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Топ-10 самых дорогих вратарей в истории

20 июля 2018, 13:00

Алиссон побил «вечный» рекорд Джанлуиджи Буффона и взобрался на вершину рейтинга самых дорогих вратарей в истории футбола. «Соккер.ру» показывает свиту нового короля.

10. Себастьян Фрей (Франция)

Трансфер: В 2003 году из «Интера» в «Парму» за 21 миллион евро (23 года)

На стыке веков молодой француз пытался закрепиться в «Интере» и даже провел сезон-2000/2001 в качестве основного вратаря, но после этого «Нерадзурри» приобрели Франческо Тольдо, а Фрей занялся поисками нового клуба. «Парма» сначала взяла молодого вратаря в двухгодичную аренду, а по ее окончании выкупила трансфер Себастьяна в «Интера» за 21 миллион евро. Даже по нынешним меркам весьма приличная сумма за голкипера, тем более Фрей так и не стал суперзвездой, пусть и долго играл в Серии A за разные команды, имея хорошую репутацию.

9. Алекс Мерет (Италия)

Трансфер: В 2018 году из «Удинезе» в «Наполи» за 22 миллиона евро (21 год)

Свеженький трансфер, который вы могли легко пропустить. После ухода Пепе Рейны «Наполи» озаботился укреплением вратарской линии, приобретя у «Удинезе» сразу двух голкиперов – молодого Мерета и опытного грека Карнезиса. Алекс – воспитанник «Зебр», но за родной клуб он почти не играл, а проявил себя в последнее время в составе СПАЛа, за который выступал сначала в Серии B, а затем и в элите. Считается большим талантом. А вот карьера в «Наполи» началась не слишком весело: Мерет сломал руку на тренировке и теперь пропустит месяц-полтора, так что занять место в воротах со старта сезона не сможет.

8. Давид Де Хеа (Испания)

Де Хеа

Трансфер: В 2011 году из «Атлетико» в МЮ за 25 миллионов евро (20 лет)

«Манчестер Юнайтед» поймал птицу удачи, подписав испанского вратаря шесть лет назад, ведь даже в печальных для «Красных Дьяволов» сезонах Де Хеа тащил мертвые мячи и позволял команде оставаться на плаву. А ведь поначалу были сомнения в том, заиграет ли Давид в АПЛ. Он даже терял место в стартовом составе в пользу датчанина Андерса Линдегора. Помните такого? Но нужно понимать, что Де Хеа уехал в Англию очень молодым и не вполне обстрелянным, поэтому ему потребовалось время, чтобы адаптироваться и «обрасти мясом», а уж после этого он «взорвал» АПЛ.

7. Бернд Лено (Германия)

Трансфер: В 2018 году из «Байера» в «Арсенал» за 25 миллионов евро (26 лет)

В первой команде «Арсенала» после трансфера Лено пять голкиперов, причем три из них с претензией на место первого номера: Чех, Оспина и немецкий новичок. С большой вероятностью именно Бернд Викторович станет номером первым «Канониров» в будущем сезоне, ведь Чех и Оспина не убеждают в своей надежности, особенно непривычно наблюдать частые результативные ошибки опытного Петра.

6. Франческо Тольдо (Италия)

Трансфер: В 2001 году из «Фиорентины» в «Интер» за 26.5 миллионов евро (29 лет)

Без перехода Тольдо не было бы и трансфера Фрея, о котором рассказано выше, а вообще «Интер» щедро заплатил за уже немолодого голкипера, который на четыре года прописался в стартовом составе «Нерадзурри», а в команде оставался вплоть до 2010-го. На протяжении целой пятилетки сидел на лавочке, будучи дублером Жулио Сезара, зато дождался победы в Лиге чемпионов под руководством Жозе Моуриньо.

5. Джордан Пикфорд (Англия)

Трансфер: В 2017 году из «Сандерленда» в «Эвертон» за 28.5 миллионов евро (23 года)

У англичан есть такое свойство – переоценивают доморощенных игроков, но «Эвертон», похоже, не прогадал с Пикфордом, ведь основным вратарем сборной Англии и полуфиналистом чемпионата мира он стал уже через год после своего трансфера из «Сандерленда». Сэйвы Джордана видел весь мир, и сейчас его ориентировочная стоимость уже превышает размер компенсации, которую «Ириски» заплатили «Черным котам» года назад.

