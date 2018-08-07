Форвард для «Локомотива»

вчера, 15:46

«Локомотив» занят поисками нападающего, это главная трансферная задача чемпионов России на остаток лета. «Соккер.ру» помогает железнодорожникам определиться.

После победы в чемпионате России Юрий Семин выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что «Локомотиву» нужно по одному игроку в каждую линию, кроме вратарской. Мнение руководства клуба совпало с желанием тренера, и Юрий Павлович уже получил чемпиона мира Бенедикта Хеведеса в оборону и Гжегоша Крыховяка, экс-игрока ПСЖ и «Севильи», победителя Лиги Европы, в полузащиту. Теперь у «красно-зеленых» полный комплект в защите и средней линии, а вот атака смотрится сиротливо. Линия нападения не то чтобы не усилилась, она стала слабее по сравнению с чемпионским сезоном, ведь сейчас в команде нет Ари, на позицию на острие претендуют Фарфан и Эдер. Джефферсон может играть в атаке, но ему комфортнее атаковать из глубины и с фланга, а португалец, хоть и становится автором важных мячей, на регулярной основе результативность не демонстрирует.

Почему «Локомотиву» нужен форвард?

1. Фарфан и Эдер – не идеальные кандидаты. Как уже сказано чуть выше, ни Фарфан, ни Эдер не являются форвардами мечты, если говорить исключительно о позиции на острие атаки. Перуанец выдал сильный прошлый сезон, действуя преимущественно на позиции центрального нападающего, но он отработал не по прямому профилю. Во-первых, не факт, что новая попытка у него получится столь же эффективной. Во-вторых, настоящий форвард может сработать лучше: забить не 10, а 20 голов за сезон. Это определенно та зона, усиление которой способно сделать «Локомотив» сильнее.

2. Атака «Локомотива» выглядит удручающе. Если говорить об официальных матчах, то черная серия началась еще в концовке прошлого сезона и продолжается до сих пор. В восьми встречах, одна из которых была с «хвостиком» в виде овертайма, «Локо» забил 1 гол – тот самый чемпионский, автором которого стал Эдер. 1 гол за 750 минут для команды-чемпиона – это настоящая катастрофа. Между прочим, и на сборах железнодорожники не блистали результативностью, в трех матчах сохраняли ворота противников сухими.

3. Лига чемпионов – ещё одна причина. Рано или поздно «Локомотив» начнет забивать в чемпионате России, те же Эдер и Фарфан – хорошего уровня футболисты для внутреннего пользования, однако Лига чемпионов предъявляет к игрокам и командам совсем другие требования, и идти в главный турнир Старого Света с такой слабой атакой – наивность и неуважение. Безусловно, в «Локомотиве» это понимают. Хеведес, Крыховяк и новый форвард нужны, в первую очередь, для достойного выступления в Лиге чемпионов.

Модельная характеристика нападающего

1. Гражданство - не имеет значения. Россиянин или легионер – в данном случае не важно, этот параметр не сужает выбор «Локомотива».

2. Возраст. Снова без ограничений. В паспорт никто заглядывать не станет, если кандидат удовлетворит по другим параметрам, но понимаем, что «Локомотив» ищет сформировавшегося футболиста, которого не придется учить и ждать прогресса. Нужен человек в стартовый состав.

3. Стоимость. Семин сказал, что у «Локомотива» нет денег на трансферы, но я не думаю, что это соответствует действительности. Зачем Юрий Палыч так сказал – не знаю, может быть, это сигнал кому-то, может быть, так было проще всего ответить во избежание следующих вопросов. Как минимум, «Локо» положены призовые за попадание в основную сетку Лиги чемпионов. На Хеведеса и Крыховяка не пришлось сильно тратиться, так что наверняка у железнодорожников есть возможность потратить около 10 миллионов евро на нападающего. Иначе и затевать приглашение не стоит.

4. Стиль игры. Чтобы забивал много голов, а все остальное – как получится. Эдер много действует в подыгрыше и спиной к воротам, Фарфан тоже выискивает зоны в глубине, «Локомотиву» действительно не хватает чистого завершителя. Это должен быть координированный нападающий, готовый к конвертации в голы фланговых передач и проникающих пасов от Фернандеша и Миранчуков. Качества стервятника приветствуются, «Локомотив» не всегда создает чистые моменты, но мяч к чужим воротам доставляется, и здесь нужен стервятник, чтобы «обедать» на отскоках, рикошетах и добиваниях.

Шорт-лист

Обращаем внимание на тех форвардов, чьи фамилии появились в прессе в последние дни, и оцениваем их перспективы в «Локомотиве».

Ари («Краснодар»; Бразилия/Россия). Аренда Ари в «Локомотиве» закончилась, и он вернулся в «Краснодар», с которым у бразильца еще год по контракту. Кстати, Ари получил российский паспорт, и теперь не будет считаться легионером в РПЛ . Возможно, если сорвутся другие кандидаты, «Локо» вернется к проверенному нападающему в конце трансферного окна.

Фёдор Смолов («Краснодар»; Россия). В «Краснодаре» готовы вести переговоры по Смолову, форварду сборной России полезно будет сменить обстановку после неудачного чемпионата мира. «Локомотив» манит Смолова возможностью сыграть в Лиге чемпионов, а это уже немало. Пожалуй, идеальный вариант для железнодорожников, если, конечно, Федор снова сконцентрируется на футболе, в чем возникли сомнения в последнее время.

Сердар Азмун («Рубин»; Иран). Еще один нападающий из РПЛ , у Азмуна есть опыт игры в Лиге чемпионов за «Ростов», правда, у Сердара по-прежнему дремлют качества киллера, которые так необходимы «Локо». Половину прошлого сезона Азмун вообще не забивал, после неудачного чемпионата мира объявил о завершении карьеры в сборной в 23 года. Сердар – пока талантливый мальчик, а не мужчина. Ему не хватает психологической устойчивости.

Карлос Бакка («Милан»; Колумбия). У 31-летнего Бакки еще 2 года по контракту с «Миланом», которому Карлос не нужен. Предыдущий сезон колумбиец провел на правах аренды в составе «Вильярреала», который не прочь продлить сотрудничество. Очень качественный нападающий по меркам РПЛ и хорошее усиление под Лигу чемпионов. Если «Локомотив» возьмет Бакку, это будет очередной победой менеджмента.

Брель Эмболо («Шальке»; Швейцария). У Эрика Штоффельхауса есть связи с «Шальке», возможно, именно с этим связан вброс про Эмболо. Во всяком случае, все еще молодой и талантливый форвард не видится подходящим кандидатом для усиления атаки «Локомотива» здесь и сейчас. Брель в двух предыдущих сезонах за «Шальке» забил по три мяча, у него есть выраженное тяготение к флангу, так что это не совсем то, что нужно железнодорожникам.

Антони Модест («Тяньцзинь Цюаньцзянь»; Франция). 30-летний форвард в полной мере раскрыл свои бомбардирские таланты в Бундеслиге, которую покинул год назад, чтобы принять предложение из Китая. В Поднебесной тоже не отбывает номер, забивает почти в каждом матче. Качествами киллера определенно обладает.