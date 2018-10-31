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Снять проклятие. Как вырастить суперзвезд в РПЛ

31 октября 2018, 19:02
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник
Аршавин Андрей
Аршавин Андрей
Полузащитник
Жирков Юрий
Жирков Юрий
Полузащитник

Вице-чемпион Франции после покупки самого дорогого российского футболиста в истории скатился в зону вылета. «Соккер.ру» интересно, почему игроки из РПЛ не сияют в топ-5?

Признать, что раньше тоже не получалось

Не нужны легенды о спартаковском Видиче и покере Аршавина. Это как приплести выступления Канчельскиса за МЮ. В Англии Андрей оказался после «Шахтера», а Фергюсон, выяснив, как непросто вести переговоры с восточными европейцами, зарекся покупать игроков из нашей части мира.  

Видич стал исключением, но в Москве пробыл недолго. Считать его воспитанником школы «Спартака» так же уместно, как заявлять, что в «Динамо» родился один из лучших центрбеков своего поколения Тиаго Силва. Бразилец заболел туберкулезом, и хотя ему спасли жизнь именно в московской больнице, звездой стал не благодаря РПЛ.

И легионеры, и россияне после того, как поиграют в РПЛ, не показывают себя на самом высоком уровне. Горький факт. Можно собрать немало историй, как в России почти оказались Роналду – его агент как раз наживался на владельцах московского «Динамо» и вправду мог добавить молодого клиента в «португальский пул», но чутья на такие покупки нет.

А в новых условиях перехватить Мбаппе никто не позволит. Даже такие истории, как Видич, в тотальном меньшинстве. Из десяти самых дорогих продаж в истории лиги на самом высоком уровне играет Виллиан – воспитанник Луческу, а не «Анжи». Плюс Витсель в «Боруссии» оказался транзитом через Китай. А вот дорогих трансферов россиян в Европу фактически всего два – Головин и Жирков.

Использовать фактор спортивной мотивации

Хотя бы три крутых футбольных месяца подряд для Кокорина, Смолова или того же Дзюбы всегда служат поводом, чтобы о них заговорили в России. Причем нестабильность не только из-за лимита. Если проследите за карьерным путем легенд российского футбола, вроде Титова, Аршавина, Кержакова, или за талантами масштаба молодых Сычева и Павлюченко, то снова увидите цикличность.

Так уж повелось. Как только российский футболист набирает высоту – сразу хватается за звезду. А поскольку небесные тела горячие, то игрок воспламеняется, выгорает как боевая спортивная единица, переключается на девушек, развлечения, проступки и преступления. Бросает чертов футбол, ведь деньги капают. С профессионализмом у самых талантливых игроков беда, но это ведь вопрос дисциплины.

Проблемы не только у парней уровня сборной, как знаем. Пока руководителям клубов и тренерам плевать, как футболисты относятся к профессии, пока привычки девяностых сохранились, хотя в топ-5 рядом с талантливыми хулиганами есть настоящие машины, одержимые спортом – не ждем суперзвезд из РПЛ. Причем иностранцы тоже быстро видят, куда попали. Жо, Промес, Муса и Ниасс после России не выросли в мегазвезд, а Халк уехал в Китай.

Смелее проводить международные матчи

Долгое время лучшим снайпером сборной России был Бесчастных. Явно не игрок уровня «Реала» или «Баварии», скорее «Расинга» и «Вердера» девяностых. Только Кержаков его обошел, забив не так уж много. Для сравнения, у Бербатова не 28 голов за сборную Болгарии, а 48. Столько же у Шевченко за команду Украины. Вот поэтому они играли за МЮ и «Милан» - показывали себя в международных играх.

А Кержаков был неплох, но не смог закрепиться в «Севилье». По методу хорвата Ракитича не перебрался в «Барселону», где его бы ждал Аршавин, переросший «Арсенал». Даже в создании самого ходового товара на футбольном рынке – результативного форварда, преуспеть не удалось. Смолов или Кокорин тоже не вытеснят Бензема из «Реала» зимой, а никто не мешал, если бы играли, как Кейн и Икарди.

Сборная России недостаточно успешная – Евро-2008 и ЧМ-2018 удались, но это взлет раз в десять лет. Кроме того, сборная недостаточно успешная, если вспоминать о возможностях. Деньжищ в футболе было много, а шестое место лиги в рейтинге УЕФА напоминает – как бы ни критиковали РПЛ, остальные лиги беднее, слабее и хилее. Значит, должны быть свои Модричи, Салахи и Джеко.

Но их нет, российские клубы недобирают в Европе денег и побед. «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар» проигрывали тем, кто слабее. «Локомотив» уступает в равной группе ЛЧ. Радуют разве что братья Миранчуки – понимают, что карьера выступлениями за «железнодорожников» оканчиваться не должна. Правильный подход, ведь только через успехи со сборной и в еврокубках можно подтвердить, что потянешь в топ-5. А зачем тянуть? Чтобы система работала, была выгода и сборной, и клубам.  

Научиться грамотнее выбирать покупателей

Пока клубы из России обычно отдают игрока тому, кто больше заплатил. В основном много платят из самой РПЛ, поэтому столько внутренних сделок. Пожалуй, даже Гинер получит упрек от поклонников талантов Головина, если Александр в «Монако» сыграет безуспешно, а в «Челси» Сарри и «Ювентусе» Аллегри найдутся места молодым людям, вроде Ковачича и Бентанкура. Конечно, Александр в «Монако» в основе, а в этих клубах играл бы реже.