Пикфорд

4. Мануэль Нойер (Германия)

Трансфер: В 2011 году из «Шальке» в «Баварию» за 30 миллионов евро (25 лет)

На момент своего перехода Нойер стал вторым самым дорогим вратарем в истории после Джанлуиджи Буффона. «Бавария», конечно же, не могла пропустить немецкое великолепие, играющее за пределами Мюнхена. «Не порядок», - сказали боссы гегемона, и капитан «Шальке» отправился по любимому маршруту лучших игроков Бундеслиги. Нужно сказать, что «Бавария» на тот момент объективно нуждалась в сильном вратаре, и Мануэль подвернулся очень кстати. С Нойером в воротах «Бавария» сходу дошла до финала Лиги чемпионов, где проиграла «Челси», но через год все-таки взяла главный клубный трофей Европы.

3. Эдерсон (Бразилия)

Трансфер: В 2017 году из «Бенфики» в «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро (23 года)

Ставка на Клаудио Браво, сделанная в 2016-м, не сработала, и год спустя Хосеп Гвардиола отправился на поиски нового вратаря, хорошо играющего ногами. Выбор пал на бразильца Эдерсона из «Бенфики», и этот парень классно зашел в «Манчестер Сити», помог «горожанам» выиграть чемпионат Англии. Кстати, теперь в АПЛ будет соперничество между двумя лучшими вратарями Бразилии: Алиссон vs Эдерсон. В сборной новичок «Ливерпуля», как известно, выигрывает конкуренцию.

2. Джанлуиджи Буффон (Италия)

Трансфер: В 2001 году из «Пармы» в «Ювентус» за 53 миллиона евро (23 года)

17 долгих лет Джанлуиджи Буффон держался на вершине рейтинга самых дорогих вратарей за всю историю футбола. В начале века «Ювентус» заплатил за голкипера «Пармы» сумасшедшие деньги, но Джиджи целиком и полностью отработал вложения, став легендой и символом «Старой Синьоры» на долгие годы. Символично, что его рекорд пал в то же самое лето, когда он после долгой и преданной службы покинул «Ювентус».

Буффон

1. Алиссон (Бразилия)

Трансфер: В 2018 году из «Ромы» в «Ливерпуль» за 62.5 миллиона евро (25 лет)

Сумма трансфера, возможно, не окончательная, еще 10 миллионов «Рома» может получить в качестве бонусов в случае успешных выступлений Бекера в Англии. Второй год подряд «Ливерпуль» приобретает лидера «Ромы», второй раз подряд речь о «Фараоне». Мохамеда Салаха, понятно, так называют из-за происхождения – он египтянин, но при чем тут Алиссон, спросите вы? Да все очень просто, полное имя бразильского вратаря – Алиссон Рамзес Бекер. Рамзес – имя дюжины древнеегипетских фараонов, забавное совпадение. Теперь Бекер и Салах будут устраивать шоу на пару? Один «Фараон» в атаке, другой – в воротах.

