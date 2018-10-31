Снять проклятие. Как вырастить суперзвезд в РПЛ

31 октября 2018, 19:02

Вице-чемпион Франции после покупки самого дорогого российского футболиста в истории скатился в зону вылета. «Соккер.ру» интересно, почему игроки из РПЛ не сияют в топ-5?

Признать, что раньше тоже не получалось

Не нужны легенды о спартаковском Видиче и покере Аршавина. Это как приплести выступления Канчельскиса за МЮ . В Англии Андрей оказался после «Шахтера», а Фергюсон, выяснив, как непросто вести переговоры с восточными европейцами, зарекся покупать игроков из нашей части мира.

Видич стал исключением, но в Москве пробыл недолго. Считать его воспитанником школы «Спартака» так же уместно, как заявлять, что в «Динамо» родился один из лучших центрбеков своего поколения Тиаго Силва. Бразилец заболел туберкулезом, и хотя ему спасли жизнь именно в московской больнице, звездой стал не благодаря РПЛ .

И легионеры, и россияне после того, как поиграют в РПЛ , не показывают себя на самом высоком уровне. Горький факт. Можно собрать немало историй, как в России почти оказались Роналду – его агент как раз наживался на владельцах московского «Динамо» и вправду мог добавить молодого клиента в «португальский пул», но чутья на такие покупки нет.

А в новых условиях перехватить Мбаппе никто не позволит. Даже такие истории, как Видич, в тотальном меньшинстве. Из десяти самых дорогих продаж в истории лиги на самом высоком уровне играет Виллиан – воспитанник Луческу, а не «Анжи». Плюс Витсель в «Боруссии» оказался транзитом через Китай. А вот дорогих трансферов россиян в Европу фактически всего два – Головин и Жирков.

Использовать фактор спортивной мотивации

Хотя бы три крутых футбольных месяца подряд для Кокорина, Смолова или того же Дзюбы всегда служат поводом, чтобы о них заговорили в России. Причем нестабильность не только из-за лимита. Если проследите за карьерным путем легенд российского футбола, вроде Титова, Аршавина, Кержакова, или за талантами масштаба молодых Сычева и Павлюченко, то снова увидите цикличность.

Так уж повелось. Как только российский футболист набирает высоту – сразу хватается за звезду. А поскольку небесные тела горячие, то игрок воспламеняется, выгорает как боевая спортивная единица, переключается на девушек, развлечения, проступки и преступления. Бросает чертов футбол, ведь деньги капают. С профессионализмом у самых талантливых игроков беда, но это ведь вопрос дисциплины.

Проблемы не только у парней уровня сборной, как знаем. Пока руководителям клубов и тренерам плевать, как футболисты относятся к профессии, пока привычки девяностых сохранились, хотя в топ-5 рядом с талантливыми хулиганами есть настоящие машины, одержимые спортом – не ждем суперзвезд из РПЛ . Причем иностранцы тоже быстро видят, куда попали. Жо, Промес, Муса и Ниасс после России не выросли в мегазвезд, а Халк уехал в Китай.

Смелее проводить международные матчи

Долгое время лучшим снайпером сборной России был Бесчастных. Явно не игрок уровня «Реала» или «Баварии», скорее «Расинга» и «Вердера» девяностых. Только Кержаков его обошел, забив не так уж много. Для сравнения, у Бербатова не 28 голов за сборную Болгарии, а 48. Столько же у Шевченко за команду Украины. Вот поэтому они играли за МЮ и «Милан» - показывали себя в международных играх.

А Кержаков был неплох, но не смог закрепиться в «Севилье». По методу хорвата Ракитича не перебрался в «Барселону», где его бы ждал Аршавин, переросший «Арсенал». Даже в создании самого ходового товара на футбольном рынке – результативного форварда, преуспеть не удалось. Смолов или Кокорин тоже не вытеснят Бензема из «Реала» зимой, а никто не мешал, если бы играли, как Кейн и Икарди.

Сборная России недостаточно успешная – Евро-2008 и ЧМ -2018 удались, но это взлет раз в десять лет. Кроме того, сборная недостаточно успешная, если вспоминать о возможностях. Деньжищ в футболе было много, а шестое место лиги в рейтинге УЕФА напоминает – как бы ни критиковали РПЛ , остальные лиги беднее, слабее и хилее. Значит, должны быть свои Модричи, Салахи и Джеко.

