в «Ювентусе» и завоевать со «Старой Синьорой» ряд трофеев, в том числе Кубок чемпионов. Ни о какой звездности речи не идет, Бриаски даже за сборную Италии ни разу не сыграл в своей карьере.

1985 – 1986. Массимо Мауро (Италия)

Полузащитник оборонительного плана, провел в «Ювентусе» в общей сложности четыре сезона и некоторое время играл в футболке с любимым номером Криштиану Роналду. Это сейчас мы привыкли, что седьмой номер лучше подходит для креативных игроков, еще тридцать лет назад никто не заморачивался.

1987 – 1989. Анджело Алессио (Италия)

Сейчас Анджело Алессио известен по совместной работе с Конте, он помогает Антонио со времен «Сиены», прошел вместе с ним «Ювентус», сборную Италии и «Челси». А было время, когда Анджело играл за «Старую Синьору», пять лет – это вам не шутки!

1989 – 1990. Сергей Алейников (СССР/Беларусь)

Первый иностранец под седьмым номером в «Ювентусе» и, неожиданно, белорус. Алейников уехал в Турин из минского «Динамо», поиграл сезон за «Бьянконери», но после отставки Дино Дзоффа вынужден был искать себе новую команду и перебрался в более скромный «Лечче».

1990 – 1991. Томас Хесслер (Германия)

Свой единственный и не самый удачный сезон в «Ювентусе» (1 гол в 32 матчах Серии A) немецкий хавбек провел с седьмым номером на спине.

1991 – 1993. Паоло Ди Канио (Италия) и Роберто Галья (Италия)

На этом отрезке «семерку» делили между собой защитник Галья (более 200 матчей за «Юве») и известный всему свету своими взглядами и выходками Паоло Ди Канио.

1993 – 1994. Андреас Мёллер (Германия)

«Семерка» «Ювентуса» часто меняла хозяев, но неоднократно попадала в руки чемпионов мира. Помимо Каузио, ее примерял Андреас Мёллер – победитель мундиаля-1990 в составе сборной Германии.

1995 – 1996. Дидье Дешам (Франция)

Если Андреас Мёллер примерил черно-белую футболку с цифрой «7» через несколько лет после своей победы на чемпионате мира, то Дидье Дешам, напротив, сделал это за три года до триумфа французов на домашнем ЧМ-1998. А в этом году Дешам выиграл чемпионат мира еще и в качестве тренера.

1996 – 1999. Анджело Ди Ливио (Италия)

На счету этого полузащитника 270 матчей за «Ювентус», и в конце 90-х именно он чаще всего красовался с «семеркой» на спине.

1999 – 2006. Джанлука Пессотто (Италия)

11 лет карьеры Пессотто отдал туринскому «Ювентусу», один из популярнейших игроков своего времени, символ клуба наравне с Алексом Дель Пьеро и Чиро Феррарой. Именно Джанлука первым всерьез и надолго завладел седьмым номером и ни с кем не делился своей прелестью.

2007 – 2011. Хасан Салихамиджич (Босния и Герцеговина)

Один год «семерка» «Ювентуса» оставалась бесхозной, а потом из «Баварии» пришел Хасан Салихамиджич и четыре года выступал под этим номером.

2011 – 2015. Симоне Пепе (Италия)

Следующие четыре года «семерка» провела на спине у Симоне Пепе. Просто оцените разницу в масштабах личностей между недавним владельцем и новоиспеченным.

2015 – 2017. Симоне Дзадза (Италия)

Еще один футболист далеко не топ-класса, совсем недавно носивший номер Криштиану Роналду.

2017 – 2018. Хуан Куадрадо (Колумбия)

Еще недавно серьезных претендентов на седьмой номер не было, но Куадрадо посчастливилось только сезон отыграть с модной цифрой на фюзеляже. Криштиану пришел! И Хуан благородно и благословенно отодвинулся в сторону.

Криштиану Роналду (Португалия)

По молодости КриРо играл под 17-м номером, первый сезон в «Реале» провел с «девяткой» на спине, так как любимая цифра была занята легендарным Раулем, но, в общем, мы все привыкли, что Роналду – это «семь». В «Ювентусе», как мы видим, нет какого-то пиетета к этому номеру. Что ж, теперь будет!

Роналду + «Ювентус» = сплошная выгода