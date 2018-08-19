«Локомотив» ужасен. Семину пора действовать

19 августа 2018, 19:02

«Крылья Советов» не реализовали моменты, а «Локомотив» забил первый гол сезона, но не убедил – «Соккер.ру» возмущен банальностью чемпионов.

Игру на форварда Смолова не выстроили

Ответственность, что самый результативный нападающий лиги последних лет не забивает, надо делить между всеми. Во-первых, виноват Юрий Павлович, ведь не отвечает за трансферы, но в ответе за качество игры. Раз ставит Смолова в основу – считает, что тот готов. Во-вторых, сам футболист. Федор проводит тренировки, прекрасно знает людей, с которыми играет, а ведет себя так, словно задача – спрятаться от напарников. Нельзя быть размазней, промах на ЧМ -18 и разбитый автомобиль без жертв в прошлом.

Наконец, точно виноваты футболисты «Локомотива». Получив мяч в первом тайме в Самаре, они всего 17 раз заметили Смолова. Причем лишь единожды речь шла о касании в штрафной. Федор едва не срезал мяч в угол ворот Конюхова, но ему помешали. Претензии не могут быть только к нападающему, если 59 % касаний человек сделал на позиции Фернандеша – левого инсайда. Форвард был так далеко от ворот, что лишь раз пробил – с сорока метров в защитника. Смолов без ударов и против троих центральных оборонцев.

А что же сделал Семин в перерыве? Ничего. Он не пробует найти Федору удобное тактическое место и не подстраивает команду под нападающего основы. Смолова нельзя использовать, как Дзюбу – Федор не будет снимать «верх» и не сможет толкаться. Зато у него получилось освободить зону для Фарфана несколько раз. Но это снова плохой матч для Смолова, хотя и не строго по его вине. Впрочем, вопрос об открываниях не снимаем – Федор не ищет мяч у штрафной.

Что можно сделать? Одна из опций - опробовать широкую игру и схему «4-2-2-2». Если у Смолова нет пасов, то пусть будет напарник – Фарфан смог бы добавить давления, вдвоем было бы легче, и разделение зон впереди окажется логичным, а не как сейчас.

У «Локомотива» пока нет левого фланга

Где же Комбаров, когда он так нужен? А если серьезно, то Лысов в основе - странное решение. Российский паспорт Гильерме и появление Смолова позволяют ставить на левый фланг иностранца. Рыбус пропустил игру четвертого тура из-за травмы, но были варианты и без Михаила. А когда нет левого фланга, приходится перегружать правый.

Разница по касаниям между Игнатьевым и Лысовым – 80:66, что много, если помнить об удалении Вячеслава. Опытный Игнатьев хотя бы искал моменты, а Михаил не сформировал связку с Крыховяком, не помогал Фернандешу в атаке, не подавал мячи в штрафную площадь. И в обороне тоже ошибался, но проблема комплексная – левый край нужен, а его нет.

При этом на скамейке был Виталий Денисов. Странно, что Семин ему не доверяет. По такой игре, как против «Крыльев Советов», где справа были и Чочиев, и Яковлев, страховать Чорлуку и Кверквелию мог бы опытный защитник. Или даже Хеведес, ведь немец работал слева в сборной Германии. Универсал невероятно качественный, других в «Ювентус» никогда не приглашают. Чего Семин ждет? Времени, чтобы Виталий Денисов и Хеведес набрали форму, хватало.

Что можно сделать? Менять левого защитника от матча к матчу и оставить в основе лучшего. Рыбус, Денисов, Хеведес и Лысов должны конкурировать между собой, пускай немец рассматривается как центральный, и об этом следующий пункт.

Чемпион не умеет играть первым номером

К Тихонову тоже есть вопросы, ведь тактику игры вторым номером надо строить так, чтобы контратаки и стандарты вели к точным ударам. Но новичка лиги не стоит судить так строго, как первую команду прошлого сезона в России и участника Лиги чемпионов. Пусть «Локомотиву» повезло, что хозяева на глазах у собственной публики – посещаемость в Самаре прекрасная, не сумели забить. Но если бы чемпион пропустил, то вряд ли сумел бы выйти вперед еще раз.