Но ведь в ЦСКА думали о цене, а не о том, чтобы игрок оказался в идеальном для развития месте. У Жиркова и Павлюченко были похожие истории, а Аршавин переходил в «Арсенал» не после гениального выбора «Зенита». Когда заикаются о реформах российского футбола, но при этом не могут построить систему воспитания игроков, где стимулы были бы также спортивными, а не строго финансовыми, то становится смешно смотреть на все проекты и заявления про самоокупаемость клубов.

О каком доходе речь, если в РПЛ каждый год гибнут клубы? Разница в уровне возникает, поскольку «Анжи» или «Енисей» даже мечтать не могут заработать половину бюджета продажей одного игрока в топ-5. Никто не умеет и не пробует торговать, поскольку не привыкли к рыночному подходу. Один ЦСКА знает, как получить деньги за контракт игрока, хотя с выбором новых клубов для своих звезд часто промахивался. Если у лучших не получается, что сказать об остальных?

Начать верить в молодых российских игроков

Уже происходит. Но чем чаще будут говорить, что российские футболисты не доросли до топ-5 – тем чаще чемпион России будет проигрывать «Порту». Тупиковый путь. Надо верить в молодых игроков и настраивать их на прогресс – пусть перерастают уровень РПЛ. А если их постоянно принижать, а Головина превратить в символ неудачи, то будут сидеть дома, как велел Широков фанату. Александр ведь пока ничего не проиграл. Вся карьера впереди, а глубокое падение «Монако» никто не ждал. Хуже некуда – будет лучше.

Александра пинают за смелость. Но если все будут сидеть на лимитной трубе, то досидятся до того, что разрыв в уровне даже игрой от обороны не нивелируют. В футболистов надо верить – тогда удивляют. Например, что вы знали о Жоржиньо до «Наполи»? Был парень из Серии В, а теперь звезда АПЛ. А чего нет у Алексея Миранчука, что было у молодого Озила? Скорость выше, виденье поля не такое крутое, но смекалка похожая. А у Чалова понимание работы в штрафной площади.

Но пока Головин описывает зарубежное отношение к российским игрокам как к тем, кто получает деньги и сразу остывает к футболу – не будет успешных примеров. Нет положительной репутации, ведь выборка игроков маленькая. У Жиркова, Павлюченко, Аршавина не все получилось, а в итоге ничего не получилось. Поэтому на десять лет возможность учиться у лучших мастеров плечом к плечу потеряли.

Выйти на рынок, чтобы спасти российский футбол

Моуриньо правильно сравнил Бонуччи и Кьеллини с профессорами обороны уровня Гарварда. Головин и остальные должны играть против похожих мастеров. Александр многое поймет о футболе, работая с Анри и Фалькао. Чалов, если попадет в хороший клуб АПЛ, тоже прибавит, соревнуясь с серьезными конкурентами. Мир футбола единый, можно из маленькой деревни попасть в клуб из Лиги чемпионов. А после Головина и Чалова придут ребята для клубов, где современные хорваты играют.

И с футбольной точки зрения, и с финансовой выгодно воспитывать будущих суперзвезд. Но пока отношение к фактору, который мог бы спасти лигу – подарить прибыль, странное. А ведь заявление, что российский футбол выживет без воспитания дорогих молодых россиян и иностранцев на продажу, легко оспорить. Как только самый богатый клуб РПЛ «Зенит» неудачно вложился в новичков – Семак остался без трансферного бюджета. Как только «Спартак» не получил прибыль от группового этапа ЛЧпродал Промеса.

УЕФА придумал санкции за нарушение финансового фэйр-плей, но и деньги считать начали. При этом фанаты недостаточно обеспеченные, чтобы платить за просмотр футбола на стадионах столько, как платят в Англии или Германии. Народ клубы, как в отдельных западных лигах, не прокормит. Пока хихикают после неудач «Монако», взрослеть никто не спешит. РПЛ не выживет, не научившись растить игроков для самых сильных клубов. А на место отданных ставить новых молодых ребят. 

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Serg_Diamond
Serg_Diamond
   218 / 801
01 ноября в 13:41
По Головину рано делать выводы. Между покупкой Головина и скатыванием Монако в низ таблицы нет прямой связи. У Монако этим летом очень сильно изменился состав, были проданы ключевые игроки, одной покупкой Головина решить эту проблему было невозможно, руководство клуба решило не тратиться, хотя Жардим предупрждал. При этом Головин пропустил предсезонную подготовку, потом получил травму и к моменту когда он стал играть, Монако уже был в яме. Зимой команда усилится и игра настроится. Не спешите вы его хоронить!))) Парню 21 год, он еще не набрал свою форму, тушуется брать на себя роль лидера, но у него еще все впереди
zamsb
zamsb
   541 / 801
01 ноября в 09:21
Что бы кого то продать, надо этого кого то вырастить, а это время. У нас же живут одним днем и ждать никто никого не хочет. Лучше кого то купить, чем растить.
Persenchik
Persenchik
01 ноября в 04:41
Как тренируют - так и играют. :-)
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   174 / 801
31 октября в 20:49
Менталитет тут не последнюю очередь играет, это точно. И дело не в том, что наши игроки почему то быстро тухнут в топ-5 лигах - не готовы они работать 24 на 7

П.с. тут уже где то должен быть коммент Финчера, в очередной раз напоминающего, какое дно Головин, не забиващий, не пасующий, не обороняющийся, плохо стоящий на воротах, а промеска без 5 минут лучший игрок Примеры, в одиночку тащащий Севилью
Питермен
Питермен
   12 / 801
31 октября в 20:37
Суперзвезд можно вырастить только в суперклубе, т.е. в Питере!
Аршавин не даст соврать!
Migelito
Migelito
31 октября в 19:59
Убирай лимит, вот и будет спортивная мотивация, помноженная на финансовую)
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