Но их нет, российские клубы недобирают в Европе денег и побед. «Зенит», ЦСКА , «Спартак» и «Краснодар» проигрывали тем, кто слабее. «Локомотив» уступает в равной группе ЛЧ . Радуют разве что братья Миранчуки – понимают, что карьера выступлениями за «железнодорожников» оканчиваться не должна. Правильный подход, ведь только через успехи со сборной и в еврокубках можно подтвердить, что потянешь в топ-5. А зачем тянуть? Чтобы система работала, была выгода и сборной, и клубам.

Научиться грамотнее выбирать покупателей

Пока клубы из России обычно отдают игрока тому, кто больше заплатил. В основном много платят из самой РПЛ , поэтому столько внутренних сделок. Пожалуй, даже Гинер получит упрек от поклонников талантов Головина, если Александр в «Монако» сыграет безуспешно, а в «Челси» Сарри и «Ювентусе» Аллегри найдутся места молодым людям, вроде Ковачича и Бентанкура. Конечно, Александр в «Монако» в основе, а в этих клубах играл бы реже.

Но ведь в ЦСКА думали о цене, а не о том, чтобы игрок оказался в идеальном для развития месте. У Жиркова и Павлюченко были похожие истории, а Аршавин переходил в «Арсенал» не после гениального выбора «Зенита». Когда заикаются о реформах российского футбола, но при этом не могут построить систему воспитания игроков, где стимулы были бы также спортивными, а не строго финансовыми, то становится смешно смотреть на все проекты и заявления про самоокупаемость клубов.

О каком доходе речь, если в РПЛ каждый год гибнут клубы? Разница в уровне возникает, поскольку «Анжи» или «Енисей» даже мечтать не могут заработать половину бюджета продажей одного игрока в топ-5. Никто не умеет и не пробует торговать, поскольку не привыкли к рыночному подходу. Один ЦСКА знает, как получить деньги за контракт игрока, хотя с выбором новых клубов для своих звезд часто промахивался. Если у лучших не получается, что сказать об остальных?

Начать верить в молодых российских игроков

Уже происходит. Но чем чаще будут говорить, что российские футболисты не доросли до топ-5 – тем чаще чемпион России будет проигрывать «Порту». Тупиковый путь. Надо верить в молодых игроков и настраивать их на прогресс – пусть перерастают уровень РПЛ . А если их постоянно принижать, а Головина превратить в символ неудачи, то будут сидеть дома, как велел Широков фанату. Александр ведь пока ничего не проиграл. Вся карьера впереди, а глубокое падение «Монако» никто не ждал. Хуже некуда – будет лучше.

Александра пинают за смелость. Но если все будут сидеть на лимитной трубе, то досидятся до того, что разрыв в уровне даже игрой от обороны не нивелируют. В футболистов надо верить – тогда удивляют. Например, что вы знали о Жоржиньо до «Наполи»? Был парень из Серии В, а теперь звезда АПЛ . А чего нет у Алексея Миранчука, что было у молодого Озила? Скорость выше, виденье поля не такое крутое, но смекалка похожая. А у Чалова понимание работы в штрафной площади.

Но пока Головин описывает зарубежное отношение к российским игрокам как к тем, кто получает деньги и сразу остывает к футболу – не будет успешных примеров. Нет положительной репутации, ведь выборка игроков маленькая. У Жиркова, Павлюченко, Аршавина не все получилось, а в итоге ничего не получилось. Поэтому на десять лет возможность учиться у лучших мастеров плечом к плечу потеряли.

Выйти на рынок, чтобы спасти российский футбол

Моуриньо правильно сравнил Бонуччи и Кьеллини с профессорами обороны уровня Гарварда. Головин и остальные должны играть против похожих мастеров. Александр многое поймет о футболе, работая с Анри и Фалькао. Чалов, если попадет в хороший клуб АПЛ , тоже прибавит, соревнуясь с серьезными конкурентами. Мир футбола единый, можно из маленькой деревни попасть в клуб из Лиги чемпионов. А после Головина и Чалова придут ребята для клубов, где современные хорваты играют.

И с футбольной точки зрения, и с финансовой выгодно воспитывать будущих суперзвезд. Но пока отношение к фактору, который мог бы спасти лигу – подарить прибыль, странное. А ведь заявление, что российский футбол выживет без воспитания дорогих молодых россиян и иностранцев на продажу, легко оспорить. Как только самый богатый клуб РПЛ «Зенит» неудачно вложился в новичков – Семак остался без трансферного бюджета. Как только «Спартак» не получил прибыль от группового этапа ЛЧ – продал Промеса.