Семин использует стандартные ходы и ждет новый результат. «Крылья Советов» могли забить до перерыва – не успели к прострелу, могли забить на старте второго тайма, когда оставалось грамотно развернуться и пробить мимо Гильерме, могли сравнять в концовке – снова вратарь выручил. Но такие эпизоды с учетом Лиги чемпионов подсказывают – раз «Локомотиву» неудобно играть в два защитника и провалы нередкие, надо менять схему.

«3-5-2» - тактика, которая может подойти этой команде. Во-первых, не стоит приглашать в клуб чемпиона мира, если он тебе не нужен в основе. Хеведесу нужно время на поле, чтобы мог себя показать. Во-вторых, полезно до старта в Европе – а остался месяц до первого тура ЛЧ , наиграть новую формацию. В-третьих, Рыбус и Игнатьев прекрасно понимают, как работать по всему флангу, тем более, Хеведес и Чорлука без проблем подстрахуют края. В своих долгих карьерах оба играли даже на флангах.

Наконец, при «3-5-2» появляется логика в связке Денисова и Крыховяка в центре. Когда играют вдвоем в линию, то понятно, что поляк чаще бегает вперед. Но проблема в том, что сразу четыре человека этого состава при схеме «4-2-3-1» предпочитают стартовать из одной зоны. Это Смолов, Фарфан, Фернандеш и Крыховяк. Получается перегруз, а вот с других точек обстрела атаки не приходят, что упрощает задачу соперникам. Как только «Локомотив» заставляют играть с мячом – мяч двигается медленно.

Что можно сделать? Не умеют комбинировать и контролировать мяч – не стоит этого делать. Переход на «3-5-2» или «3-5-1-1», чтобы сохранить прессинг с помощью Фарфана, но включить в игру Смолова, поможет. Для того и нужен Хеведес в заявке, чтобы было три центрбека в основу.

Семин очень слабо начал новый сезон

Чтобы оставить схему «4-2-3-1», нужно увеличить темп. Чтобы перейти на «3-5-2», снова надо поднять скорость игры. «Локомотив» ужасно медлительный. «Крыльям Советов» не хватило класса, но у них были верные моменты, они старались. А вот Юрий Павлович, такое ощущение, считает, что его футболисты уже родились уставшими. Поэтому единственное, что должны делать – работать как можно более вяло.

Стоит позавидовать выдержке Семина – кажется, всем видом показывает, что «Локомотив» разбегается. А что, если не успеют? В первом туре ЛЧ можно нарваться на серьезного соперника, а до старта совсем ничего, еще и матчи сборных разорвут стройный план подготовки. Но и задачи в РПЛ не снимаются. Вымученная победа в Самаре улучшает позицию к таблице, но не убеждает, что «Локомотив» близок к возвращению понятной игры.

Трудно оспорить тезис, что Семин бездействует. А когда принимает решение – показывает, что не доверяет команде и футболистам. Настолько трусливая замена, как выход Баринова вместо Смолова, должна была быть наказана. А когда Алексей Миранчук решил устроить цирк в момент замены на Хеведеса, то за «Локомотив» стало стыдно. Тихонов отдал мяч в первом тайме – что не помешало в итоге сравняться по владению и пасам (363:358). «Крылья Советов» не были самым сложным соперником Семина в сезоне. Но «Локомотив» оказался хуже, невзирая на гол Крыховяка.

Мяч был случайным, у «Локомотива» не поставлена игра при стандартах. За весь второй тайм 0 точных ударов (против 4 у «Крыльев Советов»). Получается, что у Семина даже не «автобус». У Юрия Павловича вокруг первого построен сверху второй, не двухэтажный, а двойной. Чемпион России в матче против новичка лиги оба точных удара нанес в одной атаке. «Локомотив» играет настолько банально, что за них как за чемпиона стыдно. Было пять матчей с Суперкубком, чтобы улучшить игру, но ничего не сделано.