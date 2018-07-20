Топ-10 самых дорогих вратарей в истории

20 июля 2018, 13:00

Алиссон побил «вечный» рекорд Джанлуиджи Буффона и взобрался на вершину рейтинга самых дорогих вратарей в истории футбола. «Соккер.ру» показывает свиту нового короля.

10. Себастьян Фрей (Франция)

Трансфер: В 2003 году из «Интера» в «Парму» за 21 миллион евро (23 года)

На стыке веков молодой француз пытался закрепиться в «Интере» и даже провел сезон-2000/2001 в качестве основного вратаря, но после этого «Нерадзурри» приобрели Франческо Тольдо, а Фрей занялся поисками нового клуба. «Парма» сначала взяла молодого вратаря в двухгодичную аренду, а по ее окончании выкупила трансфер Себастьяна в «Интера» за 21 миллион евро. Даже по нынешним меркам весьма приличная сумма за голкипера, тем более Фрей так и не стал суперзвездой, пусть и долго играл в Серии A за разные команды, имея хорошую репутацию.

9. Алекс Мерет (Италия)

Трансфер: В 2018 году из «Удинезе» в «Наполи» за 22 миллиона евро (21 год)

Свеженький трансфер, который вы могли легко пропустить. После ухода Пепе Рейны «Наполи» озаботился укреплением вратарской линии, приобретя у «Удинезе» сразу двух голкиперов – молодого Мерета и опытного грека Карнезиса. Алекс – воспитанник «Зебр», но за родной клуб он почти не играл, а проявил себя в последнее время в составе СПАЛа, за который выступал сначала в Серии B, а затем и в элите. Считается большим талантом. А вот карьера в «Наполи» началась не слишком весело: Мерет сломал руку на тренировке и теперь пропустит месяц-полтора, так что занять место в воротах со старта сезона не сможет.

8. Давид Де Хеа (Испания)

Трансфер: В 2011 году из «Атлетико» в МЮ за 25 миллионов евро (20 лет)

«Манчестер Юнайтед» поймал птицу удачи, подписав испанского вратаря шесть лет назад, ведь даже в печальных для «Красных Дьяволов» сезонах Де Хеа тащил мертвые мячи и позволял команде оставаться на плаву. А ведь поначалу были сомнения в том, заиграет ли Давид в АПЛ. Он даже терял место в стартовом составе в пользу датчанина Андерса Линдегора. Помните такого? Но нужно понимать, что Де Хеа уехал в Англию очень молодым и не вполне обстрелянным, поэтому ему потребовалось время, чтобы адаптироваться и «обрасти мясом», а уж после этого он «взорвал» АПЛ.

7. Бернд Лено (Германия)

Трансфер: В 2018 году из «Байера» в «Арсенал» за 25 миллионов евро (26 лет)

В первой команде «Арсенала» после трансфера Лено пять голкиперов, причем три из них с претензией на место первого номера: Чех, Оспина и немецкий новичок. С большой вероятностью именно Бернд Викторович станет номером первым «Канониров» в будущем сезоне, ведь Чех и Оспина не убеждают в своей надежности, особенно непривычно наблюдать частые результативные ошибки опытного Петра.

6. Франческо Тольдо (Италия)

Трансфер: В 2001 году из «Фиорентины» в «Интер» за 26.5 миллионов евро (29 лет)

Без перехода Тольдо не было бы и трансфера Фрея, о котором рассказано выше, а вообще «Интер» щедро заплатил за уже немолодого голкипера, который на четыре года прописался в стартовом составе «Нерадзурри», а в команде оставался вплоть до 2010-го. На протяжении целой пятилетки сидел на лавочке, будучи дублером Жулио Сезара, зато дождался победы в Лиге чемпионов под руководством Жозе Моуриньо.

5. Джордан Пикфорд (Англия)

Трансфер: В 2017 году из «Сандерленда» в «Эвертон» за 28.5 миллионов евро (23 года)

У англичан есть такое свойство – переоценивают доморощенных игроков, но «Эвертон», похоже, не прогадал с Пикфордом, ведь основным вратарем сборной Англии и полуфиналистом чемпионата мира он стал уже через год после своего трансфера из «Сандерленда». Сэйвы Джордана видел весь мир, и сейчас его ориентировочная стоимость уже превышает размер компенсации, которую «Ириски» заплатили «Черным котам» года назад.

4. Мануэль Нойер (Германия)

Трансфер: В 2011 году из «Шальке» в «Баварию» за 30 миллионов евро (25 лет)

На момент своего перехода Нойер стал вторым самым дорогим вратарем в истории после Джанлуиджи Буффона. «Бавария», конечно же, не могла пропустить немецкое великолепие, играющее за пределами Мюнхена. «Не порядок», - сказали боссы гегемона, и капитан «Шальке» отправился по любимому маршруту лучших игроков Бундеслиги. Нужно сказать, что «Бавария» на тот момент объективно нуждалась в сильном вратаре, и Мануэль подвернулся очень кстати. С Нойером в воротах «Бавария» сходу дошла до финала Лиги чемпионов, где проиграла «Челси», но через год все-таки взяла главный клубный трофей Европы.

3. Эдерсон (Бразилия)

Трансфер: В 2017 году из «Бенфики» в «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро (23 года)

Ставка на Клаудио Браво, сделанная в 2016-м, не сработала, и год спустя Хосеп Гвардиола отправился на поиски нового вратаря, хорошо играющего ногами. Выбор пал на бразильца Эдерсона из «Бенфики», и этот парень классно зашел в «Манчестер Сити», помог «горожанам» выиграть чемпионат Англии. Кстати, теперь в АПЛ будет соперничество между двумя лучшими вратарями Бразилии: Алиссон vs Эдерсон. В сборной новичок «Ливерпуля», как известно, выигрывает конкуренцию.

2. Джанлуиджи Буффон (Италия)

Трансфер: В 2001 году из «Пармы» в «Ювентус» за 53 миллиона евро (23 года)

17 долгих лет Джанлуиджи Буффон держался на вершине рейтинга самых дорогих вратарей за всю историю футбола. В начале века «Ювентус» заплатил за голкипера «Пармы» сумасшедшие деньги, но Джиджи целиком и полностью отработал вложения, став легендой и символом «Старой Синьоры» на долгие годы. Символично, что его рекорд пал в то же самое лето, когда он после долгой и преданной службы покинул «Ювентус».

1. Алиссон (Бразилия)

Трансфер: В 2018 году из «Ромы» в «Ливерпуль» за 62.5 миллиона евро (25 лет)

Сумма трансфера, возможно, не окончательная, еще 10 миллионов «Рома» может получить в качестве бонусов в случае успешных выступлений Бекера в Англии. Второй год подряд «Ливерпуль» приобретает лидера «Ромы», второй раз подряд речь о «Фараоне». Мохамеда Салаха, понятно, так называют из-за происхождения – он египтянин, но при чем тут Алиссон, спросите вы? Да все очень просто, полное имя бразильского вратаря – Алиссон Рамзес Бекер. Рамзес – имя дюжины древнеегипетских фараонов, забавное совпадение. Теперь Бекер и Салах будут устраивать шоу на пару? Один «Фараон» в атаке, другой – в воротах.

Самый дорогой вратарь мира. «Ливерпуль» готов побить рекорд Буффона