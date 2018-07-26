Пятерка претендентов на чемпионство и их аргументы

вчера, 10:15

Старт чемпионата России буквально на носу. Можно прицелиться на перспективу. «Соккер.ру» оценивает аргументы претендентов за и против в борьбе за чемпионство.

«Локомотив»

За. Чемпионский опыт

В футболе психология зачастую решает не меньше, чем техническая, физическая или тактическая подготовка. Игроки «Локомотива», взяв чемпионский титул в прошлом сезоне, значительно «прокачали» свою уверенность и веру в себя. Ведь до последнего в их успехе сомневались. А они выиграли и получили бесценный опыт.

За. Трансферная работа

Постепенно «Локомотив» обретает вкус и в работе на трансферном рынке. Железнодорожники проводят политику точечного усиления, выявляют потенциальные слабые позиции и заштукатирувают их, без пыли и шума. Крыховяк, например, весьма интересен. К этому пункту преимуществ стоит отнести и способность сохранять лидеров.

За. Магия Семина

Никто не знает, как он это делает, но Юрий Павлович, ехидно ухмыляясь, дает результат. Семин чемпионским титулом в прошлом сезоне показал, что он настоящая глыба и живая легенда тренерского цеха России. Сама по себе его фигура - огромное конкурентное преимущество «Локомотива».

Против. Игра на несколько фронтов

Железнодорожникам в прошлом сезоне в значительной мере помогло то, что оставалось сосредоточиться в основном только на чемпионате России. Теперь же клубу предстоит борьба в Лиге чемпионов, а это совсем другие физические и психологические затраты.

Против. Напряжение в руководстве

О том, что Семин и Геркус, мягко говоря, не ближайшие друзья догадывались давно многие. Позднее тренер и сам про это рассказал. Вопреки всему результат получился - это на самом деле признак профессионализма всех сторон. Но при первой же неудаче внутреннее напряжение может сильно порушить весь конструктив в клубе.

Против. Синдром второго сезона

«Локомотив» хоть и обрел опыт чемпионства, но сыграть с той концентрацией и выкладкой, какую демонстрировал в минувшем сезоне, вряд ли сумеет. Все-таки тогда он оказался в нетипичной для себя ситуации. Поэтому собрал все силы воедино. Повторить такое два сезона подряд не удается даже более мощным по составу клубам.

ЦСКА

За. Опыт «выживальщика»

На ЦСКА пытаются ставить крест давно. Исходя из тренерских перемен, финансовых сложностей, трансферной политики, состава, защиты - много чего. А армейцы каждый раз добиваются высокого результата и умудряются показывать достойную игру. ЦСКА очень опытен в борьбе в самых сложных условиях.

За. Сильный тренерский штаб

Тренерский штаб ЦСКА показал в прошлом сезоне, что при любых трудностях способен выжать из команды, из ее потенциала все и даже немного больше, чем все. Это уникальная яркая способность, которая вселяет уверенность в будущее команды.

За. Бережное отношение к кадрам

Армейцы известны еще тем, что пытаются раскрыть каждого своего игрока, давая шанс молодым, давая шанс даже малоизвестным иностранцам. Иногда это выстреливает очень здорово, иногда дает осечку. Но в любом случае подход достаточно грамотный.

Против. Скупая трансферная политика

Об этом твердят каждый год. ЦСКА не хочет или не может основательно тратиться на приобретение по-настоящему готовых сильных футболистов, пытается вырывать за недорого кого-то, кто не всегда оказывается в итоге полезен. А время может быть упущено.

Против. Фундаментальные перемены в составе

Казавшаяся незыблемой оборона теперь будет перестроена. И это едва ли не самое глобальное изменение, слом фундамента во всем российском клубном футболе. Очень интригует то, как армейцы справятся с перестройкой защиты, с уходом Головина. Вряд ли это все пойдет на пользу.

Против. Малая глубина состава

Из первых двух пунктов следует третий - практичный. ЦСКА , конечно, приспособлен ко многому, однако физические и эмоциональные силы ограничены в любом случае. И их может не хватить на борьбу во всех турнирах на протяжении всего длинного сезона.

«Зенит»

За. Большие ресурсы

«Зенит» по традиции ассоциируется с колоссальными ресурсами, которыми не обладают конкурирующие клубы. Это безусловное преимущество, даже если на данный момент руководство предпочитает не тратиться. В предыдущие годы было куплено столько, что и сейчас «Зенит» сохраняет превосходство по кадровым ресурсам.

За. Потенциал для роста

Как раз те имена, те исполнители, которыми обладает «Зенит», способны привести его к титулу. В этом сложно сомневаться, если сопоставить позиции, не ориентируясь на то, как конкретно в «Зените» реализуются возможности игроков. Задача - реализовать этот колоссальный потенциал.

За. Перспективный тренер

Семак получает массу хвалебных характеристик на протяжении всей своей карьеры: как футболист, как человек, как тренер. Он показал, что остается достойным мужчиной и профессионалом в любых условиях, а еще продемонстрировал потенциал, работая самостоятельно в «Уфе».