Самый дорогой вратарь мира. «Ливерпуль» готов побить рекорд Буффона

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Все комментарии
katalonez
katalonez
27 июля в 12:46
Надеюсь "шоу" Алисон не будет устраивать, а будет тащить. "Шоу" в финале ЛЧ хватило от Кариуса, не дай бог повторения
Завтра
Завтра
23 июля в 14:47
амурец:
да мне по ёлке склоняйся к чему хочешь, а я видел как твоему Буффону вкатывали с различных позиций такие мячи которые и дворовый вратарь бы не пропустил, а играть с такой защитой какая всегда была у Буффона много мастерства не надо и кстати как только защита тушевалась, Буффон уже просто стоял и наблюдал как мяч летит в ворота, ну и насчёт мнения, кажется там у вас на Неве одно время утверждали, что лучший вратарь России это Лодыгин, ну и?
Да мне по ёлке что ты там видел, я склоняюсь не только к своему мнению, а ещё к мнениям тех, кто в футболе всю жизнь живёт - функционеров, тренеров, сервисному персоналу, самих игроков и их агентов. И все они, конечно же, не шарят в футболе, в отличие от тебя, потому что ты что-то там "видел".
А может тебе просто показалось? Как тебе показалось про Лодыгина. Потому что, никто адекватный так не говорил. Диванные эксперты и крикливые глоры - да, возможно. Но не те, кто понимает в футболе. Про Малафеева - да говорили такое, про Лодыгина - нет.
амурец
амурец
23 июля в 14:27
Завтра:
Может и так. Но со мной согласно подавляющее большинство, ибо очень сложно найти "гения-умника", который был бы не согласен с тем, что Буффон - один из лучших вратарей современности, если не лучший! Алиссону ещё лет 10-15 надо будет доказывать, а Буффон всё всем давно доказал - в 2001 году вратарь Буффон "стоил" дороже чем бразилец Роналдо, а его-то уж точно можно назвать одним из лучших нападающих современности! Да и Буффона в его 40 лет в ПСЖ берут. Это я к тому, что либо все эти 18 лет футбольные функционеры не шарили, либо - не шаришь ты. Я склоняюсь ко второму варианту.
да мне по ёлке склоняйся к чему хочешь, а я видел как твоему Буффону вкатывали с различных позиций такие мячи которые и дворовый вратарь бы не пропустил, а играть с такой защитой какая всегда была у Буффона много мастерства не надо и кстати как только защита тушевалась, Буффон уже просто стоял и наблюдал как мяч летит в ворота, ну и насчёт мнения, кажется там у вас на Неве одно время утверждали, что лучший вратарь России это Лодыгин, ну и?
Завтра
Завтра
23 июля в 14:17
амурец:
а может ты не шаришь?
Может и так. Но со мной согласно подавляющее большинство, ибо очень сложно найти "гения-умника", который был бы не согласен с тем, что Буффон - один из лучших вратарей современности, если не лучший!
Алиссону ещё лет 10-15 надо будет доказывать, а Буффон всё всем давно доказал - в 2001 году вратарь Буффон "стоил" дороже чем бразилец Роналдо, а его-то уж точно можно назвать одним из лучших нападающих современности!
Да и Буффона в его 40 лет в ПСЖ берут.
Это я к тому, что либо все эти 18 лет футбольные функционеры не шарили, либо - не шаришь ты. Я склоняюсь ко второму варианту.
амурец
амурец
22 июля в 13:47
Gourcuff Yohanne:
Ты что несешь ?
не нравится не читай
амурец
амурец
22 июля в 13:45
Завтра:
Не шаришь ты вообще)))
а может ты не шаришь?
Bavaria_M
Bavaria_M
22 июля в 11:46
mavrid05:
Облак минимум 100 млн
ваш распиаренный облак и 10 не стоит так же как и ддх куртуа и прочей распиаренный шлак.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
22 июля в 11:40
самый дорогой - Буфон и затем Тольдо , трансферы 2001 года,когда ценники были как при коммунизме,игроки стоили до 10 лямов и это такие топовые. в 2011 Торрес из Ливерпуля в Челси перешёл за рекордные 50 лямов,так это через десятилетие.
Action
Action
21 июля в 09:23
Переплатили
mavrid05
mavrid05
20 июля в 20:34
Облак минимум 100 млн
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
20 июля в 17:59
амурец:
Алиссон, то вратарь хороший, а за дыру Буффона такие деньги были зря заплачены
Ты что несешь ?
stavr74
stavr74
20 июля в 17:55
а Акинфеев так и не нужен никому )))
даже даром
Завтра
Завтра
20 июля в 17:23
амурец:
Алиссон, то вратарь хороший, а за дыру Буффона такие деньги были зря заплачены
Не шаришь ты вообще)))
Завтра
Завтра
20 июля в 17:22
Для меня, Джи Джи всё равно остаётся самым дорогим и крутым вратарем современности!
В 2001 году за 53 миллиона евро - это были не просто сумасшедшие, это были невообразимые деньги за футболиста.
Для сравнения: "Реал", в 2002 году, после Чемпионата Мира, купил за 40 млн. фунтов у "Интера" полевого игрока - нападающего Роналдо(зубастика), того самого "Феномена", который выиграл с Бразилией этот турнир, став главным бомбардиром и забив 8 мячей.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
20 июля в 14:53
Кариус почему нету в сптске?
DXTK
DXTK
20 июля в 13:39
Я считаю Эдерсон, как вратарь по сильнее Аллисона, почему Бекер стал первым номером Бразилии это конечно вопрос.

PS главное, чтобы новый самый дорогой вратарь в истории, не стал новым Эурелио Гомесом или Жулио Сезаром бразильские вратари, которые не смогли достич величия в АПЛ.
амурец
амурец
20 июля в 13:17
Алиссон, то вратарь хороший, а за дыру Буффона такие деньги были зря заплачены
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