Против. Нехватка тренерского опыта

Но есть обратная сторона. Семаку при всех его достоинствах может не хватить конкретно опыта работы с клубом уровня «Зенита». Он-то там трудился, но не в статусе, когда абсолютно все зависит только от него. В какой-то момент это может сказаться и в контексте взаимоотношений с игроками, и в области работы над тактикой.

Против. Отсутствие синергии в команде

Мы говорим о высоком потенциале и кадровом ресурсе «Зенита», однако реализовать его не удалось довольно опытным тренерам. Петербургская команда не демонстрирует должного единства и самоотдачи, что и не позволяет ей на одном дыхании провести сезон, сделав его чемпионским.

Против. Высокий уровень давления

«Зенит» - это всегда борьба за чемпионство. Даже если сезон откровенно следует называть переходным. Вот и перед Семаком стоит задача завоевать титул сразу же. Это создает дополнительное давление, а в случае, когда что-то пойдет не так, вместо поддержки тренер и команда могут получить по шапке.

«Спартак»

За. Есть опыт чемпионства

Руководство «Спартака» не теряет надежды на то, что команда и тренер вспомнят про свой чемпионский сезон и повторят нечто подобное. Эти футболисты в курсе, как выигрывать чемпионат, с чем это сопряжено, что нужно делать. Только везения и концентрации добавить бы.

За. Точечные усиления

«Спартак» при этом старается не оставлять статичным свой состав, дополняя его по возможности интересными кадрами. Например, Ташаевым из «Динамо». Очень любопытный переход. Или Жиго в оборону.

За. Амбиции тренера

Каррера после неудачного прошлого сезона явно был раздосадован и зол на самого себя. Массимо распробовал вкус чемпионства и стремится повторить это достижение. Очевидно, что его не устраивает положение дел, сложившееся в прошлом сезоне. Настрой тренера позволяет рассчитывать, что он будет искать и мотивировать до конца.

Против. Тренер исчерпал себя?

Другое дело, что каждый профессионал ограничен в своих талантах, способностях. Есть подозрение, что Каррера может исчерпать свой ресурс идей, подходов и тактических, технических изысков. Подтвердить или опровергнуть это может только сезон. Но подозрение исключать нельзя.

Против. Непоследовательность в политике

Если Гинера в ЦСКА обвиняют в скупости, то в адрес Федуна и боссов «Спартака» зачастую звучит критика по поводу непоследовательной и даже сумбурной трансферной политики. Кто-то это связывает с проявлениями непрофессионализма, а кто-то видит даже диверсионно-коррупционные составляющие.

Против. Завышенные ожидания

Тут ситуация похожа на зенитовскую. От «Спартака» всегда ждут очень многого, а огромная армия болельщиков как правило нетерпелива и может создавать невыносимое давление и напряжение. Для команды и ее борьбы это точно не полезно.

«Краснодар»

За. Интересная трансферная политика

«Краснодар» всегда привлекает внимание тем, как работает на трансферном рынке. Клубу удается находить интересные варианты, сочетания, имена. Разве не интригует появление Куэвы в команде? От работы «Краснодара» на рынке можно всегда ждать ярких решений.

За. Привлекательный стиль игры

Одним из принципов «Краснодара» остается приверженность к атакующему быстрому комбинационному футболу. Где-то этот романтизм дает сбои, но подобный подход подкупает и заставляет верить, что в какой-то момент он принесет плоды.

За. Победный голод

Краснодарская команда по минимуму подвержена внутренним дрязгам и разногласиям, создает впечатление единого целого, а также не теряет мотивацию, демонстрируя предельную собранность и нацеленность на победу в любых обстоятельствах.

Против. Неопытность тренера

Мурад Мусаев, конечно, интересный специалист, любопытно понаблюдать за тем, как он будет вести работу на протяжении сезона. Однако есть подозрения, что в какой-то момент может не хватить опыта, которым наделены наставники конкурентов.

Против. Потеря лидера

Шведский защитник Андреас Гранквист был безусловным духовным и игровым лидером команды, ее символом и живой легендой. Потеря такой фигуры в центре обороны не может пройти бесследно, несмотря на попытки прикрыть позицию.

Против. Разношерстный состав

«Краснодар» одна из самых интернациональных команд в чемпионате. Это вкупе с трансферной активностью за пределами России привело к тому, что оптимальный состав по именам вряд ли впишется в лимит на легионеров. Где-то придется искать компромиссные варианты. Добавим сюда отсутствие Гранквиста как гаранта, непонятное психологическое состояние Смолова - команда может оказаться в поиске прямо по ходу сезона и потерять время.

У каждого клуба из числа тех, кого относят к претендентам на чемпионский титул и высокие места, есть свои преимущества и недостатки. Тем и интересна борьба, которая нас ожидает. Наверняка болельщики тех или иных команд имеют и другие основания верить в своих любимцев или сомневаться в их успехах.